Israel diz que não haverá exceção ao bloqueio de Gaza até que os reféns sejam libertados

Por Henriette Saker, Teddy Heun e Nidal Al-Mughrabi

JERUSALÉM/GAZA (Reuters) – Israel disse nesta quinta-feira que não haverá isenções humanitárias ao bloqueio da Faixa de Gaza até que todos os reféns sejam libertados, depois que a Cruz Vermelha apelou para que o combustível fosse permitido para evitar que hospitais lotados se tornassem “necrotérios sobrecarregados” .

Secretário de Estado dos EUA Anthony Blinken Ele chegou a Tel Aviv com a missão de mostrar solidariedade a Israel, evitar a escalada do conflito e libertar reféns. Ao lado dele está o primeiro-ministro Benjamim Netanyahu “Obrigado, América, por apoiar Israel hoje, amanhã e sempre”, disse ele.

Israel prometeu destruir o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, em retaliação ao pior ataque a civis da sua história, quando centenas de homens armados cruzaram o bloqueio e atacaram cidades israelitas.

A emissora pública Khan disse que o número de mortos israelenses subiu para mais de 1.300. A maioria dos civis foi morta a tiros nas suas casas, nas ruas ou em festas dançantes. Muitos reféns israelitas e estrangeiros foram levados de volta para Gaza; Israel disse ter identificado 97 deles.

A escala total dos assassinatos veio à tona depois que as forças israelenses recuperaram o controle das cidades nos últimos dias, encontrando casas repletas de corpos. Dizem que encontraram mulheres que foram violadas e mortas e crianças que foram baleadas e queimadas.

Até agora, Israel respondeu colocando Gaza, onde vivem 2,3 milhões de pessoas, sob um cerco total e lançando a mais poderosa campanha de bombardeamentos nos 75 anos de história do conflito israelo-palestiniano, destruindo bairros inteiros.

Autoridades de Gaza dizem que o bombardeio matou 1.354 palestinos e feriu mais de 6.000.

Os geradores de emergência que alimentam os hospitais em Gaza podem esgotar-se em poucas horas, afirmou o Comité Internacional da Cruz Vermelha.

“Sem eletricidade, os hospitais correm o risco de se tornarem necrotérios”, disse o Diretor Regional do CICV, Fabrizio Carboni. “O sofrimento humano causado por esta escalada é desprezível e apelo a todas as partes para que minimizem o sofrimento público.”

O ministro da Energia de Israel, Israel Katz, disse que não haveria exceções ao bloqueio sem liberdade para os reféns israelenses.

“Ajuda humanitária a Gaza? O interruptor de energia não será acionado, o hidrante não abrirá, o caminhão de combustível não entrará até que os reféns israelenses voltem para casa. Humanitário pelo bem humanitário. E ninguém deveria nos ensinar moralidade, ” Katz postou nas redes sociais. Estágio X.

Enterro dos mortos

Ao lado de Blinken após a reunião em Tel Aviv, Netanyahu elogiou o presidente dos EUA, Joe Biden, por chamar os ataques do Hamas de “puro mal” na quarta-feira. Biden também chamou os ataques de “o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto”.

Blinken aplaudiu a decisão de Netanyahu de trazer alguns dos seus oponentes políticos para o gabinete de unidade do tempo de guerra e disse que os Estados Unidos sabem que o Hamas não representa as verdadeiras aspirações do povo palestino.

Blinken viajará para a Jordânia na sexta-feira para se encontrar com o rei Abdullah Mahmoud Abbas , chefe da Autoridade Palestina, que opera com autogoverno limitado na Cisjordânia ocupada por Israel. Abbas, um adversário do Hamas, não condenou diretamente os ataques de sábado a Israel e atribuiu a escalada à ignorância das queixas palestinianas.

Dezenas de israelenses se reuniram no cemitério militar do Monte Herzl, em Jerusalém, na quinta-feira, para enterrar seus mortos.

“Quando você não atendeu minha ligação, eu sabia que você estava lutando com todas as suas forças. Quando percebi que você estava desaparecido, não conseguia imaginar como isso iria acabar”, disse um enlutado, enquanto a família se abraçava.

Num hospital em Khan Younis, uma grande cidade no sul da Faixa de Gaza, uma mulher tenta acalmar uma menina que chorava e cuja casa foi atacada. A menina gritava: “Minha mãe, eu quero minha mãe”.

Ela disse que está procurando a mãe.. não sabemos onde ela está, segurando a menininha.

No campo de refugiados de Al Shadi, em Gaza, os residentes vasculharam os escombros com as próprias mãos em busca de sobreviventes e corpos. As equipes de resgate dizem que não têm combustível e equipamento para retirar as vítimas dos edifícios desabados.

Pelo menos 340 mil habitantes de Gaza ficaram desabrigados nos últimos quatro dias, segundo as Nações Unidas. Cerca de 220 mil deles permanecem em 92 escolas administradas pela ONU.

Abrigado em uma escola, Hanan al-Attar, 14 anos, disse que sua família fugiu de casa com nada além das roupas do corpo enquanto bombas caíam nas proximidades. O tio dela voltou para buscar roupas e morreu quando a casa o atingiu.

“Eles bombardearam casas de civis, mulheres e crianças”, disse seu avô.

O Egito, que partilha uma única fronteira com Gaza, disse que tentaria permitir ajuda ali.

Os reservistas israelitas – uma parte considerável da população idosa que luta num país com serviço militar obrigatório – regressavam do estrangeiro para se juntarem à guerra.

“Todo mundo está vindo. Ninguém está dizendo não”, disse Yonatan Steiner, 24 anos, de Nova York, que trabalha em uma empresa de tecnologia e voltou para se juntar à sua antiga unidade médica do Exército.

“É diferente, é sem precedentes, as regras mudaram”, disse ele por telefone, perto da fronteira com o Líbano, onde está baseada a sua brigada.

O próximo passo de Israel poderá ser um ataque terrestre a Gaza. Nenhuma decisão foi tomada ainda para invadir “mas estamos nos preparando para isso”, disse o porta-voz do Exército, tenente-coronel Richard Hecht, na quinta-feira.

A guerra destruiu a diplomacia na região, enquanto Israel se prepara para chegar a um acordo para normalizar os laços com a rica superpotência árabe, a Arábia Saudita.

Teerã comemorou os ataques do Hamas, mas negou estar por trás deles. Biden disse que o envio de navios e aeronaves militares perto de Israel deveria ser visto como um sinal para o Irã permanecer fora do conflito.

(Reportagem de Henrik Sacker, Teddy Heun, Mayan Lubel e Emily Rose em Jerusalém e Nidal al-Mughrabi em Gaza, Emma Farge em Genebra, Jeff Mason em Washington e Peter Graf; edição de Alex Richardson, Nick Macrandrau)