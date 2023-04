O presidente Joe Biden anunciou uma candidatura à reeleição em 2024

WASHINGTON (AP) – Presidente Joe Biden Ele anunciou formalmente na terça-feira que buscará a reeleição em 2024. Ele pediu aos eleitores que lhe dessem mais tempo para “terminar este trabalho” e estender o mandato do presidente mais antigo dos Estados Unidos. Por mais quatro anos.

Biden, que completará 86 anos ao final de seu segundo mandato, aposta nas conquistas legislativas do primeiro mandato. E seus mais de 50 anos de experiência em Washington mais do que compensam sua idade. Sem adversários democratas sérios, ele enfrenta um caminho tranquilo para obter a indicação de seu partido. Mas ele está pronto para uma luta ainda mais dura para manter a presidência em uma nação amargamente dividida.

Em sua primeira aparição pública na terça-feira desde o anúncio, Biden ofereceu uma prévia de como planeja navegar nos papéis duplos de presidente e candidato presidencial. Ele se concentrou em seu trabalho diário.

Saudado por gritos de “Let’s Go Joe” de uma multidão barulhenta de membros do sindicato da construção – uma base importante de apoio democrata – Biden exibiu as dezenas de milhares de empregos na construção criados desde que assumiu o cargo. .

“Nós – você e eu – juntos estamos mudando as coisas, e estamos fazendo isso em grande estilo”, disse Biden. “É hora de terminar o trabalho. Termine o trabalho”

anúncio da campanha de Biden, em Um vídeo de três minutos Acontece no aniversário de quatro anos de seu anúncio à Casa Branca Em 2019, ele prometeu curar a “alma da nação” em meio à tumultuada presidência de Donald Trump. – Um alvo é evasivo.

“Eu disse que estamos em uma batalha pela alma da América, e ainda estamos”, disse Biden. “A questão que enfrentamos é se teremos mais ou menos liberdade nos próximos anos. Mais direitos ou menos.”

Embora a maioria dos presidentes modernos tenha tido uma chance de reeleição, Biden nunca teve uma. Um número significativo de eleitores democratas Eles notaram que ele preferia não correr por causa de sua idade. Biden chamou essas preocupações de “absolutamente legítimas”. Mas ele não abordou o assunto de frente em seu vídeo de lançamento.

Poucas coisas uniram os eleitores democratas como a perspectiva do retorno de Trump ao poder. A posição política de Biden dentro de seu partido foi solidificada após um desempenho mais forte do que o esperado pelos democratas nas eleições de meio de mandato do ano passado. O presidente deve concorrer novamente com os mesmos temas que galvanizaram seu partido no outono passado, particularmente protegendo o acesso ao aborto. .

“Liberdade. A liberdade individual é fundamental para quem somos como americanos. Nada é mais importante do que isso. Nada é mais sagrado”, disse Biden no vídeo de lançamento, retratando extremistas republicanos tentando reverter o acesso ao aborto e reduzir a Previdência Social. Limitar o direito de voto e proibir livros Eles discordam. “Em todo o país, os extremistas do MAGA estão fazendo fila para tirar essas liberdades básicas.”

À medida que os contornos da campanha começam a tomar forma, Biden planeja rodar seu recorde. Ele passou seus primeiros dois anos como presidente lutando contra a pandemia de coronavírus e aprovando projetos de lei importantes, como o pacote bipartidário de infraestrutura. e a Lei para Promover a Manufatura de Alta Tecnologia e Ação Climática.

O presidente tem muitos objetivos políticos e promessas não cumpridas desde sua primeira campanha.

“Vamos terminar este trabalho. Eu sei que podemos ”, disse Biden no vídeo, repetindo um mantra que repetiu uma dúzia de vezes durante seu discurso sobre o Estado da União. Em fevereiro.

A vice-presidente Kamala Harris, destacada com Biden no vídeo, realizou uma manifestação política em apoio ao acesso ao aborto na Howard University em Washington na noite de terça-feira, lançando seus próprios esforços para apoiar sua candidatura à reeleição.

“Tenho orgulho de concorrer à reeleição com o presidente Joe Biden”, disse Harris, acrescentando: “Nossas liberdades duramente conquistadas estão sob ataque. É hora de nos levantarmos e lutarmos.

No vídeo, Biden interpõe breves clipes e fotos de momentos importantes de sua presidência, instantâneos de vários americanos e flashes de aparentes oponentes republicanos, incluindo Trump, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a deputada Marjorie Taylor Green, da Geórgia. Ele avisa aos apoiadores que “este é o nosso momento” de defender a democracia. Defenda nossas liberdades individuais. Represente acima direitos de voto e nossos direitos civis.

Biden planeja destacar seu trabalho nos últimos dois anos para fortalecer as alianças com os EUA, liderando uma coalizão global para apoiar a defesa da Ucrânia contra a agressão russa e devolver os EUA ao acordo climático de Paris. . Mas o apoio público americano à Ucrânia diminuiu nos últimos meses, e alguns eleitores estão questionando bilhões de dólares em ajuda militar e econômica. Fluindo para Kiev.

