Oh da! O colapso das criptomoedas atingiu o sistema financeiro real

Silvergate, um dos bancos mais proeminentes das criptomoedas, está em apuros. Pode ser um problema existencial.

Silvergate não começou em criptografia. Começou no mercado imobiliário. Mas em janeiro de 2014, o banco saltou para o Bitcoin, um ano inconstante – Bitcoin começou o ano em $ 770 e fechou acima de $ 300 em dezembro. “Algumas das empresas que foram criadas na época para fornecer serviços a esse espaço crescente de bitcoin, muitas delas lutaram para encontrar e manter contas bancárias”, disse ele. Silvergate CEO Alan Lane no episódio de junho de 2022 muito estranho Internet. “Então foi aí que começamos.”

“Temos tudo”, disse Lane em 2022. “Todos são importantes.”

Empresas focadas em bancos – outras empresas que trabalham com alguns consumidores. A agora extinta subsidiária de empréstimos criptográficos da DCG, Genesis, por exemplo, foi um dos primeiros clientes da Silvergate. O banco criou a rede de câmbio Silvergate, uma forma de empresas cripto como Coinbase, Gemini e Kraken fazerem transações em dólares 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 2022, “temos tudo”, disse Lane. Qualquer um sério sobre a disciplina.”

Entre os clientes da Lane: FTX. Os promotores federais estão agora investigando o papel de Silvergate O Império Caído de Sam Bankman-Fried no setor bancário. O declínio da FTX assustou outros clientes Silvergate, como resultado US$ 8,1 bilhões fluem para o banco: 60% de seus depósitos foram sacados em apenas um trimestre. (“Pior do que a experiência média dos bancos de fechamento na Grande Recessão” O Wall Street Journal (explicado de forma útil.)

“Se o Silvergate fechar, isso empurrará as finanças e os criadores de mercado para outros países.”

Uma longa lista de clientes ajuda a explicar por que os problemas de Silvergate são assustadores. Poucos bancos tocam em cripto porque é muito arriscado – e a maioria dos bancos tradicionais não permite que clientes criptográficos façam transações em dólares 24 horas por dia, 7 dias por semana. O acesso a um banco que se move em velocidade criptográfica é raro e apenas um banco americano pode fazê-lo. READ Data de lançamento do SpaceX Crew-6 adiada

“Se o Silvergate fechar, isso empurrará os fabricantes financeiros e de mercado ainda mais para o exterior” O presidente da Ava Labs, John Wu, disse do barão. A questão é como é fácil mudar para dólares reais, o que na linguagem financeira é chamado de liquidez. A baixa liquidez dificulta as transações. Já existe uma grande diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real que ela executa, disse Wu.

Portanto, os problemas de Silvergate são um problema para toda a indústria criptográfica.

O SEN de Silvergate é uma importante rampa de entrada e saída em criptomoedas do todo-poderoso dólar (e do todo-poderoso euro). Até 2022, disse Lane, todos os “emissores de stablecoin regulamentados e lastreados em dólares americanos” estarão apostando no Silvergate.

Mas para as stablecoins emitidas pela Circle, Paxos e Gemini, disse Lane, a SEN foi fundamental para criar e queimar seus tokens, que foram emitidos quando alguém depositou um dólar em suas contas bancárias Silvergate.

“Nós somos essa infraestrutura crítica.”

Silvergate é um ponto de passagem para criptografia. Stablecoins são pelo menos lastreadas em dólares Teoricamente Ativos como dinheiro ou dinheiro são armazenados em algum lugar. (A razão pela qual o Tether é controverso é que há dúvidas sobre o saldo e o valor da reserva.) O trabalho de Silvergate é criar um token quando alguém coloca um dólar no USTC e queimar o token quando alguém retira um dólar. “As pessoas que querem sair do ecossistema e ganhar dinheiro, esses dólares passam por Silvergate”, disse Lane em 2022.

Você notará que eu digo “foi”. Porque no dia 3 de março, Silvergate anunciou a suspensão do SENEfetivo imediatamente.

O lado do dólar da transação significa que os clientes do Silvergate precisam manter um monte de dinheiro no banco para pagar uns aos outros e a qualquer um que queira sacar dinheiro. Silvergate pode fazer algumas coisas para ganhar dinheiro aqui. É seguro comprar títulos do Tesouro de um mês no banco central e encerrar o dia.

