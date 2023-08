O STEREO-A da NASA voa de volta à Terra após uma órbita de 17 anos ao redor do Sol

Comente esta história Comente

Por quase 17 anos, o Observatório de Relações Sol-Terra da NASA – uma espaçonave se moveu pelo espaço em uma missão solitária. Ele viajou ao redor do Sol para longe da Terra e fez uma pesquisa incrível sobre ele Uma estrela do sistema solar. Como muitas espaçonaves da NASA, o STEREO-A havia passado dois anos de sua vida útil. Em vez disso, viajou cada vez mais longe da Terra em uma jornada repleta de incertezas quando passou atrás do Sol em 2015, interrompendo temporariamente as comunicações com a NASA. No mesmo ano, a empresa perdeu contato com o navio irmão do STEREO-A, o STEREO-B, que havia percorrido uma rota semelhante.

Mas o STEREO-A continuou. Seu caminho orbital ao redor do Sol lhe deu a chance de fazer o que outras espaçonaves da NASA fizeram: eventualmente voltar para casa.

Ele se concretizou no início deste mês, quando o STEREO-A passou entre o Sol e a Terra pela primeira vez desde seu lançamento em 2006, disse a NASA. declarado. O sobrevôo marcou um marco para a espaçonave e a equipe que acompanhou seu progresso – e uma chance para o STEREO-A provar sua relevância após quase duas décadas. Ao passar pela Terra, o STEREO-A será usado para conduzir novas pesquisas sobre o Sol, com a ajuda de novos satélites da NASA desenvolvidos desde o lançamento.

“Este é um momento para esta missão brilhar novamente”, disse Lika Guhtagurtha, cientista do projeto da STEREO, ao The Washington Post.

As duas espaçonaves STEREO foram lançadas em outubro de 2006 com uma missão ambiciosa: observar a estrela de dois pontos enquanto orbitavam a Terra em direções opostas para criar uma visão de 360 ​​graus do Sol. STEREO-A manobrou em uma órbita ao redor do Sol na frente da Terra, e STEREO-B começou a orbitar o Sol na direção oposta atrás da Terra. READ Acidente de trem na Índia: mais de 280 mortos após incidente em Odisha

A diferença de perspectiva é incrível, disse Guhathagurtha. Os instrumentos terrestres podem observar apenas uma parte do Sol voltada para a Terra por vez, enquanto o restante da superfície solar em rápida mudança permanece oculto. A espaçonave estéreo dupla, de suas posições de deslocamento, permitiu aos cientistas pegar Uma visão de 360 ​​graus do Sol pela primeira vez, um feito que deixou Guhatagurtha ainda mais inspirador.

“Ver a frente e a parte de trás do sol ao mesmo tempo é extraordinário”, disse ele. “Estamos na Terra, seres humanos, e estamos buscando isso.”

A nave STEREO permitiu aos cientistas estudar melhor a superfície rotativa do Sol e os perigos que ela emana. Ambas as naves forneceram uma visão tridimensional do Sol, agindo da mesma forma que dois olhos criam percepção de profundidade. Ejeções de massa coronal – Um fenômeno no qual plumas de plasma e campo magnético são ejetadas da atmosfera externa do Sol a centenas ou milhares de quilômetros por segundo, ameaçando a rede elétrica da Terra e os satélites e outros planetas, bem como as espaçonaves da NASA. Essas imagens permitiram aos cientistas rastrear a forma, a densidade e a velocidade das ejeções de massa coronal à medida que ondulavam pelo sistema solar.

Como Stereo-A e Stereo-B continuaram em suas órbitas, eles próximo Lado oculto do Sol em 2014. É uma prova de quão longe eles viajaram, mas também um grande risco – mover-se diretamente atrás do Sol pode cortar as comunicações entre a espaçonave e a NASA por meses.

Ambos os orbitadores, vários anos após a data de validade, não foram projetados para operar por longos períodos de tempo sem comunicação da NASA. Durante a realização de testes em preparação para o tempo de inatividade, a empresa perdeu contato com a STEREO-B. NASA recuperou contato com a espaçonave em 2016 determinado Um componente com defeito o colocou em um giro incontrolável, incapaz de orientar adequadamente sua antena ou painéis solares, e a empresa abandonou os esforços de resgate. READ Incêndios florestais em Maui: número de mortos chega a 93, autoridades dizem que esforço para quantificar perdas está apenas começando

Stereo-A, no entanto, emergiu ileso do outro lado do Sol – e começou sua longa jornada em direção à Terra. No início deste mês, a espaçonave passou entre a Terra e o Sol a cerca de 8 milhões de quilômetros da Terra. De acordo com para a NASA.

A espaçonave chegou perto da Terra a tempo, disse Guhadagurtha. Quando o STEREO-A foi lançado há 17 anos, ele observou o Sol durante o mínimo solar, o ponto mais baixo do ciclo de 11 anos do Sol de alta e baixa atividade solar. Isso limitou o número de ejeções de massa coronal e outros eventos que a espaçonave inicialmente observou. Este ano, o retorno do STEREO-A coincide com um período de intensa atividade solar.

Seu sobrevoo significa que ele pode retornar ao trabalho que fazia com seu irmão perdido. Uma frota capaz de satélites e sondas próximas à Terra ajudará a STEREO-A a reproduzir a imagem 3D do Sol, uma vez capturada com a STEREO-B, disse a agência.

O STEREO-A continuará a trabalhar na vanguarda da física solar. Os cientistas esperam usar os novos dados coletados durante o voo da espaçonave para o estudo mais recente teoria Arcos gigantes de material solar cruzando a superfície do Sol quando vistos na luz ultravioleta – podem ser ilusões de ótica.

Para Guhathagurtha, que começou a trabalhar no Stereo em 1998, a persistência do Stereo-A após uma jornada tão longa é animadora.

“É como ver seus filhos crescerem e fazerem coisas extraordinárias”, disse Guhadagurtha. Ele acrescentou que, dependendo das decisões orçamentárias da NASA, a missão do STEREO-A pode não ser concluída. De qualquer maneira, STEREO-A continuará em seu curso em outra órbita ao redor do Sol.