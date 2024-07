Depois de deixar as ilhas do Caribe em ruínas, o furacão Beryl rumou para a Jamaica e se tornou uma tempestade recorde de categoria 5.

CNN

Furacão Beryl, agora possível Furacão de categoria 5O país está de olho na costa da Jamaica depois de matar pelo menos uma pessoa e causar estragos nas ilhas do Caribe na segunda-feira.

Beryl destruiu dezenas de casas em Granada e São Vicente e Granadinas enquanto marchava ao largo das Ilhas de Barlavento a 260 km/h, onde muitas ainda estão sem energia ou água. Na tarde de quarta-feira, a tempestade deverá atingir a Jamaica com ventos e tempestades potencialmente fatais.

A tempestade continua a bater recordes ao dar início a uma temporada de furacões excepcionalmente precoce – tornando-se agora o primeiro furacão de categoria 5 já registado e a segunda tempestade no Atlântico com tal força a ser registada em Julho.

Beryl invadiu Granada na segunda-feira, destruindo edifícios e cortando a eletricidade e o serviço telefônico de todos os residentes da ilha, informou o gabinete do governador.

“Em meia hora, Cariaco estava plano”, disse o primeiro-ministro de Granada, Dicken Mitchell, na segunda-feira.

O primeiro-ministro Ralph Gonçalves disse que um caminho de “enorme destruição, dor (e) sofrimento” foi aberto na vizinha São Vicente e Granadinas, onde pelo menos uma pessoa foi dada como morta. Algumas partes das ilhas, incluindo hospitais, estão sem electricidade, enquanto outras estão sem água.

Cerca de 90% das casas na Ilha Union do país foram danificadas ou destruídas, disse Gonsalves. Centenas de casas e várias escolas, igrejas e edifícios governamentais em São Vicente também sofreram graves danos.

“Acordamos amanhã com o nosso compromisso e determinação para reconstruir as nossas vidas e as vidas das nossas famílias”, disse Gonsalves na noite de segunda-feira.

Embora a força de Beryl flutue nos próximos dias, espera-se que se torne um “grande furacão muito perigoso” – categoria 3 ou mais forte – no meio da semana, disse o centro de furacões.

O furacão continuará a produzir ventos fortes, chuvas fortes e mares perigosos que se estendem para além do centro das Caraíbas. Embora o Beryl possa não causar deslizamentos de terra na Jamaica, as suas faixas exteriores podem ter impactos significativos.

Beryl ataca Hispaniola na terça-feira: Enquanto Beryl passa pelo Caribe na terça-feira, seus fortes ventos e chuvas serão sentidos em Hispaniola. É possível uma tempestade de 3 pés e 2 a 6 polegadas de chuva.

Aparelhos Jamaica para Lesões Graves: Um alerta de ciclone está em vigor na Jamaica, onde funcionários do governo ativaram o Protocolo Nacional de Resposta a Desastres. Uma tempestade perigosa pode elevar os níveis da água de 3 a 5 pés acima dos níveis normais da maré em toda a ilha. Espera-se entre 10 e 20 centímetros de chuva na quarta-feira, com quantidades locais de até 30 centímetros, o que pode causar inundações repentinas.

• Prorrogação do Estado de Emergência em Granada: O estado de emergência em Granada foi prorrogado até 7 de julho devido aos graves danos causados ​​pela tempestade, disse a porta-voz do Gabinete do Primeiro Ministro, Neela K. Etienne. Ele disse que 95% da ilha de Granada perdeu energia. As telecomunicações também foram interrompidas e alguns perderam o serviço de Internet.

•São Vicente e Granadinas correm para restaurar o poder: As autoridades locais estão “trabalhando febrilmente, com urgência e muito para conseguir eletricidade em alguns lugares esta noite”, disse o primeiro-ministro Gonsalves na segunda-feira. Muitas árvores estão apoiadas em linhas de energia. Mesmo assim, o primeiro-ministro apelou à reabertura dos edifícios governamentais na terça-feira e, se possível, aos empresários que abram.

Randy Brooks/AFP/Getty Images Barcos de pesca danificados descansam na costa depois que o furacão Beryl atingiu o mercado de peixe de Bridgetown, em Bridgetown, Barbados, em 1º de julho. READ Alex Patty: adolescente britânico encontrado na França retorna ao Reino Unido

• Grande golpe para a indústria pesqueira de Barbados: Embora Barbados tenha sido poupado ao impacto da tempestade, a grande tempestade danificou muitos navios de pesca – uma enorme perda para a indústria pesqueira do país. A primeira-ministra Mia Amor Motley disse na segunda-feira que pelo menos 20 navios afundaram. Alguns pescadores em Bridgetown O complexo do aquário assistiu impotente enquanto ondas violentas esmagavam os barcos uns contra os outros ou os arrastavam para baixo da água, relata a CBC, afiliada da CNN. “Não há nada que possamos fazer a não ser assistir à destruição total – o nosso sustento foi por água abaixo”, disse um residente à CBC.

• Alerta de tempestade tropical: Os alertas de tempestade tropical estão em vigor desde a costa sul da República Dominicana, a oeste de Punta Palenque até a fronteira com o Haiti e ao longo da costa sul do Haiti até Anse d’Hainault. Espera-se que ventos com força de tempestade tropical se desenvolvam sobre o Haiti e a República Dominicana na noite de terça-feira.

• Equipe de críquete e fãs presos: Alguns fãs de críquete que viajaram para Barbados para a Copa do Mundo T20 – incluindo a vitoriosa seleção indiana – não conseguiram deixar a ilha depois que o ciclone Beryl interrompeu as operações no Aeroporto Internacional Grantley Adams. Mas Motley disse que a equipe indiana provavelmente voltará para casa na terça-feira, após a reabertura do aeroporto.

A força rapidamente intensificada e a chegada antecipada da Berylline durante a temporada de furacões no Atlântico são raras e um indicador perturbador de que a temporada está longe do normal no aquecimento global devido às alterações climáticas provocadas pelo homem.

Esta tempestade já quebrou muitos recordes. No domingo, tornou-se o primeiro grande furacão – definido como categoria 3 ou superior – no Atlântico em 58 anos e atingiu o status de categoria 4 em junho.

Os furacões conseguiram reviver porque o oceano agora está quente, o que está no auge da temporada de furacões, disse Jim Gossin, especialista em furacões e consultor científico da organização sem fins lucrativos First Street Foundation.

“Os furacões não sabem em que mês estamos, apenas sabem o que os rodeia”, disse Kosin à CNN. “Beryl quebra recordes de junho porque Beryl acha que é setembro.”

Kosin disse que o fortalecimento sem precedentes do berilo “definitivamente tem uma impressão digital humana” alimentando o aquecimento dos oceanos.

Os meteorologistas alertam que esta temporada de furacões parece ser excepcionalmente ativa. Serviço Meteorológico Nacional Meteorologistas previram Entre 17 e 25 tempestades foram nomeadas nesta temporada, com 13 se tornando furacões.

Abel Alvarado da CNN, Brandon Miller, Sahar Akbarzai, Mary Gilbert, Hira Humayun, Robert Shackelford, Isaac Yee, Duarte Mendonça e Manveena Suri contribuíram para este relatório.