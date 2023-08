DeSantis, da Flórida, substituiu o procurador democrata eleito

O candidato republicano à presidência da Flórida, Ron DeSantis, discursa na cúpula dos Cristãos Unidos por Israel (CUFI) no Crystal Gateway Marriott em Arlington, Virgínia, em 17 de julho de 2023, em Arlington, Virgínia, EUA, em 17 de julho de 2023. REUTERS/Kevin Wurm/Foto de arquivo

9 Ago (Reuters) – O governador da Flórida, Ron DeSantis, suspendeu nesta quarta-feira um promotor público acusado de ser brando com o crime, tornando-se o segundo oficial democrata eleito demitido por um pré-candidato republicano à presidência.

DeSantis emitiu uma ordem executiva suspendendo Monique Worrell, promotora-chefe nos condados de Orange e Osceola, e substituindo-a pelo juiz do condado de Orange, Andrew Payne, que nomeou o governador para o cargo em 2020.

“As práticas e políticas de Worrell muitas vezes permitiram que criminosos violentos escapassem de todas as consequências de seu comportamento criminoso”, disse DeSantis em um comunicado.

Worrell, eleito em 2020, disse que seu impeachment foi um “ataque à democracia” e que sua equipe jurídica estava explorando opções.

“Todo mundo – democrata, republicano, independente ou não – deve se preocupar com o fato de que aqui no estado da Flórida, uma pessoa pode remover funcionários devidamente eleitos porque não estão alinhados politicamente”, disse Worrell no programa “The Read Out” da MSNBC. .

A organização de advogados progressistas Fair and Just Prosecution criticou a medida.

“Este é um abuso de poder profundamente perturbador que viola a vontade do eleitorado e ameaça a separação de poderes”, disse a diretora-executiva do grupo, Miriam Grinsky, em comunicado.

Worrell não é o primeiro advogado da Flórida a ser cassado por DeSantis. Em agosto passado, ele suspendeu Andrew Warren, o advogado democrata do condado de Hillsborough, que prometeu não apresentar acusações criminais contra aqueles que procuram ou realizam abortos, apesar das restrições legais da Flórida à prática.

O advogado de Warren acusou DeSantis de visar vozes dissidentes, mas um juiz federal manteve a suspensão.

Nas pesquisas de opinião pública, DeSantis está atrás do ex-presidente Donald Trump na corrida pela indicação presidencial republicana de 2024.

Na terça-feira, ele substituiu seu gerente de campanha e tentou relançar sua campanha.

O escritório de DeSantis enviou uma carta ao escritório de Worrell em abril exigindo que ele entregasse os registros criminais e judiciais de um suspeito acusado de matar três pessoas, incluindo um menino de 9 anos.

Na época, o governador criticou seu gabinete por não prender o suspeito por crimes anteriores. Worrell respondeu que mantinha todas as conclusões sobre o estado de espírito juvenil e adulto do suspeito.

Brendan O'Brien em relatórios de Chicago; Reportagem adicional de Jasper Ward em Washington

