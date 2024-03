Passageiros da Delta embarcaram em voos usando foto de outra passagem

Um homem do Texas foi preso no domingo em Salt Lake City depois de embarcar em um voo da Delta Air Lines sem passagem usando uma foto que tirou do cartão de embarque de outro passageiro, de acordo com documentos judiciais.

Wycliffe Yves Fleurisard, 26, enfrenta uma acusação de crime de passageiro clandestino em navios ou aeronaves, de acordo com uma queixa apresentada na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Utah. Ele foi preso na prisão metropolitana do condado de Salt Lake, disse o Departamento de Polícia de Salt Lake City.

No domingo, depois de embarcar em um voo da Delta para Austin, Texas, o Sr. De acordo com a denúncia federal, Fleurisard foi ao banheiro na frente do avião e lá permaneceu até que o avião fosse totalmente embarcado e as portas trancadas.

Senhor. Fleurizard então se dirigiu para a parte de trás do avião e foi até o banheiro, de acordo com os autos do tribunal. Quando ele saiu, quando o avião estava prestes a taxiar para a pista, um comissário percebeu que não havia assentos vagos, mostram os autos do tribunal.