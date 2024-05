O que você precisa saber sobre a nova variante do coronavírus ‘FliRT’, segundo o médico?

Inspire-se com nosso resumo semanal sobre como viver de maneira simples e saudável. Inscreva-se no CNN’s Life, a melhor newsletter com informações e ferramentas destinadas a melhorar o seu bem-estar.





CNN

–



Há uma nova variante do coronavírus na cidade. KP.2, um membro das chamadas variantes FliRT, nomeadas por suas mutações, tornou-se a cepa dominante do coronavírus nos Estados Unidos. Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças. Essas variantes do FliRT têm algumas mutações em comum, mas ainda fazem parte da família Omicron de coronavírus.

No período de 28 de abril a 11 de maio, quase 30% dos novos casos foram devidos ao KP.2, em comparação com menos de 16% no período de duas semanas anterior.

O que as pessoas devem saber sobre esta nova variante? Quais são os sintomas da infecção? As vacinas ainda são eficazes contra a nova cepa? Os testes caseiros ainda são confiáveis? KP.2 Por quanto tempo as pessoas devem ficar em quarentena em caso de contração? Quem deve fazer tratamentos antivirais para este tipo de infecção por Covid-19? Qual é a diretriz para pessoas imunocomprometidas – elas deveriam começar a usar máscara novamente?

Para nos guiar nessas questões, conversei com a especialista em bem-estar da CNN, Dra. Lena Wen. Wen é médico emergencista e professor associado de medicina na Universidade George Washington. Anteriormente, ele atuou como comissário de saúde de Baltimore.

CNN: O que as pessoas devem saber sobre este novo tipo de KP.2?

Dr. Lena Wen: Desde o início da Covid-19, temos discutido novas categorias. A cepa original do vírus foi substituída pela variante alfa. Tivemos Beta, depois Delta e Omicron.

KP.2 faz parte da família Omicron. Parece substituir JN.1 e subvariantes semelhantes que anteriormente eram os tipos dominantes nos Estados Unidos.

Sempre que há uma nova variante, três questões-chave devem ser feitas: É altamente contagiosa? Causa uma doença mais grave? As vacinas e tratamentos existentes funcionam?

Uma das razões pelas quais uma nova cepa substitui uma anteriormente dominante é porque ela é mais infecciosa ou mais virulenta. Isso significa que o KP.2 pode se espalhar com muita facilidade, algo que vimos em toda a Covid-19: o coronavírus é altamente contagioso e, portanto, difícil de evitar.

A boa notícia é que o KP.2 ainda não parece causar doenças graves. Na verdade, Hospitais associados à Covid-19 Há muito poucos. Não há razão para acreditar que as vacinas e tratamentos existentes deixarão de funcionar contra ela.

CNN: Quais são os sintomas de uma infecção KP.2?

Quando: A maioria das pessoas infectadas com o coronavírus nunca conhecerá as variantes que causam os sintomas. Os sintomas da infecção por covid-19 incluem coriza, dor de garganta, dor de cabeça, febre, tosse e dores no corpo. Alguns podem apresentar sintomas graves, como falta de ar. A Covid-19 também pode agravar condições subjacentes, como insuficiência cardíaca.

Nenhum destes sintomas é específico do KP.2, que ainda não foi relatado como associado a sintomas únicos que o distinguem de outras infecções por coronavírus. É importante lembrar que, em muitas pessoas, os sintomas da Covid-19 podem ser difíceis de distinguir de outras infecções virais, como a gripe ou o resfriado comum.

CNN: Os testes domésticos ainda são confiáveis?

Quando: Embora não sejam tão confiáveis ​​ou precisos quanto um teste laboratorial de PCR (reação em cadeia da polimerase), os testes caseiros rápidos de antígeno são um método fácil e conveniente de triagem para Covid-19. Não há indicação de que os testes caseiros sejam menos eficazes na detecção desta nova variação em comparação com os tipos anteriores.

Recomendo que as pessoas façam o teste em casa se apresentarem sintomas e forem elegíveis para tratamento antiviral. Se alguém estiver muito preocupado com a possibilidade de ter Covid-19, poderá fazer vários testes em casa em dias diferentes e também poderá considerar fazer um teste PCR.

CNN: As vacinas existentes funcionarão contra KP.2? E a vacina que deverá ser lançada no outono?

Quando: As vacinas existentes ainda devem ser eficazes contra KP.2. O CDC emitiu diretrizes recomendando uma segunda dose da primeira vacina lançada no outono de 2023 para pessoas com 65 anos ou mais.

Espera-se que as autoridades federais de saúde recomendem uma versão recém-projetada da vacina Covid-19 no outono. Espera-se que as novas vacinas sejam diferentes das vacinas atuais porque as vacinas mais recentes terão como alvo variantes que se prevê que circulem no outono e no inverno. Se as autoridades de saúde previssem que o KP.2 estaria presente nestas estirpes, as vacinas de outono seriam mais eficazes contra o KP.2.

CNN: Por quanto tempo as pessoas devem ficar em quarentena se pegarem Covid-19?

Quando: No início deste ano, o CDC retirou a exigência de quarentena de cinco dias. Agora, a agência recomenda que as pessoas diagnosticadas com Covid-19 fiquem em casa até ficarem sem febre por pelo menos 24 horas e os sintomas melhorarem. Nos próximos cinco dias, eles devem tentar tomar precauções extras, como usar máscara e limitar o contato próximo com outras pessoas.

CNN: Quem deve tomar tratamentos antivirais para Covid-19??

Quando: Pessoas com alto risco de desenvolver doenças graves devido à Covid-19 devem considerar tratamentos antivirais. Essa categoria de alto risco inclui idosos, imunocomprometidos e aqueles com condições médicas subjacentes graves.

Dois são medicamentos orais e um terceiro é uma injeção antiviral. Aconselho a todos que peçam ao seu médico que determine se devem tomar tratamento antiviral caso estejam infectados com o coronavírus e, em caso afirmativo, o que e como acessá-lo.