O presidente também enfrenta críticas persistentes sobre a retirada tumultuada de seu governo do Afeganistão em 2021. Depois de uma batalha de quase 20 anos, ele foi alvo de ataques do Partido Republicano contra sua imigração e políticas econômicas, minando a imagem de competência que pretendia retratar.

Como candidato em 2020, Biden informou os eleitores sobre suas conexões com os salões do poder em Washington e em todo o mundo. Mas mesmo assim, ele estava bem ciente das preocupações dos eleitores sobre sua idade.

“Olha, eu me vejo como uma ponte, nada mais”, disse Biden em março de 2020 enquanto fazia campanha com os Jovens Democratas em Michigan, incluindo Harris, senador de Nova Jersey. Cory Booker e a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer. “Há uma geração de líderes que você viu atrás de mim. Eles são o futuro deste país.

Três anos depois, e o presidente agora tem 80 anos, os aliados de Biden dizem que seu mandato demonstrou que ele se vê como um líder de transição, e não de transição.

No entanto, muitos democratas querem que Biden não concorra novamente. Uma pesquisa recente Um Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da Associated Press-NRC mostra que 47% dos democratas dizem que ele deveria buscar um segundo mandato, contra 37% em fevereiro. As falhas verbais – e físicas ocasionais – de Biden se tornaram alimento para os críticos que tentam fazê-lo parecer inadequado para o cargo.

Durante o esforço físico regular Em fevereiro, o médico de Biden, Dr. Kevin O’Connor a declarou “saudável, vigorosa” e “apta” para lidar com suas responsabilidades na Casa Branca.

Horas depois do anúncio de Biden, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, se recusou a dizer se planeja servir por mais oito anos como presidente se for eleito para um segundo mandato. Mais tarde, ele esclareceu por meio de um tweet: “Quero ter certeza de que não irei mais longe em 2024 do que o apropriado por lei. Mas posso confirmar que @POTUS cumprirá 8 anos se for reeleito.

Enquanto alguns em seu partido são a favor de um substituto para Biden, assessores reconhecem que há pouco, mas consenso dentro de sua coalizão diversificada sobre quem pode ser. Eles insistem que democratas e independentes apoiarão Biden, comparando-o a quem quer que o Partido Republicano nomeie.

Por enquanto, Trump, de 76 anos, é o favorito para emergir como candidato republicano, criando a possibilidade de uma campanha histórica em 2020. . Mas Trump enfrenta obstáculos significativos, incluindo se tornar o primeiro ex-presidente a enfrentar acusações criminais. . O restante do campo republicano é volátil, com DeSantis emergindo como uma alternativa inicial a Trump. O status de DeSantis também está em questão, no entanto, em meio a questões sobre sua disposição de fazer campanha fora de seu estado de tendência republicana.

Para vencer novamente, Biden precisa da aliança que o ajudou a vencer em 2020 com eleitores jovens e negros – especialmente mulheres – entre operários do meio-oeste, moderados e republicanos insatisfeitos. Ele deveria ser novamente chamado de “parede azul”. Ele conquistou por pouco redutos do Partido Republicano no Upper Midwest, defendendo sua posição na Geórgia e no Arizona na última vez.

A tentativa de reeleição de Biden ocorre em um momento em que o país enfrenta uma encruzilhada econômica incerta. a inflação está caindo Depois de atingir a taxa mais alta em uma geração, o desemprego está no menor nível em 50 anos, e a economia mostra sinais de recuperação, apesar dos aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve.

“Se os eleitores permitirem que Biden ‘termine o trabalho’, a inflação continuará a subir, as taxas de criminalidade aumentarão, o fentanil continuará a cruzar nossas fronteiras abertas, as crianças continuarão sendo deixadas para trás e as famílias americanas continuarão sofrendo”, disse o republicano A presidente do Comitê Nacional, Rona McDaniel, disse em um comunicado.

Os presidentes normalmente tentam atrasar seus anúncios de reeleição para manter as vantagens do cargo e ficar o mais longe possível da briga política enquanto seus rivais negociam. Mas o que vem com estar na Casa Branca pode ser difícil – três dos últimos sete presidentes perderam a reeleição, mais recentemente Trump em 2020.

O anúncio de Biden coincidiu aproximadamente com o cronograma do então presidente Barack Obama, que esperou até abril de 2011 para se declarar para um segundo mandato e não realizou uma campanha de reeleição até maio de 2012. Trump lançou sua candidatura à reeleição no dia de sua posse. Em 2017.

Na terça-feira, Biden nomeou a advogada da Casa Branca Julie Chavez Rodriguez Para atuar como gerente de campanha e Quentin Fulks, Na Geórgia, no ano passado, o senador Atuou como Diretor Adjunto de Gerente de Campanha na campanha de reeleição de Raphael Warnock. Os co-presidentes da campanha, Reps. Lisa Blunt-Rochester, Jim Clyburn e Veronica Escobar; Sens. Chris Coons e Tommy Duckworth; o magnata do entretenimento e mega doador democrata Jeffrey Katzenberg; e Whitmer.

