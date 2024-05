O representante do Texas, Henry Cuellar, e sua esposa foram indiciados por suborno e influência estrangeira

WASHINGTON – O Departamento de Justiça indiciou na sexta-feira o antigo deputado Henry Cuellar, D-Texas, e sua esposa, Imelda, por acusações de suborno e lavagem de dinheiro relacionadas a um banco e uma empresa de petróleo e gás no México. Controlado pelo Azerbaijão.

A NBC News foi a primeira a relatar as acusações. O congressista e sua esposa foram libertados sob fiança de US$ 100.000 cada, após sua primeira aparição no tribunal federal em Houston, disse um porta-voz do DOJ na tarde de sexta-feira.

Segundo a acusação, de 2014 a 2021, o parlamentar teria recebido cerca de US$ 600 mil em propinas de duas entidades estrangeiras em troca da prática de atos oficiais.

O DOJ disse em um comunicado que “os subornos foram supostamente desviados de acordo com contratos de consultoria falsos através de uma série de empresas de fachada e intermediários em empresas de fachada de propriedade de Imelda Cuellar que não realizaram nenhum trabalho legítimo sob os contratos”.

“O congressista Guler supostamente concordou em usar seu cargo para influenciar a política externa dos EUA em favor do Azerbaijão em troca de subornos da Companhia de Petróleo e Gás do Azerbaijão”, continuou o DOJ. “Em troca de subornos pagos pelo banco mexicano, o congressista Cuellar supostamente concordou em influenciar a ação legislativa e em aconselhar e pressionar altos funcionários do poder executivo dos EUA sobre ações que beneficiassem o banco.

O congressista e sua esposa são acusados, cada um, de duas acusações de conspiração para subornar um funcionário federal e conspiração para que um funcionário público atue como agente de um presidente estrangeiro; duas acusações de suborno a um funcionário federal; duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica; duas acusações de violação da proibição de funcionários públicos atuarem como agentes de um mandante estrangeiro; uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro por ocultação; e cinco acusações de lavagem de dinheiro.

Se condenados, poderão enfrentar anos ou décadas de prisão.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, antes de as acusações serem reveladas, Cuellar negou qualquer irregularidade, dizendo que “procurou principalmente aconselhamento jurídico” do Comitê de Ética da Câmara, que emitiu “mais de uma opinião por escrito” sobre o assunto. Grande parte de suas reportagens se concentrou em sua esposa.

“Quero deixar claro que minha esposa e eu somos inocentes dessas acusações. Tudo o que fiz no Congresso foi para servir o povo do sul do Texas”, disse Cuellar na sua declaração, acrescentando mais tarde: “As ações que tomei no Congresso foram consistentes com as ações de muitos dos meus colegas e foram do interesse americano. pessoas.”

“Imelda e eu estamos casados ​​há 32 anos. Além de ser uma esposa e mãe maravilhosa, ela é uma empreendedora talentosa com dois diplomas. Ele passou sua carreira trabalhando em bancos, impostos e consultoria”, continuou ele. “A alegação de que ela é qualificada e trabalhadora é falsa e ofensiva.”

Um desafiador Cuellar também deixou claro que concorreria à reeleição: “Deixe-me ser claro: estou concorrendo à reeleição e vou vencer em novembro”.

A declaração dos advogados de defesa do Congresso foi semelhante à de Cuellar, mas os promotores o acusaram seis meses antes do dia da eleição.

“A decisão do Governo de avançar com as acusações tão perto das eleições gerais – e a sua decisão de executar um mandado de busca 40 dias antes [2022] A primária – minar o eleitorado e colocar o polegar na balança”, disseram os advogados Chris Flood e Eric Reid.

Líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, presunção de inocência em todo o processo legal do DNY.”

Enquanto isso, Jeffries disse que Cuellar deixará o cargo de principal democrata no Subcomitê de Dotações da Câmara, que supervisiona o Departamento de Segurança Interna.

