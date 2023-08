O jogo de pré-temporada Packers-Patriots foi cancelado após uma lesão de Isaiah Bolton

O confronto de abertura da temporada da Nova Inglaterra com o Green Bay Packers foi interrompido no sábado à noite, quando Malik Heath, do Green Bay, tentou vencer uma conclusão de passe. Ambas as equipes deixaram suas respectivas equipes e entraram em campo, com alguns jogadores se ajoelhando enquanto os médicos tratavam o Bolton. Depois que o Bolton saiu de campo, os dois times decidiram não continuar o jogo. Os Patriots lideraram por 21–17 com 10:29 restantes no quarto período. Bolton, uma escolha da sétima rodada do estado de Jackson, parecia colidir com o companheiro de equipe Calvin Munson enquanto tentava completar com sucesso um passe para Green. Malik Heath de Bay. Ambas as equipes deixaram suas respectivas equipes e entraram em campo, com alguns jogadores se ajoelhando enquanto os médicos tratavam o Bolton. Depois que o Bolton saiu de campo, os dois times decidiram não continuar o jogo. O jogo foi interrompido com os Patriots liderando por 21–17 faltando 10:29 para o fim do quarto período. Os Patriots disseram após o jogo que Bolton estava se sentindo mal, mas foi levado a um hospital local para mais exames e cuidados. Estamos mantendo nossos dedos cruzados”, disse o técnico do Patriots, Bill Belichick. Após a lesão de Bolton, Mack Jones, da Nova Inglaterra, estava em sua primeira temporada. Bailey Zappe apareceu antes de assumir e liderar os Patriots. Jones fez 6 de 9 para 52 jardas em três carregamentos, incluindo um touchdown de 18 jardas após uma virada do Packers. Jones não jogou na semana passada, quando os Patriots abriram a pré-temporada com uma derrota de 20 a 9 para o Houston Texans. Zappe 117 Zappe terminou o terceiro quarto com um touchdown de 6 jardas em uma jogada de quarta para 2, 10 para 22 para jardas e um passe para touchdown de 40 jardas para Keshaun Bote. Jordan Love do Green Bay lançou um passe para touchdown de 19 jardas para Jayden Reed em sua terceira e última jogada da série. O passe foi lançado pelo novato do segundo round. Love fez 5 de 8 para 83 jardas e teve dois carregamentos para 11 jardas enquanto se preparava para sua primeira temporada após a troca do quatro vezes MVP quarterback Aaron Rodgers para o New York Jets. Kingsley, do Green Bay, dispensou Jones duas vezes. Seu segundo sack resultou em um fumble recuperado por ele mesmo para configurar o segundo touchdown do Packers. Se os Packers não tiverem a estreia do Green Bay em 10 de setembro em Chicago, Rashaan Carey, que está voltando de uma ruptura no ligamento cruzado anterior que encerrou sua temporada de 2022, chutou um field goal de 52 jardas para Anders Karlsson, do Green Bay. Gol faltando 1 segundo para o fim do primeiro tempo. Isso representa um grande impulso para a escolha de sexta rodada de Auburn, depois que ele perdeu duas tentativas de pontos extras na vitória de 36 a 19 da semana passada em Cincinnati. aquele que bateu Crosby, kicker do Green Bay desde 2007, é um agente livre. UP NEXTPackers: Receba o Seattle Seahawks no próximo sábado.

O jogo de pré-temporada do New England com o Green Bay Packers foi interrompido na noite de sábado, depois que o cornerback Isaiah Bolton, do Patriots, foi derrubado em campo no início do quarto período.

Bolton, uma escolha da sétima rodada do estado de Jackson, parecia colidir com o companheiro de equipe Calvin Munson enquanto tentava completar um passe para Malik Heath do Green Bay. Ambas as equipes deixaram suas respectivas equipes e entraram em campo enquanto os médicos tratavam o Bolton, com alguns jogadores caindo de joelhos.

Após a expulsão do Bolton, as duas equipes deliberaram e decidiram não continuar o jogo. O jogo foi interrompido faltando 10:29 para o fim do quarto período e os Patriots liderando por 21–17.

Após o jogo do Patriots, Bolton disse que estava se sentindo mal, mas foi levado a um hospital local para mais exames e cuidados.

“Estamos cruzando os dedos”, disse o técnico do Patriots, Bill Belichick.

No início da manhã de domingo, os Patriots postaram uma atualização no X (o site anteriormente conhecido como Twitter) de que Bolton havia recebido alta do hospital e estava viajando com o time.

Antes da lesão de Bolton, Mack Jones, da Nova Inglaterra, fez sua primeira aparição na temporada antes de Bailey Chappe assumir e liderar os Patriots.

Jones acertou 6 de 9 para 52 jardas em três séries, incluindo um touchdown de 18 jardas após uma virada do Packers. Na derrota dos Patriots por 20 a 9 para o Houston Texans na semana passada, Jones não jogou.

Zappe fez 10 de 22 para 117 jardas e um passe para touchdown de 40 jardas para Keyshon Bote. Zappe terminou o terceiro quarto com um touchdown de 6 jardas em uma jogada de quarta para 2.

Jordan Love, do Green Bay, lançou um passe para touchdown de 19 jardas para o novato Jaden Reed, escolhido na segunda rodada, na terceira e última série do jogo.

Enquanto o quatro vezes MVP se prepara para sua primeira temporada como titular após a troca do quarterback Aaron Rodgers para o New York Jets, Love fez 5 de 8 para 83 jardas e teve dois carregamentos para 11 jardas.

Kingsley, do Green Bay, dispensou Jones duas vezes. Seu segundo sack resultou em um fumble recuperado por ele mesmo para configurar o segundo touchdown do Packers. Sem um linebacker fora de Rashaan Carey, que está voltando de um ligamento cruzado anterior rompido que encerrará a temporada de 2022, ele será titular na estreia do Green Bay em 10 de setembro em Chicago.

Anders Karlsson, do Green Bay, chutou um field goal de 52 jardas faltando 1 segundo para o fim do primeiro tempo. Isso representou um grande impulso para a escolha de Auburn na sexta rodada, depois de perder duas tentativas de pontos extras na vitória de 36 a 19 da semana passada em Cincinnati.

Os Packers planejam substituir Carlson por Mason Crosby. Crosby, kicker do Green Bay desde 2007, é um agente livre.

Packers: Receba o Seattle Seahawks no próximo sábado.