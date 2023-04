Microsoft vê a IA remodelando a pesquisa enquanto o Google apazigua os investidores

(Bloomberg) — Alphabet Inc. Google e Microsoft Corp., cujos ganhos trimestrais receberam um impulso de seus negócios estabelecidos de pesquisa e computação em nuvem, usaram seu tempo com investidores para enfatizar o que vem a seguir: inteligência artificial.

Em suas respectivas chamadas de ganhos na terça-feira, os gigantes da tecnologia que estão se tornando rivais na corrida pelo futuro da busca ofereceram avaliações totalmente diferentes de como o mercado é disruptivo. Os executivos do Google incentivaram os investidores a confiar no histórico de longo prazo da empresa como o principal mecanismo de busca do mundo e enquadraram a IA como outra transformação em seus negócios em constante evolução. A Microsoft sugeriu que algo mais dramático estava acontecendo.

Os investidores pareciam gostar da tese da Microsoft, fazendo com que suas ações subissem 7,7% no pré-mercado antes da abertura das bolsas de Nova York, enquanto a Alphabet subia menos de 2%.

Até recentemente, o Google era visto como invencível no mercado de buscas na internet, dominando-o globalmente. Isso mudou com a introdução do chatbot mais popular da OpenAI, o ChatGPT. A Microsoft começou a inserir a tecnologia da OpenAI em seu mecanismo de busca Bing, e a parceria aumentou a pressão sobre o Google para reconstruir seu principal negócio de busca.

Falando a analistas, o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, enfatizou que o Google está investindo pesadamente em IA, mas minimizou o que a tecnologia pode significar para o negócio de publicidade de busca vital da empresa. Ele expressou esperança de que os usuários continuem a valorizar os anúncios online, mesmo que forneçam um resumo de suas buscas compiladas por um modelo de linguagem maior, em vez da lista familiar de links que o Google fornece há muito tempo.

“Ao longo dos anos, passamos por muitas, muitas mudanças na pesquisa”, disse Pichai. “Desde que criamos a pesquisa, acho que sempre tivemos uma abordagem forte e fundamentada de como criamos anúncios.”

No entanto, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, sugeriu que sua empresa enfrenta um desafio formidável. Ele disse que as instalações de aplicativos quadruplicaram desde a introdução do Bing com inteligência artificial em fevereiro. Ele disse que o Bing ganhou participação de mercado nos Estados Unidos no trimestre, sem fornecer métricas específicas.

“Estamos ansiosos para continuar esta jornada em uma mudança geracional na pesquisa – a maior categoria de software”, disse Nadella na teleconferência de resultados da empresa.

Mesmo mudanças relativamente pequenas na participação de mercado podem gerar bilhões de dólares em receita. Mas no último trimestre, pelo menos, o negócio de buscas do Google enfrentou maiores ameaças competitivas e uma desaceleração mais ampla no mercado de publicidade digital. A receita da empresa com suas buscas e negócios relacionados subiu para quase US$ 40,4 bilhões no período encerrado em 31 de março, superando as estimativas dos analistas.

À medida que o Google se move para incorporar a IA generativa na pesquisa, Pichai disse que a empresa aproveitará seu conhecimento empresarial. “Seremos guiados por dados e anos de experiência sobre o que as pessoas querem e nossos altos padrões de qualidade”, disse Pichai. “Como sabemos que bilhões de pessoas confiam no Google para fornecer informações precisas, testamos e iteramos à medida que avançamos.”

No entanto, a empresa tem motivos suficientes para se preocupar, disse Max Willens, analista da Insider Intelligence.

“O negócio principal do Google está enfrentando alguns dos desafios mais sérios que enfrentou em algum tempo”, escreveu Willens em nota.

A parceria do Google com fabricantes de telefones Android dá à Microsoft outra chance de ganhar terreno. Ainda assim, Pichai sugeriu que o longo histórico do Google venceria.

“Quando trabalhamos com nossos parceiros, trabalhamos duro para criar uma experiência ganha-ganha”, disse Pichai. “Em última análise, os parceiros nos escolhem porque é isso que seus usuários desejam.”

