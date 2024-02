Trump pede ao Alabama que proteja o tratamento de fertilização in vitro após decisão judicial

Por Lisa Lambert

BBC Notícias, Washington

23 de fevereiro de 2024, 20h55 GMT Atualizado há 5 minutos

legenda da imagem, O ex-presidente, de 77 anos, pediu aos legisladores do Alabama que “agissem rapidamente” para proteger a fertilização in vitro

Donald Trump disse que apoia o acesso ao tratamento de fertilização in vitro, juntando-se a um número crescente de republicanos que querem distanciar-se de uma decisão judicial do Alabama sobre o assunto.

O Supremo Tribunal do estado decidiu na semana passada que os embriões congelados têm os mesmos direitos que as crianças e que as pessoas podem ser responsabilizadas pela sua destruição.

Pelo menos três clínicas suspenderam o tratamento de fertilização in vitro após o veredicto.

Na sexta-feira, Trump apelou ao Alabama para encontrar uma “solução imediata”.

“Queremos tornar mais fácil para mães e pais terem filhos, e não mais difícil! Isto inclui apoiar a disponibilidade de tratamentos de fertilidade como a fertilização in vitro em todos os estados da América”, escreveu o ex-presidente no seu site Truth Community.

“[Like] “Apoio fortemente a disponibilidade da fertilização in vitro para casais que tentam conceber um filho precioso, tal como fazem os republicanos, os conservadores, os cristãos e a maioria dos americanos pró-vida”, acrescentou.

Seus comentários foram os primeiros sobre o assunto, e ele protestou contra uma decisão que poderia prejudicar as mulheres suburbanas ao bloquear planos para reconquistar as mulheres suburbanas e incentivá-las a votar.

Trump é um dos principais candidatos à indicação republicana nas eleições de novembro e é uma voz de liderança no partido.

Num outro sinal dos esforços do partido para se distanciar da governação do Alabama, o Comité Nacional Republicano do Senado, que ajuda a eleger membros para o Congresso, enviou um memorando aos candidatos na sexta-feira, orientando-os a expressarem apoio à fertilização in vitro e à “campanha”. Aumentar o acesso ao tratamento.

“Não há nenhum candidato republicano ao Senado que apoie os esforços para limitar o acesso a tratamentos de fertilidade”, escreveu o diretor executivo do grupo, Jason Thielman, num memorando obtido pela CBS, afiliada norte-americana da BBC.

Também citou pesquisas que sugeriam que o acesso à fertilização in vitro era mais popular.

Vários candidatos ao Senado, incluindo Cary Lake, do Arizona, apoiaram publicamente o acesso aos cuidados de saúde depois da circulação do memorando.

Nikki Haley, a única candidata de Trump à nomeação republicana, pareceu apoiar a decisão depois de dizer que considerava embriões congelados crianças. Mais tarde, ele negou apoiar a decisão do tribunal.

Embora a decisão do Alabama não proíba ou restrinja a fertilização in vitro, muitos prestadores de serviços médicos no estado citaram temores de repercussões legais pela suspensão dos serviços de fertilidade nos últimos dias.

É criado pelo mais alto tribunal do estado e todos os seus juízes são republicanos.

Na sexta-feira anterior, numa aparente tentativa de amenizar as preocupações no estado, o procurador-geral republicano do Alabama, Steve Marshall, disse que não pretendia processar os prestadores de fertilização in vitro ou as suas famílias.

Os democratas já veem o caso do Alabama como um sinal de novos ataques aos direitos das mulheres se os seus rivais avançarem nas próximas eleições gerais.

Biden X, numa publicação anterior no Twitter, disse que a decisão do Alabama só foi possível devido a uma decisão de 2022 do Supremo Tribunal dos EUA – que incluiu três nomeados por Trump – para anular o direito ao aborto.