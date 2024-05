Foguete da China chega aos confins da Lua

A China lançou uma sonda para coletar amostras do outro lado da Lua, a primeira do mundo.

O foguete não tripulado que transportava a sonda Chang’e-6 decolou do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang às 17h27, horário local (10h27 BST).

Ele tentará fugir da Terra e relançar do lado da Lua.

É descrito como o lado escuro da Lua porque é invisível da Terra, e não porque não capta os raios do sol.

Tem uma crosta mais espessa e com mais crateras, menos coberta por fluxos vulcânicos antigos do que o lado adjacente.

Jie Bing, vice-diretor do Centro de Exploração Lunar e Engenharia Espacial da China, disse aos repórteres antes do lançamento: “Chang’e-6 coletará amostras do outro lado da Lua pela primeira vez”.