Luka Doncic e Kyrie Irving lideram Mavs na vitória sobre Timberwolves no Jogo 1

MINNEAPOLIS – Luka Doncic teve uma finalização forte para o Dallas Mavericks, esticando chutes cruciais, marcando duas faltas e até mesmo jogando uma defesa forte.

Os Mavericks podem não ser favoritos em outra série, mas roubaram a vantagem de jogar em casa do Minnesota Timberwolves com este início promissor.

Danczyk fez 15 de seus 33 pontos no quarto período e Kyrie Irving fez 24 de seus 30 no primeiro tempo, quando os Mavericks venceram os Timberwolves por 108-105 no jogo 1 das finais da Conferência Oeste na noite de quarta-feira.

Dallas tinha uma vantagem de 62-38 em pontos na pintura, compensada por um desempenho de 6 em 25 arremessos de profundidade.

“Fizemos as coisas importantes”, disse Doncic, que marcou sete pontos consecutivos em 63 segundos no início do quarto período e fez uma sequência de 13 a 0 para dar ao Mavericks uma vantagem de 97 a 89.

Os Mavericks perdiam por 102-98 após a cesta de 3 pontos de Anthony Edwards faltando 3:37 para o fim, antes de uma sequência de 8-0 que os Wolves não pararam até uma entrada faltando 10,5 segundos para o fim. Pela primeira vez em seis tentativas sob o comando do técnico Jason Kidd, o Mavericks venceu o primeiro jogo de uma série de playoffs.

Jaden McDaniels teve seu terceiro jogo consecutivo de mais de 20 pontos, com 24 pontos para os Wolves, mas Edwards – que conquistou sua primeira seleção All-NBA no início do jogo e o segundo para o time – marcou 19 pontos, o recorde do time. pontos. Tentei no Mavericks. Karl-Anthony Towns teve uma explosão tardia para marcar 16 pontos e finalizou 6 em 20 no chão.

O poder das estrelas desta série tem sido forte e, pelo menos na primeira noite, os Mavericks conseguiram o que precisavam de sua dupla principal, enquanto os Wolves lutaram principalmente para iniciar seu ataque.

“Ataque terrível: chutes ruins, reviravoltas, sem compostura”, disse o técnico do Wolves, Chris Finch. “Temos que ser melhores nos momentos de embreagem.”

Downs seguiram com um salto em distância, uma bandeja para um slam para Rudy Kobert e uma cesta de 3 pontos em uma sequência de 2 minutos para dar aos Wolves a liderança com 4:39 para uma corrida de 10-0. Doncic finalizou com uma cesta de 3 pontos. PJ Washington, que fez 13 pontos e sete rebotes, marcou de longe para colocar o Mavericks de volta na frente faltando 1:56 para o fim.

Towns pensou que ele empatou o jogo com uma enterrada na próxima posse de bola, mas foi acenado por interferência na cesta.

Minnesota recebe o jogo 2 na noite de sexta-feira.

Edwards ficou sem gols no terceiro quarto, somando 11 rebotes e oito assistências.

“Ele é um jogador fantástico. Temos que colocar muitos corpos nele”, disse Doncic. “Se ele vai jogar 1 contra 1, é difícil pará-lo.”

Naz Reid fez 15 pontos e Kyle Anderson somou 11 para os Wolves, que tiveram dois dias de folga depois de derrotar o atual campeão Denver para vencer a série de segunda rodada do Jogo 7 com uma desvantagem de 20 pontos.

A transição do estilo deliberado e poderoso do Nuggets e do MVP da NBA Nikola Jokic para o estilo pick-and-roll pesado do Mavericks foi nítida. Eles contornaram Gobert, um jogador defensivo da NBA, com a intenção de evitar que os Lobos estabelecessem uma defesa consistente no meio da quadra ao redor do aro.

A incrível explosão de ataque e corrida de Irving proporcionou um desafio único e sua defesa líder da liga não enfrentou a última rodada, mantendo o Nuggets com uma média de 85 pontos em quatro vitórias.

“Ele nos ajudou. Sem ele, teríamos perdido 20 no intervalo”, disse Dancic. “Tive de ajudá-lo um pouco na segunda parte. Por isso, desta vez trocámos de função.”

McDaniels, que jogou sua habitual defesa implacável no perímetro, foi um catalisador do outro lado da quadra com cinco cestas de 3 pontos no primeiro tempo, mas Towns teve problemas para fazer seus arremessos caírem e Edwards encontrou suas pistas constantemente obstruídas.

“Jaden foi o único que veio pronto para jogar esta noite”, disse Edwards, “e acho que todos os outros o decepcionaram”.

Os Mavericks reforçaram sua defesa desde que contrataram Daniel Gafford e Washington no prazo de negociação, como o primeiro colocado Oklahoma City pode atestar depois de perder seis jogos na última rodada. Danzig também quebrou um lob de Mike Conley para Gobert, um de seus três roubos de bola faltando 1:06 para o fim e os Mavericks liderando por dois.

“Ninguém entrou em pânico. Não importa o quão mal ou bem jogamos, havia muita confiança”, disse Kidd.