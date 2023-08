Números vencedores da loteria: US$ 1,58 bilhão em bilhetes do jackpot da Mega Millions vendidos

O vencedor pode sair com uma opção em dinheiro total de $ 783,3 milhões, que os vencedores do jackpot sempre podem escolher, ou uma anuidade com pagamentos em 30 anos. Especialistas dizem que os vencedores devem conversar com consultores financeiros e advogados para garantir que tomem as melhores decisões com seus ganhos.

A Mega Millions mudou as regras de seu jogo em 2017, aumentando o jackpot inicial de US$ 15 milhões para US$ 40 milhões e aumentando os preços dos ingressos de US$ 1 para US$ 2, de acordo com seu site. Isso ampliou as chances de ganhar o prêmio principal de 1 em 258.890.850 para 1 em 302.575.350, informou o The Washington Post.