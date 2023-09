O ex-jogador de hóquei Nick Kerdles, que já foi noivo de Savannah Chrisley, morreu em um acidente de moto em Nashville aos 29 anos – poucas horas depois de postar uma foto de ‘Knight Rider’ no Instagram em sua bicicleta

Nick Gerdles, ex-jogador da NHL pelo Anaheim Ducks, morreu na manhã de sábado aos 29 anos em um acidente de moto em Nashville.

De acordo com o TMZ, Kertles morreu devido aos ferimentos sofridos no acidente por volta das 3h30 de sábado. Os relatórios indicam que Gerdles bateu na lateral de um BMW. O motorista do outro veículo parou imediatamente e foi levado ao hospital local.

A polícia afirma que não havia sinais de comprometimento de Gerdles ou do motorista do outro veículo.

Gerdles postou uma foto sua em uma motocicleta em sua história no Instagram na noite de sábado com a legenda ‘Night Rider’.

Ele já foi noivo de Savannah Chrisley, uma ex-rainha do concurso e membro da família que apareceu no reality show da USA Network ‘Chrisley Knows Best’.

Kertiles jogou um total de sete partidas com o Anaheim Ducks e registrou 199 partidas na AHL.

Kerdles e Chrisley começaram a namorar em novembro de 2017, cerca de três anos após o início do reality show.

Os dois ficaram noivos na véspera de Natal de 2018, mas o casal nunca se casou.

Em setembro de 2020, Chrisley anunciou que o casal havia se separado, dizendo em um post no Instagram que ‘não há animosidade entre nós dois’.

“Não temos nada além de amor, respeito e admiração um pelo outro, mas é hora de seguirmos em frente separadamente”, escreveu ele.

Savannah estrelou ‘Now’s Best’ e ‘Growing Up Chrisley’.

Essas duas séries foram canceladas quando os pais de Savannah – Todd e Julie Chrisley – foram condenados a doze e sete anos de prisão por evasão fiscal e fraude bancária, respectivamente.

Gerdles nasceu e foi criado em Louisville, Texas, filho de pai francês e mãe franco-canadense – eventualmente se mudando para a França antes de se estabelecer na Califórnia.

Quando criança, ele participou do Torneio Internacional de Hóquei Pee-Wee de Quebec com um grupo de crianças de Los Angeles.

Ele representou os EUA no Programa de Desenvolvimento da Seleção Nacional de Hóquei em vários torneios juvenis de prestígio.

Gerdles ganhou a prata com os Estados Unidos no Campeonato Mundial Sub-17 da IIHF de 2011, antes de ganhar o ouro no Campeonato Mundial Sub-18 no final daquele ano.

Os EUA ganharam o ouro no mesmo evento no ano seguinte, onde Kertles marcou mais pontos do que qualquer americano.

Em 2012, o Anaheim Ducks convocou Kertiles na segunda rodada com a 36ª escolha geral. Ele frequentou a Universidade de Wisconsin por duas temporadas, marcando 26 gols e 45 assistências, somando 71 pontos em 60 jogos universitários.

Após essas duas temporadas, ele assinou um contrato inicial de três anos com os Ducks em 2014. Ele fez sua estreia nos Playoffs da Calder Cup de 2014 pelo afiliado da liga secundária AHL de Anaheim, o Norfolk Admirals. Ele jogaria pelo time quando o San Diego Gulls se tornasse o novo afiliado dos Ducks.

Gerdles fez sua estreia na NHL pelo Anaheim em 22 de fevereiro de 2017, contra o Boston Bruins.

Kertles voltou ao Gulls e disputou oito partidas em sua curta campanha nos playoffs da Calder Cup.

Mas os Ducks o chamaram de volta para quatro jogos espetaculares nos playoffs da Copa Stanley. Ele esteve no gelo nos jogos 5 e 6 da segunda rodada da Conferência Oeste contra o Edmonton Oilers, uma série que Anaheim acabaria vencendo.

Os próximos dois jogos de Kertiles foram contra o Nashville Predators nas finais da Conferência Oeste. Depois de marcar um shutout no jogo 5 daquela série, ele marcou seu primeiro e único ponto na NHL no jogo 6.

Seu passe atrás da rede para o companheiro de equipe Chris Wagner reduziu a vantagem de Nashville para 3-2. Infelizmente, Nashville venceria aquele jogo, o que significa que eliminou Anaheim e avançou para as finais da Stanley Cup.

Kertiles retornará a jogar na NHL na próxima temporada por dois jogos após assinar uma extensão de um ano.

Infelizmente, ele não conseguiu causar impacto suficiente para permanecer no time e jogou sua última partida pelo Anaheim em 15 de outubro de 2017, contra o Buffalo Sabres.

Ele foi negociado com o Winnipeg Jets em 30 de junho de 2018. Embora tenha feito três partidas pelo time da AHL – o Manitoba Moose – ele nunca mais jogou na NHL.

Kertiles jogou um total de sete partidas pelos Ducks – incluindo quatro nos Playoffs da Stanley Cup

Seu último jogo foi em 13 de outubro de 2018 contra o Belleville Senators, com uma derrota por 6–2.

Kertles terminou sua carreira na NHL com sete partidas na temporada regular e nos playoffs – conseguindo um ponto.

Na AHL, ele marcou 47 gols e 60 assistências, somando 107 pontos na temporada regular em 181 jogos da temporada regular.

Ele também marcou sete gols e cinco assistências, somando 12 pontos em 18 jogos dos playoffs da AHL.