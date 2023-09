Por que as inundações na Líbia são tão mortais?

CNN

O barulho começou por volta das 3h de segunda-feira, quando os moradores de Terna dormiam. Uma barragem rompeu, depois um segundo, Envia uma onda enorme Milhares de pessoas foram mortas quando bairros inteiros foram arrastados pelo mar, que avançava pelas montanhas em direção à cidade costeira da Líbia.

As inundações desta semana mataram pelo menos 5.000 pessoas na Líbia, informou a organização Médicos Sem Fronteiras num comunicado divulgado na quinta-feira, revisando uma estimativa anterior.

A cidade de Derna, no leste da Líbia, epicentro do desastre, tinha uma população de cerca de 100 mil habitantes antes da tragédia. Autoridades dizem que pelo menos 10 mil pessoas estão desaparecidas. A CNN não conseguiu verificar os números de forma independente.

De acordo com o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que afirmou na quinta-feira que os corpos estavam a ser novamente levados para a costa, edifícios, casas e infraestruturas foram “destruídas” quando uma onda de 7 metros (23 pés) atingiu a cidade. Costa.

Mas com milhares de mortos e muitos mais desaparecidos, permanecem questões sobre a razão pela qual a tempestade, que atingiu a Grécia e outros países, causou tantos estragos na Líbia.

Especialistas dizem que, além de uma forte tempestade, O desastre na Líbia A situação é grandemente exacerbada por uma perigosa confluência de factores, incluindo o envelhecimento, a degradação das infra-estruturas, os avisos inadequados e os impactos de uma crise climática em aceleração.

As fortes chuvas que atingiram a Líbia no domingo foram provocadas por um sistema Daniel Tempestade.

Depois de varrer a Grécia, a Turquia e a Bulgária Inundações graves Matou mais de 20 pessoas e se tornou um “remédio” no Mediterrâneo – um tipo relativamente raro de tempestade com características de furacão e tufão.

A droga fortaleceu-se ao cruzar as águas excepcionalmente quentes do Mediterrâneo, antes de fortes chuvas atingirem a Líbia no domingo.

Trouxe 16 polegadas (414 mm) de chuva em 24 horas para a cidade de Al-Bayda, a oeste de Derna, um novo recorde.

Embora seja demasiado cedo para atribuir definitivamente as tempestades à crise climática, os cientistas acreditam que as alterações climáticas estão a aumentar a intensidade de fenómenos meteorológicos extremos, como os furacões. Os oceanos mais quentes fornecem combustível para o crescimento das tempestades, e uma atmosfera mais quente retém mais umidade, o que significa precipitação mais intensa.

“As tempestades estão a tornar-se mais violentas devido às alterações climáticas”, disse Hannah Cloke, professora de hidrologia na Universidade de Reading, em Inglaterra.

Terna é propensa a inundações e os reservatórios das suas barragens causaram pelo menos cinco inundações mortais desde 1942, a última das quais ocorreu em 2011, um passo Artigo de pesquisa Publicado no ano passado pela Universidade Seba da Líbia.

As duas barragens que romperam na segunda-feira foram construídas há quase meio século, entre 1973 e 1977. pela Companhia de Construção Iugoslava. A Barragem de Terna tem 75 metros (246 pés) de altura e capacidade de armazenamento de 18 milhões de metros cúbicos (4,76 bilhões de galões). A segunda barragem, Mansoor, tem 45 metros (148 pés) de altura e capacidade de 1,5 milhão de metros cúbicos (396 milhões de galões).

As barragens não são mantidas pela cidade desde 2002 O vice-prefeito Ahmed Madroud disse à Al Jazeera.

Mas os problemas com as barragens eram evidentes. Um jornal da Universidade de Seba alertou que as barragens em Terna têm um “alto potencial de risco de inundação” e requerem manutenção periódica para evitar inundações “catastróficas”.

“A situação actual da albufeira de Wadi Terna exige que as autoridades tomem medidas imediatas para manter periodicamente as barragens existentes”, sugeriu um relatório do ano passado. “Porque se houver uma grande enchente, as consequências serão devastadoras para os moradores do vale e da cidade”. Também constatou que a área circundante não tinha vegetação suficiente para evitar a erosão do solo. Além disso, a população da região deve ser informada sobre o risco de inundações.

Liz Stephens, professora de riscos climáticos e resiliência na Universidade de Reading, no Reino Unido, disse à CNN que há sérias questões a serem feitas sobre a qualidade do projeto da barragem e se o risco de eventos extremos de chuva foi adequadamente levado em conta. . Conta.

“É muito claro que sem o rompimento da barragem não teríamos visto o trágico número de mortes que ocorreram como resultado”, disse ele.

“As barragens teriam inicialmente retido a água e a sua falha poderia ter libertado toda a água de uma só vez”, disse Stephens ao Center for Science Media, acrescentando que “os detritos apanhados nas águas da cheia teriam aumentado a força destrutiva”.

Terna sofreu no passado e a sua infra-estrutura foi sobrecarregada por anos de combates.

Desde que lutou contra o ISIS e, mais tarde, contra o comandante oriental Khalifa Haftar e o seu Exército Nacional Líbio (LNA), a infra-estrutura da cidade desmoronou e é lamentavelmente inadequada face às inundações provocadas pela tempestade Daniel.

Melhores avisos poderiam ter evitado a maioria das vítimas em Terna, disse Petteri Talas, chefe da Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas.

“Se houvesse um serviço meteorológico regular, eles teriam emitido avisos e a gestão de emergências teria sido capaz de evacuar as pessoas e teríamos evitado a maioria das vítimas humanas”, disse Talas. Repórteres em coletiva de imprensa na quinta-feira.

Talas acrescentou que a instabilidade política no país está a dificultar os esforços da OMM para trabalhar com o governo líbio para melhorar estes sistemas.

Ainda assim, disse Glock, mesmo sistemas robustos de alerta precoce não são garantia de que todas as vidas serão salvas.

Ele disse à CNN que as falhas em barragens serão muito difíceis de prever e serão rápidas e ferozes. “Há uma quantidade horrível de água drenando completamente a cidade”, disse Cloke. “Esta é uma das piores inundações de todos os tempos.”

Embora as barragens sejam normalmente projetadas para resistir a eventos relativamente extremos, isso muitas vezes não é suficiente, disse Cloke. “Temos que estar preparados para o inesperado, e então você coloca as mudanças climáticas no topo, e isso aumenta esses eventos inesperados”.

O risco que condições meteorológicas extremas provocadas pelo clima representam para as infra-estruturas – não apenas para as barragens, mas para tudo, desde edifícios até ao abastecimento de água – é global. “Não estamos preparados para eventos extremos que se aproximam”, disse Klock.