Dow Jones Futures: Apple e Fed Loom para correção de mercado; Microsoft lidera as ações a serem observadas

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo à noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Maçã (AAPL), o Federal Reserve e o relatório de emprego de outubro serão as manchetes de mais uma semana movimentada de notícias.







A correção do mercado de ações intensificou-se na semana passada, com todos os principais índices caindo para mínimos de vários meses em meio a retornos mistos. O Nasdaq registrou ganho na sexta-feira Amazon.com (AMZN), mas geralmente foi outra sessão fraca.

Os investidores devem ter muito cuidado e principalmente guardar dinheiro.

estoque amazônico, Metaplataformas (meta), Microsoft (MSFT) e Serviço agora (Agora) são quatro tecnologias de grande capitalização a serem observadas. Todos estão próximos aos pontos de compra. Notavelmente, nem todos têm renda e crescimento acelerado ao longo de vários trimestres.

Na manhã de segunda-feira, EV Chipmaker Em semicondutor (Ana) reportará os lucros do terceiro trimestre. Redes Arista (Aneta), que caiu na quinta-feira devido aos planos reduzidos de gastos de capital da Meta, chegará na noite de segunda-feira. Lucros da Apple na noite de quinta-feira, mas lançará novos computadores Mac na noite de segunda-feira. As ações da Apple atingiram o menor nível em 200 dias em meio a preocupações com a demanda do iPhone 15, especialmente na China.

Com a reunião do Federal Reserve esta semana, os mercados não veem nenhuma chance de um aumento das taxas na quarta-feira. Muitos decisores políticos não precisam de tomar outras medidas aumentando os rendimentos dos títulos do Tesouro a longo prazo. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reforçará essa mensagem na quarta-feira, após o anúncio da reunião.

O relatório de empregos de outubro fecha a semana até sexta-feira.

Meta estoque está em movimento Tabela de classificação do IBD, a ação agora está na lista de observação da tabela de classificação. As ações da MSFT estão entre as líderes de longo prazo do IBD. Existem Microsoft Stack e Meta DII 50. Microsoft e ServiceNow têm ações IBD Grande Cap 20.

Um vídeo incorporado neste artigo analisou a ação do mercado da semana e as ações da Microsoft, Grupo UnitedHealth (UNH) e Weatherford (DQR)

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo às 18h ET, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as principais ações e mercados no IBD Live

Correção do mercado de ações

A correção do mercado de ações continua a piorar. Os índices tentaram subir no início da semana, mas caíram acentuadamente mais uma vez.

Os receios de Israel-Hamas podem ser um factor na terceira sexta-feira do fim de semana, à medida que as forças israelitas intensificam os seus esforços em Gaza.

O Dow Jones Industrial Average caiu 2,1% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 caiu 2,5%. O índice Nasdaq caiu 2,6%.

O Nasdaq subiu modestamente na sexta-feira, apesar dos máximos da sessão perto da linha de 200 dias. Portanto, o novo lançamento no mercado de ações está em andamento. Mas será necessário mais do que isso para marcar uma ascensão definitiva.

A sexta-feira não teve um início particularmente sólido, com grandes capitalizações como Amazon e Microsoft, Meta e ServiceNow representando principalmente os ganhos.

Não só o Dow caiu para o mínimo de sete meses na sexta-feira, mas o Russell 2000 caiu para o seu nível mais baixo desde novembro de 2020. Russell de pequena capitalização desistiu de 2,5% na semana de 2000.

ETF de peso igual Invesco S&P 500 (PSR) caiu 2,45% na semana, atingindo o menor nível em 52 semanas.

O ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEWCaiu 0,5% na sexta-feira, contra um ganho de 0,5% do Nasdaq 100, impulsionado por gigantes como Amazon e Microsoft. QQEW caiu 3,15% na semana.

Mesmo com os titãs da tecnologia como líderes, uma maior amplitude de mercado é fundamental.

O Nasdaq precisa de recuperar a sua linha de 200 dias e retomar a de 21 dias para quebrar o declínio de curto prazo. Um movimento decisivo acima da linha de 50 dias poderá quebrar o declínio desde o final de julho.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 8 pontos base, para 4,85%, após ser brevemente negociado a 5% na manhã de segunda-feira.

Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 2,9%, para US$ 85,54 o barril, mesmo com o ganho de 2,8% de sexta-feira.

