Assassino de Nipsey Husley pega 60 anos de prisão perpétua

LOS ANGELES (AP) – Um juiz de Los Angeles sentenciou na quarta-feira o homem que atirou e matou Nipsey Huss. A estrela do hip-hop e líder do bairro foi condenado a 60 anos de prisão perpétua depois de ouvir depoimentos sobre o enorme custo do assassinato e a doença mental ao longo da vida, abuso e luta de seu atirador.

Eric R., que foi condenado em 2019 pelo assassinato em primeiro grau do artista de hip-hop de 33 anos indicado ao Grammy. Para Holder Jr., o juiz H. Clay Jack II cumpriu uma pena atrasada. Fora da loja de roupas fundada por Hassel, Marathon Ambos cresceram em circunstâncias semelhantes em um bairro do sul de Los Angeles.

“Tenho muito cuidado com a saúde mental do Sr. Holder”, disse Jack. “Também me lembro da devastação para as vítimas e suas famílias. Acredito que esta sentença equilibra ambos.

Após um julgamento de um mês, os jurados em julho condenaram Holder por duas acusações de tentativa de homicídio voluntário e duas acusações de agressão com arma de fogo para o tiroteio.

Jack sentenciou Holder a 25 anos de prisão perpétua por assassinato, mais 25 por agressão agravada e 10 por agressão com arma de fogo. Ele estabeleceu várias adições penais e ordenou que outras corressem simultaneamente. Ele também deu crédito a Holder por quase quatro anos de trabalho desde o tiroteio.

Holder, vestido com um macacão laranja de prisão, olhou para a frente durante todo o processo, não reagiu à leitura da sentença e falou apenas como entendeu quando questionado pelo juiz.

Em uma declaração de impacto antes da sentença, Herman “Cowboy” Douglas, um amigo próximo de Huszl que se levantou e testemunhou com ele quando ele foi morto, disse ao juiz que o assassinato foi sua maior perda. Hussle era um líder empresarial e uma inspiração tanto pessoalmente quanto para a comunidade do sul de Los Angeles.

“Nipsey é meu amigo, ele é como um filho, ele é como um pai”, disse Douglas. “Agora, nossa sociedade, perdemos tudo, tudo pelo que trabalhamos. O erro de um homem, o ato de um homem, perturbou toda a sociedade.

Douglas disse que a loja de Husley e os negócios ao redor que ele possuía e apoiava estavam fechados, e isso significava “nada para os manos”.

Douglas disse ao juiz: “Eu não me importo com o que eles dão a ele. Não é hora. Eu quero saber por quê. O mundo quer saber por quê. Por que alguém faria aquilo?”

A atriz Lauren London, parceira de Husley e mãe de seus dois filhos pequenos, não compareceu a nenhuma parte do julgamento, nem nenhum de seus parentes, que deram declarações de impacto semelhantes.

Husley, Ermias Askedom e Titular do nome legal Crescendo como membros e se conhecendo há anos Rolando os anos 60 no sul de LA. Ambos são aspirantes a rappers. Mas Holder não viu o mesmo sucesso de Hussle, um herói local e uma celebridade nacional.

As evidências contra Holder foram tão contundentes – de testemunhas oculares a câmeras de vigilância de empresas locais que capturaram sua chegada, o tiroteio e sua partida – que seu advogado admitiu ter atirado em Huss durante o julgamento.

Mas o advogado de Holder, Aaron Johnson, argumentou aos jurados que as circunstâncias acaloradas do tiroteio mereciam um veredicto menor de homicídio culposo.

Após cerca de 6 horas de julgamento, o júri voltou com um veredicto de assassinato em primeiro grau.

Um ano após sua morte, ele foi lamentado em um memorial chamado Staples Center na Hustle Arena e celebrado em uma apresentação no Grammy Awards. Inclui DJ Khaled e John Legend.