Agora, como se trata de finanças, assumir mais riscos significa mais lucro. Parece que Silvergate comprou os títulos. (borda Favorito Matt Levine Bloomberg Aqui está uma análise aprofundada de como funcionou (Se você quiser os detalhes sangrentos.) O problema não era que os títulos eram muito arriscados – FTX desencadeou uma saída maciça de dólares e Silvergate de repente teve que arranjar um monte de dinheiro. Infelizmente, vendeu seus títulos com prejuízo para saldar suas dívidas. Ironicamente, os títulos eram muito seguros – “Se seus depositantes tivessem mantido seu dinheiro em Silvergate, seus títulos teriam vencido com muito dinheiro para pagar”, observa Levine. READ Antoine Davis, do Detroit Mercy, está a 3 do feito de Pete Maravich

Além de servir como uma rampa de entrada e saída para suas transações, Silvergate também tem outra maneira de tocar em stablecoins. Em janeiro de 2022, o Facebook comprou ativos da Libra, a extinta empresa de stablecoin que mais tarde foi renomeada como Time. Na época, Silvergate disse que iria começar. Diem estará disponível até o final do ano. A Target é uma rede de pagamentos digitais.

Um dos outros serviços oferecidos pela Silvergate Capacidade de emprestar dólares contra Bitcoin. Agora, Silvergate disse em janeiro Sua chamada de lucros do quarto trimestre diz que “todos os nossos empréstimos alavancados SEN continuaram a funcionar conforme o esperado, sem perdas ou liquidações forçadas”. Talvez esses empréstimos sejam bons! Silvergate não parece ter feito nada excepcionalmente perigoso em outro lugar.

Mas se você quiser usar seu bitcoin para fazer um empréstimo em dólar, acho que ficou mais difícil.

Silvergate tinha uma vida antes da criptografia: este é um pequeno banco focado em negócios imobiliários no sul da Califórnia. Naquela época, não tinha mais de US$ 1 bilhão em depósitos The Financial Times. E Silvergate exige um depósito. À medida que Lane liderava a empresa na cripto, seus negócios decolavam. Em 2021, Silvergate valia mais de US$ 10 bilhões. O O banco abriu o capital em 2019 $ 12 por ação e sobe para $ 200 por ação em 2021. (As ações fecharam a US$ 5,77 em 3 de março.)

O setor imobiliário tem sido menos focado, já que a criptografia tem sido um foguete para o setor bancário. Mas essa conexão imobiliária foi útil para Silvergate em 2022. No último trimestre do ano, Silvergate recebeu pelo menos US$ 3,6 bilhões em financiamento de bancos federais de empréstimos imobiliáriosUm sistema da década de 1930 que primeiro lidou com hipotecas.

Para pagar por isso, Silvergate vendeu mais títulos. Não é o ideal e é parte da razão pela qual Silvergate está com problemas. “Se você é um banco, não quer apontar na direção errada, porque isso se torna auto-realizável.” escreve BloombergEm Levin. Na verdade, é por isso que muitos dos principais clientes da Silvergate se sentem intimidados. Levine acha que alguns reguladores podem estar interessados ​​em bancos criptográficos. READ Carnificina depois que trens colidem perto da cidade grega de Larissa

Na verdade, o judiciário já está interessado. Existem algumas questões em torno das estranhas transações em Silvergate.

Por exemplo, finanças. Seu braço independente, Binance.US, transferiu mais de US$ 400 milhões para a trading Merit Peak Ltd. Reuters relatado. A empresa é administrada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao. “Então, a CEO da Binance.US, Catherine Colley, escreveu ao administrador financeiro da Binance no final de 2020, pedindo uma explicação para as transferências, chamando-as de ‘inesperadas’ e ‘ninguém mencionou'” Reuters escreveu Essas transferências ocorreram na rede especializada SEN de Silvergate.

Isso é semelhante a alguns dos problemas que o Silvergate enfrenta em relação ao FTX. A Alameda Research, uma empresa comercial de propriedade da Bankman-Fried, abriu uma conta na Silvergate em 2018. Bankman-Fried admitiu usar as contas da Alameda para fundos FTX.

Não sei se Silvergate fez algo errado. Talvez não seja! Mas os bancos centrais estão começando a fazer perguntas? É uma dor de cabeça e uma distração. Esta é a última coisa que um banco com problemas precisa.

Muitas das empresas bancárias com Silvergate estão falando aqui sobre como têm uma exposição mínima, o que historicamente não é um bom sinal. (Ver: O infame “FTX é bom” de Bankman-Fried. Os ativos são bons ”, ele twittou.)

Mas você sabe o que? Neste caso particular, tendo a acreditar neles. Primeiro, o dinheiro que saiu de Silvergate já existe. Mas, em segundo lugar, o Silvergate é um banco de passagem para criptomoedas; Não detém reservas e não paga juros. O problema aqui é que alguma bolsa ou stablecoin sofrerá uma grande perda de dinheiro do cliente, e menos do que agora. O setor bancário é ainda mais difícil para as empresas de criptomoedas.