Uma caravana de migrantes dirige-se à fronteira sul dos EUA antes da viagem de Blinken ao México

“Aqueles de nós que procuram um novo sonho, aqueles de nós que querem trabalhar, aqueles de nós que querem progredir na vida”, disse ele sobre as pessoas que viajam com a caravana.

Jonas Sosa, um imigrante venezuelano que viaja com a caravana, disse ao Telemundo que os migrantes precisam de ajuda. Sosa, que disse ter deixado a Venezuela há dois meses, disse que perdeu a perna esquerda em um acidente de carro e depende de muletas e uma prótese de perna para se sustentar nas viagens.

Os migrantes esperam receber atenção e ajuda do governo mexicano, disse García Villagrán. “Camaradas, a situação das mulheres e crianças migrantes que caminham é verdadeiramente deplorável”, disse ele.

Nem todos os imigrantes procuram entrar nos Estados Unidos, disse Garcia Villagrán. Alguns acreditam que os documentos lhes permitirão permanecer no México e receber trabalho e ajuda humanitária.

Estima-se que cerca de 7.500 pessoas de 24 países diferentes façam parte de um grupo maior que se dirige para o norte na quarta-feira, através do estado mexicano de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala, disse o organizador de caravanas de migrantes e ativista Luis García Villagrán à NBC News. Disse que um grupo de mulheres, crianças e doentes avançou mais e chegou a Mabasetepec.

Uma caravana de milhares de migrantes continuou a marcha de um dia inteiro através do México em direção à fronteira sul dos EUA na quarta-feira, horas antes de uma reunião planeada entre o secretário de Estado, Anthony Blinken, e o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Roberto Schmidt/AFP via Getty Images

Blinken, López Obrador, o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, e a conselheira de Segurança Interna da Casa Branca, Liz Sherwood-Randall, reuniram-se na Cidade do México na quarta-feira para discutir “a migração irregular sem precedentes no Hemisfério Ocidental e a jornada da caravana para identificar rotas entre o México e os Estados Unidos”. ” A segurança nas fronteiras enfrentará desafios”, afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

“Estou habituado a fazer a minha festa de Natal com a minha família, não a passamos na rua como fizemos ontem”, disse Eduviges Arias, imigrante venezuelano, à agência de notícias.

Segundo a Associated Press, os migrantes passaram a noite de Natal dormindo em pedaços de papelão ou plástico, em toldos, tendas ou estendidos no chão descoberto.

“Os imigrantes que tentam entrar sem autorização estão sujeitos à remoção sob as autoridades do Título 8”, disse a Alfândega e Proteção de Fronteiras em comunicado à NBC News na noite de terça-feira.

““Estamos cientes de relatos recentes de que uma caravana de migrantes se formou no sul do México, o que fazemos várias vezes por ano”, disse a agência. em coordenação com nossos homólogos estrangeiros e interativos.”