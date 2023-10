Michael Cohen continua a testemunhar no julgamento de fraude civil de Trump

10h05 horário do leste dos EUA, 25 de outubro de 2023

Destaques do tão esperado confronto de Michael Cohen com Trump no tribunal



De Jeremy Herb e Lauren Del Valle da CNN



O ex-advogado do ex-presidente Donald Trump, Michael Cohen, deixa o julgamento de fraude civil de Trump na Suprema Corte do Estado de Nova York, na cidade de Nova York, em 24 de outubro.



Imagens de Spencer Platt/Getty



Michael Cohen disse que teria “um grande reencontro” com seu ex-chefe, Donald Trump, na terça-feira. Ele testemunhou contra o ex-presidente Em seu julgamento por fraude civil em Nova York.

Com Trump sentado a poucos metros de distância, o ex-advogado e intermediário de Trump descreveu como ele manipulou as demonstrações financeiras de Trump – “engenharia reversa” para chegar a um patrimônio líquido arbitrário. Cohen explicou como trabalharia com o diretor financeiro da Organização Trump para aumentar o valor dos ativos de Trump.

Assim que o advogado de Trump começou a questionar Cohen, as coisas esquentaram rapidamente quando ele zombou das perguntas e se opôs ruidosamente a uma linha de questionamento.

Cohen disse que ele e o ex-chefe da Organização Trump, Alan Weiselberg, cuidariam das demonstrações financeiras de Trump, documentos que estão no centro da investigação de fraude civil, com base no desejo de Trump de refletir seu patrimônio líquido.

“Fui incumbido pelo Sr. Trump de aumentar o total de ativos com base em um número que ele selecionou arbitrariamente, e minha responsabilidade, junto com Alan Weiselberg, era fazer engenharia reversa de vários tipos de ativos e aumentar esses ativos para atingir esse número. Trump tinha nos encarregou.

Questionado sobre quais números atingiriam, Cohen disse: “Qualquer número que o Sr. Trump nos diga”.

Cohen explicou que quando Trump analisava as demonstrações financeiras, ele “olhava para os ativos totais e dizia: ‘Não valho realmente 4,5 bilhões, valho realmente seis'”. Escritório de Allen e voltamos depois de atingirmos o objetivo desejado.

Olhando para as demonstrações financeiras de Trump de 2012, Cohen lembrou-se de levantar propriedades, incluindo Trump Tower, Trump Park Ave., Trump World Tower no United Nations Plaza, a área comercial de 100 Central Park South, uma mansão em Seven Springs e Miss Universo. Concursos e “talvez outros”.

Cohen disse que recalcularão as avaliações usando imóveis na cidade que atingem preços mais elevados por metro quadrado como “comparáveis”, apesar de terem comodidades diferentes das propriedades de Trump, olhando para os números “alcançados noutros locais” em Nova Iorque. Esses outros imóveis têm pé-direito diferenciado, vista desobstruída e não são prejudicados pelo controle de aluguel, por exemplo.