A tempestade tropical Hillary atinge o sul da Califórnia na direção sudoeste

Tempestade tropical Hillary: o que vem a seguir?

O sul da Califórnia e o sudoeste estão se preparando para o possível.Enchentes catastróficas e com risco de vida“Como Tempestade Tropical Hillary Ele continuou para o norte depois de atingir a parte norte da península de Baja California, no México, no domingo. As inundações já afetaram muitas áreas, e numerosos deslizamentos de rochas e lama foram relatados.

Hillary é a primeira tempestade tropical a atingir o sul da Califórnia em 84 anos.

Ele enfraqueceu para uma tempestade tropical e se fortaleceu para um furacão de categoria 4 antes de atingir a costa. A tempestade ainda deve trazer fortes chuvas ao longo de seu caminho até a manhã de segunda-feira, de acordo com o último comunicado do Centro Nacional de Furacões.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



“Espera-se que as chuvas históricas causem inundações repentinas, urbanas e de arroios com risco de vida, incluindo deslizamentos de terra, deslizamentos de terra e fluxos de detritos na manhã de segunda-feira”, disse o NHC.

Hillary despejou mais da metade da precipitação média anual em algumas áreas desérticas e montanhosas, incluindo Palm Springs, que registrou quase 3 polegadas de chuva na noite de domingo. A tempestade deixou milhares sem energia no sul da Califórnia e Palm Springs perdeu o serviço 911 na noite de domingo. CBS News Los Angeles informou.

Um carro está parcialmente submerso nas águas da enchente enquanto a tempestade tropical Hillary passa por Cathedral City, Califórnia, em 20 de agosto de 2023. Boas fotos



Onde a enchente é esperada?

O NHC diz: “Fortes chuvas associadas a Hillary são esperadas em todo o sudoeste dos Estados Unidos até o início da manhã de segunda-feira. 3 a 6 polegadas, com quantidades máximas isoladas de 10 polegadas, são esperadas em partes do sul da Califórnia e sul de Nevada. Risco de inundações catastróficas .”

Além do mais, partes de Oregon e Idaho podem ter de 1 a 3 polegadas de chuva até terça-feira, com até 5 polegadas em alguns lugares “resultando em inundações localizadas (e) significativas”.

Em Nevada, as autoridades estão preocupadas com inundações perigosas no deserto de Mojave, que corre alto risco de inundações repentinas, uma “ocorrência extremamente rara”, disse o NWS Las Vegas no domingo. Mídia social.

Sul da Califórnia está enfrentando fortes chuvas em Los Angeles e condados vizinhos, CBS News Los Angeles relatado.

O Serviço Nacional de Meteorologia informa que o condado de Ventura está passando por inundações com risco de vida E San Bernardino, Riverside e as colinas próximas correm o risco de inundações repentinas. Os condados de San Bernardino e Riverside foram liberados ordem de despejo e publicado em Orange County Avisos de evacuação.

Na Califórnia, foram emitidas ordens de evacuação para os condados de San Bernardino e Riverside. Avisos de evacuação foram emitidos em Orange County, de acordo com a CBS News Los Angeles

Enquanto isso, o Inland Empire e as montanhas correm alto risco de inundações repentinas, com algumas comunidades esperando receber de 6 a 10 polegadas de chuva, de acordo com a CBS Los Angeles.

Entre as muitas cenas dramáticas que Hillary acertou:



Um deslizamento de rocha capturado na câmera em Forest Falls; Os trabalhadores estão empenhados em limpar o lixo das estradas



Um enorme deslizamento de terra cria um bloqueio de estrada de quilômetros em Usaiba



Vídeo dramático mostra inundações em Baja California

Como o sul da Califórnia se compara a Hillary?

Às 2h da manhã de segunda-feira, Hillary estava a cerca de 75 milhas a nordeste de Bakersfield, Califórnia, e navegando de norte-noroeste a 45 km/h, com ventos máximos sustentados de 40 km/h.

Embora não seja mais um furacão, o sistema ainda trouxe fortes chuvas para a área.

Esta é a primeira vez que o Centro Nacional de Furacões emitiu um Aviso de tempestade tropical O sul da Califórnia e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declararam estado de emergência antes da tempestade.

No domingo, o presidente Biden disse que pediu à FEMA que enviasse pessoal e suprimentos para a Califórnia. Senhor. Biden acrescentou que a Guarda Costeira pré-posicionou aeronaves para permitir uma resposta rápida e esforços de resgate.

“Meu governo enviou pessoal federal para Nevada e garantiu que o estado tivesse apoio adicional, e continuaremos a coordenar com a Califórnia, Nevada e Arizona todos os recursos de que precisarem”, disse Biden.

Os evacuados da Ilha Catalina chegam a Long Beach, Califórnia, após serem evacuados pelo furacão Hillary. 19 de agosto de 2023. Genaro Molina/Los Angeles Times via Getty Images



Na noite de domingo, o Los Angeles Unified School District, o segundo maior distrito escolar do país, declarado Todas as escolas, campi e programas extracurriculares serão fechados na segunda-feira devido à tempestade.





“Esta não foi uma decisão fácil”, disse o distrito nas redes sociais. “O Los Angeles Unified reconhece a natureza única e sem precedentes da tempestade tropical Hillary, que conquistou declarações de emergência em cidades, condados e estados.”

O Distrito Escolar Unificado de Pasadena seguiu o exemplo na noite de domingo.

O Departamento de Parques e Recreação da Califórnia ordenou o fechamento temporário de todas as praias estaduais de San Diego e Orange County e de vários parques estaduais no sábado.

A Disneyland anunciou o fechamento do parque no início do sábado, com o Disney California Adventure Park fechando às 21h, o Disneyland Park fechando às 22h e o Downtown Disney District fechando às 23h.

O San Diego Padres, Los Angeles Dodgers e Los Angeles Angels mudaram os jogos em casa de domingo para partidas duplas de sábado em antecipação à tempestade.

Quando Hillary chegará a Las Vegas?

Chuvas fortes são esperadas na manhã de segunda-feira em Nevada, inundações em Las Vegas e no Parque Nacional do Vale da Morte, segundo o Weather Channel, “inundações significativas” relatado.

O governador de Nevada, Joe Lombardo, declarou estado de emergência na tarde de domingo devido ao “impacto imediato” da tempestade tropical em todo o estado. “É provável que ocorram danos significativos em propriedades públicas e privadas, incluindo várias rotas de transporte”, disse o comunicado.

Isso aconteceu dias depois que ele anunciou que 100 soldados da Guarda Nacional haviam sido ativados antes da tempestade tropical.