A casa e o escritório de campanha de Cuellar em Laredo, Texas, foram invadidos em janeiro de 2022 como parte de uma investigação federal sobre o Azerbaijão e um grupo de empresários americanos com ligações com o país, disseram as autoridades na época. Seu escritório prometeu cooperar com a investigação. Em abril o advogado de Cuellar Joshua Berman disse a algumas agências de notícias Autoridades federais disseram que ele não era alvo de investigação.

Guler já foi co-presidente do Grupo do Congresso do Azerbaijão. De acordo com a acusação, em troca de subornos, Guler prometeu influenciar a legislação relacionada com o conflito do Azerbaijão com a vizinha Arménia; Inserir uma linguagem pró-Azerbaijão na legislação e nos relatórios dos comités sobre programas de segurança e assistência económica; proferir um discurso pró-Azerbaijão no plenário da Câmara; e “consultar” as autoridades do Azerbaijão sobre os seus esforços para fazer lobby junto ao governo dos EUA.

Antes da acusação, a equipe de Cuellar ligou para os escritórios de outros membros na sexta-feira para obter conselhos sobre como lidar com a situação, disse uma fonte familiarizada com as ligações à NBC News.

Um ano após a operação em sua casa – que anteriormente não resultou em prisões ou acusações – Cuellar disse ao Texas Tribune: “Não houve irregularidade da minha parte… Meu foco permaneceu o mesmo desde meu primeiro dia no cargo: entregar resultados para os texanos em todo o meu distrito.”

Apesar da provação, Cuellar derrotou uma desafiante progressista, Jessica Cisneros, em suas primárias de 2022 e foi reeleita para seu cargo em novembro. Ele não enfrenta um adversário nas primárias este ano e estará nas urnas em novembro para seu 11º mandato no Congresso.

Há dois anos, Gullard derrotou facilmente o candidato republicano Casey Garcia, por 57% a 43%. Seu distrito ficou azul quando ele ocupou partes de San Antonio após o redistritamento. Mas a acusação tornará Cuellar mais vulnerável do que no passado; Em 2020, Joe Biden venceu o distrito de Culler sobre Donald Trump por 7 pontos percentuais.

Os dois republicanos se enfrentarão no segundo turno no final de maio para ter a chance de enfrentar Cueller no outono.

“Henry Cuellar não coloca o Texas em primeiro lugar, ele se coloca em primeiro lugar”, disse Delanie Bomar, porta-voz do Comitê Nacional Republicano do Congresso. “Se os seus colegas realmente acreditassem em colocar ‘as pessoas acima da política’, pediriam a sua demissão. Caso contrário, são hipócritas cujas declarações sobre o serviço público não valem o papel em que estão escritas.”

Cuellar, 66 anos, é advogado, ex-corretor alfandegário e secretário de Estado do Texas. Membro dos centristas Blue Dogs e da Nova Aliança Democrática, Guller foi eleito para a Câmara em 2004.

Ele é o único democrata que resta no Congresso que se opõe ao direito ao aborto – uma medida que irritou muitos no seu partido.

Os Guelars são o segundo casal do Congresso a ser indiciado no esquema de suborno estrangeiro no ano passado. Em setembro, o DOJ, o então presidente de Relações Exteriores do Senado, Bob Menendez, DN.J. e sua esposa foram acusados ​​de supostamente aceitarem centenas de milhares de dólares, incluindo barras de ouro, em troca de atividades oficiais para enriquecer e beneficiar três empresários de Nova Jersey. governo egípcio. Tanto Cuellar quanto Menendez são membros do Congressional Hispanic Caucus.

Menendez, que se recusou a liderar as relações exteriores, se declarou inocente. Seu julgamento está marcado para começar no final deste mês.

Um terceiro legislador, George Santos, um republicano de Nova Iorque, foi destituído da Câmara em Dezembro, após um relatório de ética contundente e uma acusação federal de 23 acusações por fraude electrónica e branqueamento de capitais. Santos também se declarou inocente.