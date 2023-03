Tom Sandoval e Raquel Lewis planejam contar a Ariana Maddis sobre o caso

televisão

4 de março de 2023

Muito pouco, muito tarde.

Tom Sandoval e Raquel Levis planejavam contar a Ariana Maddix sobre seu caso por “semanas”, com notícias escandalosas na sexta-feira, várias fontes confirmaram ao Page Six.

No entanto, o atraso acabou encontrando Madix sozinha quando ela procurava o telefone de seu ex-namorado.

Não está claro se Sandoval, 39, e Levis, 28, iriam dizer a Maddicks, 37, “regras Vanderpump” na câmera, mas fontes disseram que a ideia de confessar estava “flutuando por semanas”.

Um representante de Sandoval se recusou a comentar, enquanto um representante de Lewis não retornou imediatamente os pedidos.

A página seis relatou exclusivamente na sexta-feira que o novo casal estava tendo um “caso completo” por vários meses atrás de Mattix, e fontes dizem que agora “querem ficar juntos”.

As estrelas de “Vanderpump Rules” Tom Sandoval e Raquel Lewis planejavam contar a Ariana Madick sobre seu suposto caso por “semanas”. Boas fotos

Uma fonte disse que Maddix foi “pega de surpresa pelo golpe” porque ela e Sandoval foram “afetuosos publicamente” recentemente e não tiveram problemas com o relacionamento.

A bela loira descobriu o caso na noite de quarta-feira, depois que seu namorado foi apoiá-la em um show de uma banda cover.

Na página seis, no final do evento, Madix encontra um vídeo sexualmente explícito de Levis no telefone de Sandoval.

No entanto, Madix descobriu antes que Sandoval e Levis pudessem contar a ela. Instagram/@raquelleviss

Sandoval foi flagrada fazendo as malas no carro de um amigo, embora seu representante diga que a estrela da realidade ainda não saiu de casa.

Como Page Six revelou exclusivamente no sábado, a desgraçada estrela do Bravo desistiu de uma entrevista previamente agendada conosco em 8 de março, depois que a notícia de seu caso foi divulgada na sexta-feira.

Para mais atualizações de reality shows da Page Six…

Uma discussão foi realizada com o dono do bar Sua parceria com a Hydroyxcut e vários títulos com sua co-estrela Tom Schwartz.

Embora Sandoval não estivesse disponível para entrevistas, o contratempo não o impediu de se apresentar no palco com sua banda, Tom Sandoval and The Most Extras, na noite de sexta-feira.

Uma fonte disse ao Page Six que Maddicks está “surpreso” com o caso. tomsandoval1/Instagram

Durante sua apresentação, o cantor aproveitou um momento para abordar as acusações de trapaça à multidão.

“Você já foi uma das pessoas mais odiadas da América?” ele perguntou ao público.

Quando ouviu gritos de “Ariana” dos presentes, Sandavol respondeu: “Nós a amamos”.

Uma fonte disse anteriormente ao Page Six que a Bravo está “ligando” as câmeras em um esforço para capturar as consequências da suposta infidelidade durante a 10ª temporada de “Regras de Vanderpump”, que atualmente vai ao ar às quartas-feiras.

