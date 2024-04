14 soldados israelenses feridos em ataque do Hezbollah em vila fronteiriça

O Hezbollah disse que o ataque de quarta-feira teve como alvo uma unidade de inteligência militar israelense. O exército disse que seis soldados ficaram gravemente feridos, dois ficaram moderadamente feridos e seis ficaram levemente feridos. Disse que respondeu ao ataque com ataques a alvos do Hezbollah no sul do Líbano.

Durante mais de seis meses, o Hezbollah e Israel estiveram envolvidos num conflito transfronteiriço crescente. Foi desencadeada pelo ataque de 7 de Outubro a Israel liderado pelo Hamas, outro grupo proxy do Irão. Os combates deslocaram dezenas de milhares de civis em ambos os lados da fronteira e, nos últimos meses, as ofensivas israelitas dentro do Líbano começaram a penetrar mais profundamente no interior do país.

Aaron Boxerman , Jonathan Reis E KB Sobelman Relatado de Jerusalém.