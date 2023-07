Empregos nos EUA são os mais baixos em 2 anos e meio; O mercado de trabalho ainda está apertado

Folhas de pagamento não agrícolas aumentaram 209.000 em junho

Taxa de desemprego cai para 3,6%, ante 3,7% em maio

Os ganhos por hora aumentarão 0,4%; Um aumento de 4,4% ao ano

Semana média de trabalho sobe de 34,3 horas para 34,4 horas

WASHINGTON, 7 de julho (Reuters) – A economia dos Estados Unidos criou o menor número de empregos em 2 anos e meio em junho, mas o forte crescimento salarial contínuo apontou para condições ainda mais apertadas do mercado de trabalho, tornando o Federal Reserve provavelmente aumentar as taxas de juros novamente. Ainda este mês.

Um relatório de emprego do Departamento do Trabalho divulgado na sexta-feira mostrou que 110.000 empregos a menos foram criados em abril e maio, indicando que os custos de empréstimos mais altos continuam pesando sobre as empresas. No mês passado, houve um aumento no número de pessoas que trabalham meio período por motivos econômicos, em parte porque suas horas foram reduzidas devido ao trabalho lento ou às condições dos negócios.

Ainda assim, o ritmo de crescimento do emprego é forte pelas normas históricas e esta semana somado aos dados que mostram uma aceleração na atividade do setor de serviços, sugerindo que a economia não está nem perto de uma recessão há muito prevista.

“Os números dos salários enfraqueceram, mas o mercado de trabalho continua forte”, disse Sean Snaith, diretor do Instituto de Previsões Econômicas da Universidade da Flórida Central. “O trabalho do banco central ainda não acabou. Estamos em uma longa batalha contra a inflação, e nada no comunicado de hoje sugere o contrário.”

As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 209.000 empregos no mês passado, o menor ganho desde dezembro de 2020, mostrou a pesquisa das empresas. Economistas consultados pela Reuters previam que os salários aumentariam em 225 mil. É a primeira vez que a folha de pagamento fica abaixo das expectativas em 15 meses.

O crescimento do emprego na primeira metade do ano foi em média de 278.000 por mês. A economia precisa criar de 70.000 a 100.000 empregos por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

O crescimento do emprego se deve em parte às empresas que estão acumulando trabalhadores à medida que a economia se recupera das consequências da pandemia de COVID-19 em 2021 e no início de 2022.

Enquanto setores com altos salários, como tecnologia e finanças, estão expurgando trabalhadores, setores como lazer e hospitalidade e educação do governo local estão perdendo funcionários e experimentando aposentadorias rápidas durante a pandemia.

O emprego público aumentou em 60.000, impulsionado por um aumento de 59.000 nos salários do governo estadual e local. O emprego no governo está 161.000 abaixo dos níveis pré-pandêmicos.

As folhas de pagamento privadas aumentaram em 149.000, o menor ganho desde dezembro de 2020. As folhas de pagamento de assistência médica aumentaram em 41.000, refletindo a contratação em hospitais, enfermarias e residências e serviços de assistência médica domiciliar.

O emprego na construção aumentou em 23.000. O mercado imobiliário está mostrando sinais de recuperação após ser atingido por um aumento nas taxas de hipoteca. O Fed elevou sua taxa básica de juros em 500 pontos-base a partir de março de 2022, sua campanha de aperto monetário mais rápida em mais de 40 anos.

O emprego em serviços profissionais e comerciais também aumentou, embora a ajuda temporária, precursora de futuras contratações, tenha caído em 12.600. Os salários da indústria se recuperaram modestamente enquanto o setor lutava para conter a demanda. No entanto, os empregos no varejo caíram 11.200.

Os salários de aposentadoria e hospitalidade aumentaram em 21.000. No entanto, o ritmo diminuiu desde o primeiro trimestre. A demanda pode estar diminuindo ou as empresas estão tendo problemas para encontrar trabalhadores, conforme observado em uma pesquisa de junho do Institute for Supply Management, que mostrou que algumas empresas de serviços “não conseguiram encontrar candidatos qualificados para algumas posições em aberto”.

Dados do governo mostraram na quinta-feira que havia 1,6 vagas de emprego para cada desempregado em maio. O emprego em lazer e hospitalidade está 369.000 abaixo dos níveis pré-pandêmicos.

As ações foram mistas em Wall Street. O dólar caiu em relação a uma cesta de moedas à medida que os preços dos títulos do Tesouro dos EUA subiam.

Fortes ganhos salariais

O salário médio por hora subiu 0,4% após subir na mesma faixa em maio, já que os trabalhadores ainda estão em falta em alguns setores. Isso colocou um aumento anual dos salários em 4,4% em junho, alto demais para atingir a meta de inflação de 2% do banco central.

A semana média de trabalho subiu para 34,4 horas em maio, de 34,3 horas. No entanto, isso está abaixo da média de janeiro de 34,6 horas.

“As empresas continuam a manter seus funcionários, mas não aumentam as horas semanais”, disse Selcuk Eren, economista sênior do Conference Board em Washington. ir por medo de futuras dificuldades de contratação.”

O acúmulo de mão de obra está ajudando a economia a evitar a recessão, mas às custas da produtividade, que caiu no primeiro trimestre, e das margens de lucro. Os economistas veem as empresas usando o machado à medida que a pressão sobre os lucros se intensifica.

A pesquisa domiciliar constatou que a taxa de desemprego mostrou uma recuperação de 273.000 no emprego, revertendo um declínio de 310.000 em maio. Isso é mais do que o aumento no número de pessoas que entram na força de trabalho.

Como resultado, a taxa de desemprego caiu para 3,6% em junho, de uma baixa de sete meses de 3,7% em maio. A taxa de desemprego em março de 2022 está na faixa de 3,4% a 3,7%.

Mas o número de pessoas que trabalham meio período por razões econômicas aumentou em 452.000, para 4,2 milhões, refletindo em parte um aumento daqueles que cortam horas devido a trabalho lento ou condições de negócios.

A taxa de participação na força de trabalho, ou a proporção de americanos em idade ativa ou procurando trabalho, permaneceu inalterada pelo quarto mês consecutivo em 62,6%. Mas a taxa de participação para pessoas de 25 a 54 anos aumentou para 83,5%, ante 83,4% em maio desde 2002.

“Embora a demanda por trabalhadores permaneça incomparável, a escassez de mão de obra que os empregadores suspiraram há cerca de um ano certamente diminuiu um pouco”, disse Andrew Flowers, economista-chefe de trabalho da Appcast. “Este forte mercado de trabalho marginalizou os trabalhadores.”

Relatório de Lucia Muticani; Edição por Daniel Wallis, Chisu Nomiyama e Andrea Ricci

