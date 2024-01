Vencedores do Emmy: veja a lista completa

[See all of our Emmys night coverage here.]

No 75º Emmy Awards, realizado no Peacock Theatre, em Los Angeles, na segunda-feira, “The Bear”, “Heir” e “Beef” foram os grandes vencedores da noite, com vários prêmios. Alguns vencedores notáveis ​​​​pela primeira vez incluem Jeremy Allen White e Ayo Edebiri (“The Bear”) e Steven Yeun e Ali Wong (“Beef”). Elton John ingressou no clube EGOT – ele agora tem um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony – quando ganhou o melhor Emmy por “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”.

A nostálgica cerimônia, apresentada pelo astro de “Black-ish” Anthony Anderson, foi ao ar ao vivo pela Fox e estará disponível para assistir no Hulu a partir de terça-feira. Estava originalmente agendado para setembro, mas foi adiado devido a greves simultâneas de escritores e atores de Hollywood, uma das mais longas crises trabalhistas da história da indústria do entretenimento. Em setembro, o Writers Guild of America chegou a um acordo com empresas de entretenimento; Em novembro, o SAG-AFTRA, o sindicato que representa dezenas de milhares de atores, fez o mesmo – fechando contratos que permitiram que a premiação prosseguisse.

Estes são os vencedores do Emmy deste ano.

Grande comédia

“O Urso” (FX)

Grande drama

“Herdeiro” (HBO)