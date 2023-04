Fontes da AP: Regra do carro da EPA para grande impulso nas vendas de EV

WASHINGTON (AP) – O governo Biden está propondo novos e rígidos limites de poluição automotiva esta semana, que exigiriam que pelo menos 54% dos novos veículos vendidos nos Estados Unidos sejam elétricos até 2030 e dois em cada três até 2032. e funcionários ambientais informados sobre o projeto.

Um regulamento proposto a ser divulgado na quarta-feira pela Agência de Proteção Ambiental estabeleceria limites de emissões de gases de efeito estufa para veículos de passageiros para os anos modelo de 2027 a 2032, que seriam mais rígidos do que as metas acordadas pela indústria automobilística em 2021.

Funcionários disseram que a EPA apresentará várias opções que a agência pode escolher após um período de comentários públicos. Eles pediram para não serem identificados porque a proposta não foi tornada pública. A regulamentação proposta não deverá ser finalizada até o próximo ano.

Grupos ambientais aplaudem os números ambiciosos, que foram relatados pela primeira vez pelo The New York Times no fim de semana. Mas o plano provavelmente receberá forte resistência da indústria automobilística, que prometeu em agosto de 2021 que os EVs representariam metade das vendas de carros novos nos EUA até 2030.

Mesmo o limite inferior da faixa de 2030 da EPA é 4 pontos percentuais acima da meta de 2021, que veio após forte pressão do presidente Joe Biden. A Uma ordem executiva assinada por Biden estabeleceu uma meta de metade de todos os veículos novos vendidos até 2030 Veículos de emissão zero, incluindo veículos elétricos a bateria, elétricos híbridos plug-in ou elétricos a célula de combustível.

Biden também quer que as montadoras aumentem o consumo de combustível e reduzam as emissões de escape entre o ano modelo de 2026. É um passo significativo para cumprir sua promessa de reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos até 2030. Ele está impulsionando a transição antes impensável de motores movidos a gasolina para veículos movidos a bateria.

Os veículos elétricos representaram apenas 7,2% das vendas de veículos nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano. No entanto, a porcentagem de vendas de VEs está aumentando. No ano passado, foi de 5,8% das vendas de veículos novos.

A EPA se recusou a fornecer detalhes antes do anúncio de quarta-feira, mas, de acordo com a ordem de Biden, está “desenvolvendo novos padrões … que acelerarão a transição para um futuro de transporte com emissões zero, protegerão as pessoas e o planeta”.

Os limites de emissões de escapamento da EPA não exigem que um determinado número de veículos elétricos seja vendido a cada ano, mas, em vez disso, impõem limites às emissões de gases de efeito estufa. Isso é quase a mesma coisa, de acordo com cálculos da agência sobre o número de EVs necessários para cumprir os limites de poluição mais rígidos.

A indústria automobilística pode precisar vender mais veículos elétricos para atender à demanda. Já aumenta a quilometragem de veículos a gasolina com motores e transmissões mais eficientes, reduzindo peso e outras medidas. Muitos na indústria dizem que querem gastar dólares de investimento construindo novos EVs que podem dominar a indústria nos próximos anos.

Defendendo um freio à ideia otimista de melhorar as emissões por meio da criação de regras, no entanto, a Alliance for Automotive Innovation, uma associação comercial que inclui Ford, General Motors e outras montadoras, disse: “Os mandatos regulatórios por si só não resolverão as condições. Determine o sucesso final da transição EV.”

O painel disse que a proposta da EPA “requer uma grande mudança de 100 anos na base industrial americana e na maneira como os americanos dirigem”.

Em uma declaração antes do anúncio da regra da EPA, a coalizão pediu políticas de apoio, como incentivos fiscais para compras de veículos elétricos e financiamento para uma rede nacional de estações de recarga. Os veículos elétricos devem ser mais acessíveis, as cadeias de fornecimento de peças e minerais críticos domésticos devem ser estabelecidas e a produtividade dos serviços públicos deve ser abordada, disse o relatório.

O transporte é a maior fonte de emissões de carbono nos Estados Unidos, mas é seguido de perto pela geração de eletricidade.

Grupos ambientais dizem que são necessários padrões mais rígidos de poluição do tubo de escape e disposições da Lei de Redução da Inflação Realizado no ano passado ajudará a atender aos requisitos rigorosos. “As emissões do escapamento poluem o ar que respiramos e pioram o clima extremo”, disse o presidente do Fundo de Defesa Ambiental, Fred Grubb, em comunicado.

A Lei Anti-Inflação, Mudança Climática e Lei de Cuidados de Saúde, que foram aprovadas apenas com votos democratas, incluem incentivos fiscais para a fabricação de veículos elétricos e a compra de EVs novos e usados.

Atualmente, muitos EVs novos fabricados na América do Norte se qualificam para um crédito fiscal de US$ 7.500, enquanto os EVs usados ​​podem receber até US$ 4.000.

No entanto, existem limites de preço e renda do comprador que tornam certos veículos inelegíveis. A partir de 18 de abril, novas exigências do Tesouro Como resultado, menos veículos elétricos novos se qualificam para o crédito fiscal federal total de US$ 7.500.

As regras exigem que certas porcentagens de componentes e minerais da bateria venham da América do Norte ou de países com os quais os EUA tenham acordos de livre comércio. Os requisitos, anunciados em 31 de março, podem reduzir pela metade o crédito de US$ 7.500 em muitos veículos, dizem analistas do setor. Um pequeno empréstimo pode não ser suficiente para atrair novos compradores para os veículos elétricos, que agora custam em média US$ 58.600, de acordo com o Kelly Blue Book.

O preço caiu US $ 63.500 em relação ao ano anterior, com os modelos EV de baixo custo chegando ao mercado. No entanto, os EVs são mais caros do que o veículo médio vendido nos EUA, que custa US$ 46.000.

____

Krisher relatou de Detroit.