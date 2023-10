Lewiston, Maine, situação de tiroteio ativo: suspeito foragido, 22 mortos após vários incidentes, dizem as autoridades

CNN

As autoridades dizem que pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas após dois tiroteios na noite de quarta-feira em uma pista de boliche e restaurante em Lewiston, Maine. Autoridades dizem que a busca pela pessoa envolvida no tiroteio está em andamento.

Robert Card, 40 anos, de Bowdoin, é uma pessoa de interesse e deve ser considerado armado e perigoso, disse o comissário de Segurança Pública do Maine, Mike Sauschuck.

Autoridades policiais no Maine disseram à CNN que Card é um instrutor certificado de armas de fogo e membro da Reserva do Exército dos EUA. Card recentemente ameaçou atirar em uma instalação da Guarda Nacional em Saco, Maine, e também relatou problemas de saúde mental, incluindo ouvir vozes, disseram as autoridades.

Durante a coletiva de imprensa de quarta-feira à noite, Sauschuck se recusou a fornecer informações adicionais sobre o cartão. “Não estamos prontos para ficar atrás (do cartão)”, disse ele.

Departamento de Polícia de Lewiston O Departamento de Polícia de Lewiston identificou Robert Card como uma “pessoa de interesse” no tiroteio.

Pelo menos 22 pessoas foram mortas, disse o vereador da cidade de Lewiston, Robert McCarthy, à CNN, citando o administrador da cidade.

O tiroteio aconteceu por volta das 19h (horário do leste dos EUA), disse Sauschuck. A polícia de Lewiston relatou incidentes com atiradores ativos em Sparetime Recreation, uma pista de boliche em Mollison Way e no restaurante Scheminge’s Bar & Grill na Lincoln Street.

“Encorajamos todas as empresas a trancarem ou fecharem enquanto investigamos”, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin em comunicado. Cadastre-se no Facebook Quarta à noite.

Gabinete do Xerife Publicados Fotos de “suspeito a ser identificado”. O homem é visto segurando um rifle de assalto de alta potência.

Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin O Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin divulgou uma foto do que se acredita ser o suspeito em Lewiston, Maine.

Os residentes de Lewiston e da cidade vizinha de Lisboa estão sob ordens de abrigo no local, disse Sauschuck.

Um “veículo de interesse” foi encontrado em Lisboa, disse o comissário. Anteriormente, a polícia de Lewiston disse que estava procurando um veículo Postou uma foto O que apareceu Um pequeno SUV branco que se acredita ser pintado de preto com pára-choque dianteiro. A Polícia do Estado do Maine confirmou uma foto do carro do suspeito à CNN.

Lewiston fica a 36 milhas ao norte de Portland e é a segunda maior cidade do estado.

“Por favor, fiquem em casa com as portas trancadas”, disse a polícia estadual Em uma postagem no Facebook. “Ligue para o 911 se você vir atividades ou pessoas suspeitas.”

Departamento de Polícia de Lewiston Maine O Departamento de Polícia de Lewiston divulgou uma foto do veículo envolvido no tiroteio.

Mais sobre Lewiston

Segunda cidade mais populosa Maine

População: 38.493 ( 2022

Renda familiar média: $ 48.069 (2021)

População: 83,4% brancos, 7,3% negros

Um porta-voz da cidade disse inicialmente ao jornal Sun Journal que outro tiroteio ocorreu em um centro de distribuição do Walmart, mas uma porta-voz da empresa disse à CNN que nenhuma das instalações do Walmart estava envolvida nos incidentes.

As autoridades da cidade vizinha de Auburn “estressaram fortemente” os residentes por causa da situação contínua de atiradores ativos. Uma posição No X, antigo Twitter.

Auburn fica a 3 km a oeste de Lewiston.

Num comunicado, o FBI disse que a sua divisão de Boston está em coordenação com parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei no Maine e “está pronto para ajudar com qualquer prova disponível” e apelou ao público para permanecer vigilante.

A governadora do Maine, Janet Mills, disse na noite de quarta-feira que foi informada sobre a situação.

“Peço a todos os residentes da área que sigam as orientações das autoridades estaduais e locais. Continuarei monitorando a situação e mantendo contato próximo com as autoridades de segurança pública”, disse o governador. disse no Facebook.

Jamiel Lynch, Josh Campbell, Christina Maxouris e Chris Boyette da CNN contribuíram para este relatório.