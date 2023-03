Como Ariana Maddix descobriu que Tom Sandoval a estava traindo com Rachel Lewis

televisão

3 de março de 2023 | 22h16

Ariana Maddis descobriu que Tom Sandoval a estava traindo depois de descobrir um vídeo sexualmente explícito enviado por Rachel Lewis em seu telefone, a Page Six pode confirmar.

Madix descobriu sobre seu caso de “meses” quando um vídeo de selfie apareceu em seu telefone minutos depois que ela viu a banda de seu namorado, Tom Sandoval & The Most Extras, se apresentar na noite de quarta-feira. As pessoas disseram sexta-feira.

De acordo com o canal, a estrela de “Regras de Vanderpump” percorreu o tópico de texto, onde leu o histórico de mensagens inadequadas. Imediatamente, ela e Sandoval deixaram o local.

Uma fonte nos disse anteriormente que Maddicks está “de coração partido” com o caso e não parece ter “nenhum problema” com ela.

“Ariana foi pega de surpresa pela traição”, disse a fonte à Us , acrescentando que eles têm sido “afetuosos publicamente ultimamente”.

Raquel Leviss enviou a ele um vídeo de estilo selfie sexualmente explícito, que Mattix viu na quarta-feira. Instagram/@raquelleviss

Na verdade, momentos antes de Sandoval descobrir os textos sobre seu relacionamento com os médicos, Page Six disse: “Definitivamente tivemos nossos altos e baixos, mas acho que fomos muito bons em respeitar um ao outro”.

Sandoval observou que ele e Maddix “apenas protegem um ao outro dentro do razoável” e acrescentou: “Acho que funcionou, sabe?”

Enquanto isso, Maddicks se sente “traída” por Levis, um ex-“um para ela”, quando ela cancela seu noivado com o co-estrela James Kennedy.

A mulher de 37 anos expulsou Sandoval de sua casa em Los Angeles porque ela foi fotografada colocando suas malas no carro de um amigo e indo embora.

Ao descobrir seu caso “mensal”, Mattix prontamente encerrou as coisas. Instagram/Tom Sandoval

Ela também o expulsou de casa. Nicole Weingart/Bravo

Na sexta-feira, os fãs de Bravo ficaram chocados quando surgiram as notícias de que um dos casais mais fortes do programa havia deixado Levis, de 28 anos.

Uma fonte disse-nos que Levis, 39, e Sandoval estiveram “interagindo inadequadamente por meses” em agosto de 2022, antes que a ex-rainha da beleza compartilhasse um beijo com seu melhor amigo Tom Schwartz.

O caso deles “começou no verão passado” quando Levi supostamente “dormiu na casa de Tom e Ariana enquanto Ariana estava fora da cidade”.

O caso de Sandoval e Levi começou no verão. Instagram/ Raquel Leviss

Para mais atualizações de reality shows da Page Six…

Após o fim de seu relacionamento, os colegas de elenco de “VPR” foram às redes sociais para expressar seu apoio a Madix.

Lala Kent e o ex-noivo de Levi, James Kennedy, pediram aos fãs que boicotassem o show de Sandoval hoje à noite, enquanto a ex de Sandoval, Kristen Dowd, se declarou “Team Ariana”.

“O carma está realmente chegando, então Rahul tem que ir para casa”, acrescentou Dowd.

Até Jax Taylor, conhecido como o vilão do programa, criticou seu inimigo Sandoval, dizendo: “Eu disse muitas coisas no programa que as pessoas não acreditam … Tudo o que eu digo sempre acaba sendo verdade .. #pumprules . “

Nem Santovalo nem Levis falaram sobre o caso. Maxit deletou todas as suas redes sociais.

