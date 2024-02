OMS diz que Hospital Nasser de Gaza não está funcionando após ataque israelense

18 de fevereiro de 2024, 12h14 GMT Atualizado há 1 hora

O Hospital Nasser de Gaza encerrou as operações após um ataque israelense, disse a Organização Mundial da Saúde.

As tropas das Forças de Defesa de Israel (IDF) entraram no complexo na quinta-feira depois que a inteligência indicou que reféns detidos pelo Hamas estavam ali detidos.

A OMS disse que não foi autorizada a entrada no local para avaliar a situação.

As IDF descreveram a sua operação em Nasser como “precisa e limitada” e acusou o Hamas de “usar cinicamente hospitais para o terrorismo”.

No X, escrevendo anteriormente no Twitter, o chefe da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse: “O Hospital Nasser em Gaza está agora fora de ação, após um cerco de uma semana e testes contínuos”.

“Ontem e anteontem, a equipa da OMS não foi autorizada a entrar no hospital para avaliar as condições dos pacientes e as necessidades médicas críticas, apesar de ter chegado às instalações do hospital para entregar combustível juntamente com parceiros”, disse.

“Ainda há 200 pacientes internados. Pelo menos 20 precisam ser transferidos com urgência para outros hospitais para atendimento de saúde; o encaminhamento médico é um direito de todo paciente”.

O ministério da saúde administrado pelo Hamas em Gaza afirma que apenas quatro funcionários médicos estiveram no hospital num esforço para cuidar dos pacientes restantes.

Uma pessoa dentro do hospital, que pediu para não ser identificada, disse à BBC News que 11 pacientes morreram e vários médicos foram presos devido a interrupções no fornecimento de eletricidade e oxigênio.

Ontem, o exército israelense disse que suas tropas foram instruídas a manter o hospital funcionando e receberam comida e água. Questionado sobre a situação do hospital esta manhã, um porta-voz do exército disse apenas que estavam investigando.

Os combates acontecem na base de Nasser há semanas. Israel afirmou repetidamente que o Hamas utiliza hospitais e escolas como bases de operações.

Os militares israelenses afirmam ter matado cerca de 20 combatentes do Hamas na área do hospital e apreendido uma grande quantidade de armas.

“No último dia, dezenas de terroristas foram mortos e grandes quantidades de armas foram apreendidas”, disse a IDF.

Pelo menos 1.200 pessoas foram mortas num ataque perpetrado por homens armados liderados pelo Hamas em Israel, em 7 de Outubro do ano passado.

Em resposta a isto, o exército israelita atacou a Faixa de Gaza. Mais de 28.400 palestinos, a maioria mulheres e crianças, foram mortos e mais de 68 mil feridos desde o início da guerra, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.

Acrescentou que pelo menos 127 palestinos foram mortos e 205 feridos nas últimas 24 horas.

“Como nos últimos dias [is] Não é realmente muito optimista, mas, como repito sempre, seremos sempre optimistas e sempre pressionaremos”, disse o Xeque Mohammed, dirigindo-se a uma reunião de líderes mundiais na Conferência de Segurança de Munique, no sábado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que enviou negociadores a pedido do presidente dos EUA, Joe Biden, mas eles não retornaram para novas discussões porque as exigências do Hamas eram “ilusórias”.

O Hamas culpou Israel pela falta de progresso na obtenção de um acordo de cessar-fogo.

Netanyahu reiterou que o governo israelita continua a sua ocupação terrestre de Gaza, ocupando a área de Rafah apesar da pressão internacional, sem nenhum plano para evacuar os civis palestinianos que fugiram para lá nos primeiros dias. De guerra.

Cerca de 1,5 milhão de pessoas estão em Rafah, perto da fronteira com o Egito, depois que as forças israelenses lhes disseram para buscar segurança lá, enquanto alvos do Hamas eram atacados no norte e depois no centro de Gaza.

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, reiterou no sábado sua oposição à realocação forçada de palestinos no deserto do Sinai, no Egito.

Num telefonema com o presidente francês, Emmanuel Macron, os dois líderes concordaram sobre “a necessidade de progresso rápido no cessar-fogo”, segundo um resumo.

Há muito que Sisi afirma que um Estado independente é a única solução para os palestinianos.

No entanto, no domingo, Netanyahu anunciou que o seu governo votou por unanimidade para se opor formalmente ao que chamou de “reconhecimento unilateral” do Estado palestiniano.

Tal acordo deve ser alcançado através de negociações diretas entre israelenses e palestinos, disse ele.