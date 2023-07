Ofertas antecipadas do Amazon Prime Day nos EUA, Reino Unido e Alemanha

07 de julho de 2023

O Prime Day da Amazon está quase chegando – o evento de compras acontecerá nos dias 11 e 12 de julho. No entanto, se você já possui o Prime, pode optar por essas ofertas antecipadas do Prime Day.

Observe que tentamos encontrar o mesmo produto nos EUA, Reino Unido e Alemanha, no entanto, os descontos variam de acordo com a região – às vezes não há descontos.

E dividimos as coisas em categorias: tablets, e-readers, alto-falantes, dispositivos de streaming, TVs e roteadores Wi-Fi.

comprimidos

Os tablets Fire da Amazon são os tablets Android mais baratos que você encontrará, pelo menos com uma marca reconhecível. Eles têm uma configuração específica da Amazon, mas se você entender nossa tendência, é muito fácil mudar.

O tablet Amazon Fire HD 10,1 ”de 2021 tem uma tela de 1.920 x 1.200px e alto-falantes duplos (mais um conector de 3,5 mm). Com 12 horas de duração da bateria, eles são ótimos para streaming, mas você também pode fazer alguns jogos leves com a CPU octa-core e a GPU meio decente.

Se preferir, você pode escolher o modelo Fire HD 10 Plus com um GB extra de RAM. Ele suporta carregamento sem fio de 15 W (destinado principalmente para uso com um dock opcional).

Sem surpresa, o novo tablet Fire Max 11 não faz parte das promoções do Prime Day. É facilmente o melhor do grupo – e tem um preço adequado. Este tablet de 11” possui uma tela de 2.000 x 1.200px, um poderoso chipset (MediaTek MTK8188J) com 4 GB de RAM e 64/128 GB de armazenamento e bateria com duração de até 14 horas.

Se quiser algo mais barato, existe o Fire HD 8, mas só a filial americana oferece um bom desconto. Este modelo 2022 tem uma CPU de 6 núcleos e uma tela de 1.280 x 800px, portanto não é o melhor hardware, mas pode ser o melhor hardware que US$ 55 pode comprar.

E-readers

O Kindle Oasis tem uma tela de 7” e 300 ppi (em comparação com 6,8” e 300 ppi no Paperwhite) com luz quente ajustável. É resistente à água IPX8 e possui botões físicos de giro lateral. Além disso, é o único modelo com conectividade celular gratuita, para que você possa fazer o download de novos livros onde estiver, sem nenhum custo extra.

O Kindle Scribe é interessante, mas infelizmente a Amazon não oferece ofertas Prime nele (ainda não, pelo menos). É o maior e-reader da família com tela de 10,2” (300ppi) e recebe esse nome por causa do suporte para caneta – pode ser seu caderno digital ou sketchbook. E por US $ 30 a mais, você pode obter uma caneta premium, com uma borracha virtual e um botão de atalho na outra extremidade.

A propósito, existe um Kindle Paperwhite Kids Edition. Ele vem com uma assinatura de 1 ano sem anúncios do Kids+, que oferece acesso gratuito a uma ampla variedade de livros. Alguns títulos populares incluem os livros Harry Potter e Artemis Fowl.

caixas de som

Dependendo da configuração da sua casa inteligente, você pode controlar muitos eletrônicos em sua casa com o Amazon Alexa, e os alto-falantes Echo são uma maneira fácil de conseguir isso.

Começando com o Echo Dot básico e o Echo Dot with Clock, eles oferecem qualidade de áudio decente dentro do orçamento.

Há também o Echo Dot Kids, que vem com um ano grátis de Kids + – semelhante à oferta do Kindle, exceto com audiolivros audíveis. Há também jogos interativos baseados em som e alguns recursos educacionais.

O Echo Link Amp é uma maneira fácil de transformar um par de alto-falantes antigos em alto-falantes inteligentes que suportam Amazon Music HD/Spotify/Apple Music e streaming de seu telefone (via Casting ou via Bluetooth). Este amplificador pode acionar dois alto-falantes de 60 W (há também uma saída para um subwoofer amplificado). Possui saída óptica e analógica e porta Ethernet (além de Wi-Fi).

No outro extremo da escala está o Echo Pop, que é um alto-falante mais barato que o Dots, mas tem um driver um pouco maior (1,95″ contra 1,73″).

Para áudio de alta qualidade, mas sem conectar alto-falantes externos, o Echo Studio possui suporte Dolby Atmos e pode criar paisagens sonoras envolventes com seus vários alto-falantes – um tweeter de 1,2 “, três alto-falantes de médio alcance de 2” e um woofer de 5,3 “.

Transmissão

Desligue o áudio e mude para streaming de TV. O Fire TV Stick 4K é uma maneira barata de adicionar streaming 4K a uma TV mais antiga. Ele suporta todos os principais serviços e Dolby Vision e HDR10+ e Dolby Atmos para áudio.

Por um pouco mais, você pode obter o Fire TV Stick 4K Max – a Amazon afirma que seu chipset é 40% mais poderoso e (o mais importante) possui conectividade Wi-Fi 6 (versus Wi-Fi 5 no outro 4K Stick). Se você está se perguntando por que precisa de um chipset mais rápido, lembre-se de que eles também podem rodar jogos.

O Fire TV Cube é o modelo top de linha – é duas vezes mais potente que o 4K Max Stick e tem suporte Wi-Fi 6E mais rápido. Ele possui microfone e alto-falante embutidos, portanto, também substitui o Echo Dot.

Se você perdeu ou quebrou o controle remoto que acompanha os bastões e o cubo, aqui está um substituto. Na verdade, é um Alexa Voice Remote Pro com botões personalizáveis ​​e retroiluminados.

Depois, há o Fire TV Blaster – é como o controle remoto da sua TV, mas é controlado pelo Alexa. Este dispositivo possui um blaster infravermelho integrado, para que possa controlar todo o seu sistema: TV, decodificador, receptor A/V e muito mais.

televisores

Por que não pular o intermediário e comprar uma TV com recursos de incêndio? Também devemos observar que eles são muito baratos para seu tamanho – existem opções de 43 “, 50” e 55 “. Eles suportam HDR10 e possuem uma porta HDMI 2.1 e três portas HDMI 2.0 com eARC.

roteadores wifi

Os roteadores Eero da Amazon podem cobrir até grandes edifícios de vários andares com sua malha Wi-Fi. Tem o eero 6+, que tem conectividade Wi-Fi 6 e uma unidade é suficiente para uma área de 140 metros quadrados/1.500 pés quadrados. A Amazon os vende em embalagens de 2, 3 e 4.

Para melhor alcance e velocidades mais rápidas, o eero Pro 6E vem com Wi-Fi 6E e um roteador com área de 190 m²/2.000 pés quadrados. Eles também estão disponíveis em pacotes de 2 ou 3, se você quiser malhar. O Pro 6E possui duas portas Ethernet, uma de 2,5 Gb e outra de 1 Gb, enquanto o modelo não Pro possui um par de portas gigabit. Além disso, o Wi-Fi 6E opera na banda de 6 GHz, o que ajuda se a banda de 5 GHz em seu espaço estiver lotada.

