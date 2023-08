O GM do 49ers, John Lynch, culpa a escolha fracassada de Tra Lance no draft – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – A gestão de Trae Lance no 49ers não foi frutífera.

Foi tão claro. E o gerente geral do 49ers, John Lynch, falou ao Dallas Cowboys na noite de sexta-feira sobre a troca de Lance, a terceira escolha geral no Draft de 2021 da NFL.

“Sim, (foi) um dia muito difícil”, disse Lynch na transmissão da KPIX-TV sobre o final da pré-temporada dos 49ers contra o Los Angeles Chargers. “(Lance) é um jovem maravilhoso.

“Nós tentamos e não deu certo. Isso é por nossa conta. Assumimos a responsabilidade por isso.

Horas antes do início do jogo na sexta-feira, os 49ers trocaram Lance com os Cowboys por uma escolha de quarta rodada do draft de 2024.

Embora Lance não tenha tido muitas oportunidades com o 49ers e tenha caído na tabela de profundidade do time neste verão, Lynch disse acreditar que Lance, de 23 anos, tem tempo para salvar uma carreira na NFL.

“Acho que a história dele está muito bem escrita”, disse Lynch. “Estou animado por Drake. Dallas se adiantou e gostou muito dele. Eles o têm seguido. Acho que será um ótimo local de pouso para ele.

Lance foi o quarterback titular há um ano para abrir a temporada de 2022 da NFL. Mas ele durou menos de cinco quartos antes de sofrer uma lesão no pé no final da temporada. Lance não teve outra chance de jogar como titular na temporada passada, quando Brock Purdy se destacou e conquistou o cargo de titular permanente do time.

“Posso dizer a todos que não funcionou porque não houve nenhum esforço da parte de Trey ou da nossa parte”, disse Lynch. “As condições melhoraram, ele lutou contra lesões e esta equipe está pronta para vencer.

“Adoramos nossa sala de quarterback. Nós realmente gostamos de Brock Birdie, gostamos de Sam Darnold, gostamos de Brandon Allen.

RELACIONADO: A mídia social explode depois que 49ers trocam Lance para Cowboys

Lance se junta à atual sala de quarterback dos Cowboys, que conta com o titular Dak Prescott, o reserva Cooper Rush e o terceiro atacante Will Grier.

“Desejamos a Trey tudo de melhor em Dallas e sempre cuidaremos do jovem e admiraremos sua ética de trabalho e a pessoa que ele é”, disse Lynch.

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk