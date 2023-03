Renúncia dos cofundadores da Lyft; David Risher foi nomeado CEO

David Risher, CEO de uma organização sem fins lucrativos chamada WorldReader e membro do conselho da Lyft, disse que o Sr. Green irá substituí-lo como executivo-chefe. Senhor. O último dia de Green será 17 de abril e ele atuará como presidente do conselho. Senhor. Zimmer deixará seu cargo atual no final de junho e se tornará vice-presidente, informou a empresa.

“Ao passar o bastão para David, quero compartilhar isso: temos uma oportunidade incrível de ultrapassar os limites de como o transporte ajuda a conectar as pessoas e construir um futuro melhor”, disse o Sr. Green disse em um post no blog.

Os negócios da Lyft demoraram a se recuperar dos bloqueios dos primeiros dias da pandemia, pois os problemas de abastecimento de motoristas resultaram em preços mais altos e esperas mais longas para os passageiros. O preço das ações da Lyft caiu abaixo de US$ 10, abaixo dos US$ 40 de um ano atrás e perto de seu pico de US$ 80.

Notícias de demissão, esta O Wall Street Journal informou anteriormenteO preço das ações da empresa subiu nas negociações após o expediente.

No início da pandemia, Lyft e Uber estavam quase em pé de igualdade: a maioria de seus negócios teve que fechar e eles demitiram muitos funcionários.