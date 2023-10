O promotor do condado de Fulton está discutindo acordos judiciais com pelo menos 5 co-réus de Trump

A promotora distrital do condado de Fulton, Fannie Willis, fala durante uma entrevista coletiva no prédio do governo do condado de Fulton em 14 de agosto de 2023 em Atlanta, Geórgia.

(CNN) – Os promotores do condado de Fulton discutiram possíveis acordos judiciais com pelo menos seis co-réus adicionais acusados ​​​​de Donald Trump por tentar sabotar as eleições presidenciais de 2020, disseram várias fontes à CNN.

A estratégia para o gabinete da promotora distrital Fannie Willis é clara: conseguir o maior número possível de co-réus para derrubar o ex-presidente, deixando Trump e alguns aliados próximos na berlinda.

01h04 – Fonte: CNN Haberman sobre ‘incomodar’ Trump nas eleições na Geórgia

O advogado pró-Trump, Robert Seeley, estava entre os que receberam a oferta de um acordo judicial no caso da Geórgia, mas recusou, de acordo com seu advogado.

“Dizer que estamos atualmente em discussões com o gabinete do promotor seria uma deturpação do que está acontecendo. “Eles nos fizeram uma oferta há algum tempo e nós recusamos”, disse o advogado de Sealy, Richard Rice.

Ex Condado de Coffee, Geórgia, A supervisora ​​​​eleitoral Misty Hampton e o ex-oficial da campanha de Trump, Mike Roman, estiveram em contato com o gabinete do promotor sobre um possível acordo, disseram várias fontes.

A CNN confirmou que os outros três réus discutiram um possível acordo judicial com os promotores do condado de Fulton, mas concordaram em não ser identificados depois que fontes expressaram preocupação em falar sobre o caso nesta fase.

Uma fonte com conhecimento da estratégia do procurador do condado de Fulton disse à CNN que está aberto a discutir acordos judiciais com qualquer pessoa, mas que não há muito espaço para compromissos quando se trata de acusações contra Trump.

Para ser claro, não há indicação de que os procuradores ou a equipa jurídica de Trump estejam interessados ​​em discutir um acordo judicial. Qualquer proposta hipotética estaria nos termos de Willis, exigindo que ele se declarasse culpado de todas as acusações que enfrenta, efetivamente eliminando a possibilidade de negociações significativas, disse à CNN uma fonte familiarizada com a estratégia do promotor. Trump se declarou inocente, negou qualquer irregularidade e continua a insistir que venceu as eleições.

Até agora, quatro dos 19 réus no caso do condado de Fulton, incluindo três advogados directamente envolvidos no esforço de Trump para anular os resultados eleitorais na Geórgia, já aceitaram um acordo – em alguns casos declarando-se culpados de acusações criminais em troca de uma decisão mais branda. um. Recomendação de sentença.

Um tema consistente desses acordos é que os arguidos escrevam cartas de desculpas aos cidadãos da Geórgia pelo seu papel nos esforços para alterar os resultados das eleições de 2020, mas o conteúdo dessas cartas expressou vários graus de remorso.

A ex-advogada de campanha de Trump, Jenna Ellis, apresentou um pedido de desculpas choroso durante uma audiência de confissão na terça-feira, lendo em tribunal aberto uma carta negando as tentativas de Trump de inflar ruidosamente os resultados das eleições de 2020.

01:21 – Fonte: CNN Ouça o que Jenna Ellis disse em um discurso choroso no tribunal

Isso contrasta fortemente com o pedido de desculpas por escrito apresentado pelo ex-advogado de campanha de Trump, Sidney Powell, cuja carta consistia em apenas uma frase, disse uma fonte que viu o documento, que não foi tornado público.

Até o momento, os promotores não estenderam um acordo judicial a Rudy Giuliani, o principal co-réu no caso e um dos defensores mais ferrenhos de Trump em 2020, de acordo com a primeira fonte com conhecimento das táticas da promotoria. Neste ponto, é improvável que os advogados o façam. Giuliani há muito é considerado o principal co-réu de Trump devido ao seu papel na orquestração de uma vasta conspiração para influenciar os resultados das eleições de 2020 na Geórgia e em outros lugares.

Giuliani perdeu recentemente dois advogados da Geórgia. A CNN entrou em contato com o advogado de Nova York que ainda o representa.

Até o momento, o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, também não recebeu a oferta de um acordo judicial no caso da Geórgia, disse à CNN uma fonte separada familiarizada com seu caso específico na Geórgia.

Meadows testemunhou perante o grande júri e falou aos investigadores da investigação federal por meio do procurador especial Jack Smith. Ele está tentando transferir suas acusações estaduais na Geórgia para um tribunal federal.

John Eastman, considerado um dos co-réus de maior destaque de Trump, também não recebeu a oferta de um acordo judicial, disse seu advogado à CNN. Eastman instou os legisladores do estado da Geórgia a nomearem um painel de eleitores republicanos substitutos para substituir a lista estatutária de eleitores democratas.

A estratégia de Willis é focar nos co-réus listados no topo da acusação e buscar a cooperação daqueles considerados menos importantes no caso mais amplo, como fez quando condenou com sucesso participantes significativos na fraude nas Escolas Públicas de Atlanta no RICO de 2014. caso. escândalo, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

O ex-promotor distrital do condado de DeKalb, Geórgia, Robert James, que acompanhou de perto o caso de fraude eleitoral de 2020, diz que este pode ser o início dos processos no condado de Fulton, já que os promotores pretendem manter os réus a bordo como testemunhas. Inimigos.”

“Isso torna o caso dos promotores mais forte porque você tem testemunhas e evidências diretas, mas também dá aos co-réus certeza e um certo nível de segurança sabendo que não irão para a prisão”, disse James.

Uma fonte familiarizada com a estratégia disse que ela pode ser resumida por um ditado usado pelos promotores nos casos RICO do condado de Fulton:

“O primeiro a gritar fecha o negócio.”

Katelyn Polantz, Paula Reid e Evan Perez da CNN contribuíram para este relatório.