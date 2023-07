Tyreese Halliburton, do Pacers, assina extensão máxima de contrato de cinco anos

ESPN3 minutos de leitura

Confira algumas das melhores jogadas de Tyrus Halliburton na temporada 2022-23 Aqui estão algumas das jogadas que levaram à extensão de cinco anos e $ 260 milhões de Dyers Halliburton com os Pacers.

Guarda All-Star Tyrese Haliburton e o Indiana Pacers concordaram com uma extensão máxima de contrato de cinco anos no valor de US$ 260 milhões, disseram seus agentes Dave Spahn e Aaron Mintz, da CAA Sports, a Adrian Wojnarowski, da ESPN, na noite de sexta-feira.

O negócio é o maior da história do Pacers e o segundo contrato da franquia a ultrapassar US$ 100 milhões.

Halliburton foi uma das escolhas de home run do Draft da NBA de 2020, com média de 16,2 pontos e 8 assistências por jogo em 48% e 41% de 3 em suas primeiras quatro temporadas.

Ele foi o primeiro All-Star do Indiana na temporada passada, tornando-se o primeiro jogador na história da NBA a ter uma média de 20 pontos e 10 assistências, de acordo com o ESPN Stats and Information Research. (20,7 pontos, 10,4 assistências, 40,0% 3 pontos).

O Pacers tem uma classificação ofensiva de 118,8 com a Halliburton nesta temporada, o que seria um dos cinco primeiros no ataque da liga.

Isso tornou sua extensão de contrato um bloqueio para Indiana, que começou a reconstruir sua lista nos últimos anos com a Halliburton como um dos pilares de sua franquia.

Ocupado o primeiro lugar geral pelo Sacramento Kings. Depois de ser escolhido 12, Halliburton foi negociado com Indiana em fevereiro de 2022 em um negócio centrado no pivô Domantas Sabonis. Foi uma jogada que funcionou bem para ambas as franquias, considerando que os Kings quebraram uma seca de playoffs de 16 anos em 2023, e os Pacers ganharam um jovem armador que será a base de sua equipe nos próximos anos.