ETFs

ETF do setor de tecnologia e software expandido iShares (CUBA) rendeu até 2,8%, apesar das ações da Microsoft e da NOW serem grandes participações do IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHrecuou 2,7%.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ETF ARK Innovation (ARKK) caiu 5,4% na semana passada e o ETF ARK Genomics (ARKG) 6,4%

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) subiu 1% na semana passada. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHBcaiu 1,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 6,2% e o Fundo SPDR do Setor de Saúde (XLV) caiu 3,8%, para o mínimo de 52 semanas. Fundo SPDR do Setor Seleto Industrial (XLI) e ETF SPDR de seleção de fundos (45diminuiu 2,3%.

Cinco melhores ações chinesas para assistir agora

CompartilharMicrosoft

As ações da Microsoft subiram 1% na semana passada, para 329,81, embora tenham recuado significativamente desde a máxima de 25 de outubro, de 346,20. Atualmente é a única ação da Magnificent Seven acima da linha de 50 dias. A linha de força relativa das ações da Microsoft já atingiu um novo máximo. As ações têm um ponto de compra de consolidação de 366,78, mas outubro.

A receita da Microsoft no primeiro trimestre fiscal de 2024 aumentou 27% em relação ao ano anterior, com a receita aumentando 13%, para US$ 56,5 bilhões. Dow Tech Titan orienta os lucros do segundo trimestre, marcando o terceiro trimestre de crescimento acelerado para ambos. Ao contrário da Amazon e do Google-pai cartas (Google), defendeu a visão da Microsoft para o desenvolvimento de serviços de computação em nuvem.

Metacompartilhamento

A receita da Meta cresceu 168% no terceiro trimestre, impulsionada pelo corte de custos e pela recuperação nas vendas de anúncios. A receita aumentou 23%, para US$ 34,1 bilhões. Este foi o terceiro trimestre consecutivo de rápido crescimento. Mas as ações caíram quando a Meta citou algumas tendências de publicidade fracas no quarto trimestre. As ações da Meta caíram 3,9% na semana, para 296,73, embora tenham subido ligeiramente abaixo de sua média móvel de 50 dias na sexta-feira.

As ações Meta ainda estão se consolidando com 326,20 ou 330,54 pontos de compra. Os investidores podem utilizar um movimento decisivo acima da linha de 50 dias como entrada inicial, mas as condições de mercado aumentam os riscos.

Estoque da Amazon

A receita da Amazon saltou 236%, superando-a facilmente. A receita aumentou 13%, para US$ 143,1 bilhões no segundo trimestre, acelerando o crescimento. O EPS cresceu significativamente nos últimos três trimestres. A receita da Amazon Web Services cai um pouco, mas a gigante da tecnologia vê impulso no quarto trimestre e oportunidades alimentadas por IA para AWS

As ações da Amazon subiram 6,8%, para 127,74 na sexta-feira, recuperando-se de uma linha de 40 semanas. As ações subiram apenas 2% na semana. As ações da AMZN têm uma consolidação curta que os investidores podem ver como uma base de fundo duplo com um ponto de compra em 134,48. Isso incluiria um retrocesso decisivo da linha de 50 dias.

Estoque ServiceNow

As ações da ServiceNow subiram 2,1% na semana passada, para 554,01, abaixo da linha de 50 dias, após recuperar brevemente esse nível na quinta-feira. Agora a ação tem um ponto de compra de 607,90 base plana de fundo duplo. Os investidores podem usar a máxima de quinta-feira de 507,90 como entrada inicial. A linha RS para ações NOW já está em nova máxima, o que é um bom sinal.

A receita da ServiceNow aumentou 49%, com aumento de 25% na receita, o segundo trimestre de rápido crescimento para ambos. A empresa de software orientou-se sobre a receita de assinaturas.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que fazer agora

O mercado de ações está em declínio. Todos os principais índices estão abaixo das linhas de 200 dias. E os fundamentos do mercado são terríveis.

É hora de ganhar dinheiro, se não totalmente. Se você tiver vencedores de longo prazo, poderá mantê-los. Mas em algum momento, os investidores devem traçar um limite para cortar ou sair de uma posição vencedora.

Não volte correndo. São necessários vários dias de forte desempenho para sinalizar que o declínio do mercado acabou. Uma recuperação matinal como os ganhos curtos de sexta-feira, liderados pela Amazon, não foi suficiente.

Muito poucas ações estão em posição e um número relativamente pequeno de nomes está próximo da posição. Portanto, concentre-se em ações que demonstrem força relativa. Agora, isso deve incluir nomes como Microsoft Stock e ServiceNow, bem como alguns jogos poderosos como WFRD Stock. Mas não está claro quais ações e setores liderarão o mercado na próxima recuperação.

Então ligue suas telas e envolva-se.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no X/Twitter @IBD_ECarsonEm tópicos @edcarson1971 e Bluesky em @edcarson.bsky.social Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

