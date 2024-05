As ações da Nvidia sobem 9%, atingem US$ 1.000 após superar as previsões de receita, anunciam desdobramento de ações e aumento de dividendos

As ações da Nvidia (NVDA) subiram 9,3% na quinta-feira, fechando acima de US$ 1.000 pela primeira vez e dando à empresa de chips uma capitalização de mercado acima de US$ 2,5 trilhões.

Os resultados do primeiro trimestre da Nvidia, divulgados após o fechamento da quarta-feira, mostraram que o lucro ajustado por ação (EPS) subiu para US$ 6,12 com receita de US$ 26 bilhões, um aumento de 461% e 262%, respectivamente, em relação ao ano anterior.

A empresa anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1 e aumento de dividendos, seguindo alguns de seus grandes pares de tecnologia ao oferecer pagamentos trimestrais mais elevados aos acionistas.

Os analistas esperavam lucro por ação ajustado de US$ 5,65 e receita de US$ 24,69 bilhões, segundo dados da Bloomberg. A empresa relatou lucro por ação ajustado de US$ 1,09 sobre receita de US$ 7,19 bilhões no mesmo trimestre do ano passado.

Para o trimestre atual, a Nvidia espera receita de US$ 28 bilhões, mais ou menos 2%. Isso foi melhor do que os US$ 26,6 bilhões que os analistas esperavam.

“O crescimento do nosso data center é impulsionado pela forte e rápida demanda por treinamento e inferência de IA construída na plataforma Hopper”, disse o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, em comunicado. , Sovereign AI, clientes automotivos e de saúde estão criando mercados verticais multibilionários.”

Analistas de Wall Street já levantaram preocupações sobre a parcela da receita do data center da Nvidia proveniente de hiperescaladores como Microsoft (MSFT), Google (GOOG, GOOGL), Amazon (AMZN) e outros grandes nomes da tecnologia. Isto é especialmente verdadeiro porque essas empresas lançam seus próprios chips aceleradores de IA.

Em uma entrevista exclusiva ao Yahoo Finance após o relatório de lucros da empresa na quarta-feira, Huang rejeitou as preocupações de que a empresa poderia enfrentar uma desaceleração na demanda à medida que faz a transição entre seus chips de IA atuais e de próxima geração.

“As pessoas querem usar esses data centers imediatamente”, disse Huang. “Eles querem manter o nosso [graphics processing units] Comece a trabalhar e ganhar dinheiro agora e comece a economizar dinheiro. Então essa demanda é muito forte.”

A receita do data center da Nvidia aumentou 427% ano a ano, para US$ 22,6 bilhões, representando 86% da receita total da empresa no trimestre. A divisão de jogos da Nvidia, anteriormente seu negócio mais importante, registrou receita de US$ 2,6 bilhões. Diretora Financeira Colette Kress disse em comunicado na quarta-feira Os grandes provedores de nuvem representaram cerca de 45% da receita do data center da empresa.

Em uma nota aos clientes divulgada na quinta-feira, os analistas do JP Morgan liderados por Harlan Suhr escreveram que a Nvidia “continua 1-2 passos à frente dos concorrentes”. O JP Morgan aumentou seu preço-alvo para as ações da Nvidia de US$ 850 para US$ 1.150 e reiterou uma classificação de sobreponderação para as ações.

Na teleconferência de resultados da empresa, Kress destacou que a receita da China diminuiu significativamente no trimestre. A empresa também espera que o mercado da região seja muito competitivo daqui para frente.

O desdobramento de ações da empresa – no qual os acionistas receberão 10 ações para cada ação da empresa que possuem atualmente – terá início em 7 de junho e seu novo dividendo será pago em 11 de junho aos acionistas em 28 de junho.

O desdobramento de ações pode gerar especulações de que a Nvidia poderia ser adicionada ao Dow Jones Industrial Average (^DJI), juntando-se a grandes empresas de tecnologia como Apple (AAPL), Amazon e Microsoft.

O aumento dos dividendos da Nvidia segue movimentos semelhantes anunciados até agora este ano por empresas como Meta (Meta) e Alphabet, que iniciaram dividendos trimestrais pela primeira vez, e Apple, que aumentou seus dividendos no início deste mês.

Jensen Huang, CEO da NVIDIA, demonstra produtos no palco durante a conferência anual de inteligência artificial NVIDIA GTC no SAP Center em 18 de março de 2024 em San Jose, Califórnia. (JOSH EDELSON/AFP via Getty Images) (Josh Edelson via Getty Images)

