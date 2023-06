Pete Davidson se declara culpado de dirigir descuidadamente após acidente de carro em Beverly Hills

Pete Davidson comparece à estreia de “Pubkiss” no The Apollo Theatre em 27 de abril de 2023 na cidade de Nova York.





ator e comediante Pete Davidson Ele foi acusado de dirigir imprudentemente em um acidente de carro em Beverly Hills no início deste ano, segundo a CNN.

Greg Riesling, chefe assistente de relações com a mídia do Gabinete do Procurador Distrital do Condado de LA, disse que Davidson foi acusado de direção imprudente. Seu julgamento está marcado para 27 de julho.

“Acreditamos que o Sr. Davidson estava dirigindo de forma imprudente e, como resultado, ele se envolveu em uma grave colisão dentro de casa”, disse Rislong. “Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido como resultado da colisão. Sabemos que uma condução descuidada pode ter consequências desastrosas.

O incidente de 4 de março Aconteceu por volta das 23h, quando o veículo de Davidson estava dirigindo por uma rua residencial e colidiu com um hidrante e uma casa.

A CNN entrou em contato com representantes de Davidson para comentar.

“Até 2022, as mortes no trânsito em Los Angeles atingirão a maior alta em 20 anos”, Riesling compartilhou na sexta-feira. “Esta é uma tendência alarmante que não podemos ignorar. Como resultado, é vital que levemos a sério todas as alegações de direção imprudente e responsabilizemos os responsáveis.