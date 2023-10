O HR de Adolis Garcia em 11º lidera o Rangers sobre os Diamondbacks no jogo 1 da World Series

ARLINGTON, Texas – Ele sentiu o impacto, sua voz perdida no tornado no Globe Life Field, seu corpo inadvertidamente personificando seu primeiro home run na World Series, seis anos atrás. Quando Corey Seager marcou naquela noite contra o Houston Astros no Dodger Stadium, ele não conseguiu manter o verniz de estoicismo que o desgastava. Ele está mais velho agora, talvez até mais quieto, com o peso de um dono agarrado aos seus ombros. E, no entanto, ele respondeu da mesma forma na noite de sexta-feira, quando marcou no jogo 1 da World Series, uma vitória por 6-5 para o Texas Rangers: ele jogou com todo o coração.

Seeker teve motivos para comemorar depois dele Lançou uma explosão conectando o jogo Arizona Diamondbacks mais perto de Paul Sewald com um eliminado na nona entrada. Seu home run animou a multidão e preparou a mesa para Adolis Garcia entregar Um home run no 11º. O livro de histórias de outubro continuou para Garcia como o jogador mais valioso da American League Championship Series. Seager poderia dar a seus companheiros alguma competição por hardware no Fall Classic.

Durante grande parte da noite, os Rangers pareciam preparados para enfrentar o destino dos Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers e Philadelphia Phillies. Mas faltava a todas essas equipes um ingrediente-chave. Eles não usam Cory Seager.

Seager explicou na sexta-feira por que o Texas o atraiu de Los Angeles com um contrato de US$ 325 milhões após a temporada de 2021. Seu corpo pode quebrar. Ele pode ser impiedoso em campo. Mas poucos homens conseguem rebater uma bola de beisebol com mais força. Ele liderou a AL em duplas nesta temporada, apesar de ter disputado apenas 119 partidas. Ele postou 1.013 OPS, o melhor da carreira. Ele manteve esse clipe nesta pós-temporada. Seu home run de primeira entrada no jogo 7 do ALCS em Houston surpreendeu seus companheiros de equipe. Seu home run na nona entrada os salvou na sexta-feira.

Antes que pudesse ir fundo, Seager marcou duas corridas no primeiro turno, quando essas duas equipes colidiram. A competição parecia impossível há um ano. Os Diamondbacks venceram 74 jogos em 2022. Os Rangers venceram 68 jogos. O desastre no Texas gerou uma série de tiroteios. A equipe demitiu o técnico Chris Woodward em agosto passado. Dias depois, o proprietário Ray Davis demitiu John Daniels, o arquiteto dos vencedores das flâmulas de 2010 e 2011, do cargo de presidente de operações de beisebol. Davis promoveu o gerente geral Chris Young. Após a temporada, Young voou para Nashville para ver Bruce Bochy.

Bochy administrou um arremessador imponente chamado Young em San Diego. Ele ganhou mais elogios na década de 2010, quando ganhou três anéis da World Series com o San Francisco. Após a temporada de 2019, Bochy se aposentou para seguir carreira na pesca e no golfe. Young pretendia puxar Bochy de volta ao banco de reservas. “O que você não gosta na sua vida?” perguntou a esposa de Bochy, Kim, após a visita de Young. Bochy sentiu-se ligado ao seu ex-jogador. E ele sentiu a atração do palco mais grandioso do jogo. “É claro que isso passa pela sua cabeça: ‘Ei, quero pelo menos mais uma chance de voltar à World Series'”, disse ele.

Bochy alcançou esse marco em sua primeira temporada no Texas. Esta será a sétima temporada de Lovallo no Arizona. Ele perdeu mais jogos do que ganhou. Ele ainda liderou a franquia desde os destroços de 110 derrotas na temporada de 2021. Ele formou um vínculo duradouro com o gerente geral Mike Hazen. Lovullo se tornou o raro técnico a sobreviver a uma temporada de derrotas. “Quando você perde 110 jogos, é muito difícil para um técnico causar tanto impacto”, disse Hazen. “É uma questão de escalação. Sou eu.”

Hazen construiu um sistema agrícola invejável. Corbin Carroll, um outfielder de 1,70m e 165 libras selecionado na primeira rodada do draft de 2019, foi talentoso. Uma bola rápida capaz de destruir os caminhos da base, Carroll resumiu o tipo de jogador que a Liga Principal de Beisebol pretendia recompensar pelas mudanças nas regras implementadas em 2023. Portanto, foi apropriado que ele fizesse a primeira rebatida da World Series: Carroll rebateu. O infielder do Rangers, Nathaniel Lowe, pegou uma saída.

O Texas ostentava seu próprio novato talentoso. O defensor externo Evan Carter, de 21 anos, passou apenas 23 jogos pelo clube durante a temporada regular. Ele mostrou potencial suficiente para ganhar uma vaga no elenco da pós-temporada em setembro – e rebateu em terceiro lugar contra o Arizona. Carter marcou a primeira corrida da série. Depois que Seager caminhou, Carter acertou uma bola rápida de Jack Galen a 155,8 mph na lacuna centro-direita. Seager foi para casa e Carter foi para a segunda base. Ele acertou cinco arremessos quando Garcia alinhou uma bola curva para a esquerda para uma única. Este é seu sétimo jogo consecutivo com RBI.

Com duas corridas, Carroll respondeu no topo da terceira. Os Diamondbacks espalharam-se sobre Nathan Ewald. Alec Thomas conseguiu um single interno. Evan Longoria teve outro sucesso. Geraldo Perdomo colocou os dois corredores em posição de gol. Carroll cortou um divisor de 0-2 no campo central, onde o defensor externo do Rangers, Leodi Taveras, interpretou mal seu vôo. A bola passou por Taveras e bateu na parede. Carroll foi para o terceiro lugar com um triplo em duas corridas que empatou o jogo.

A velocidade de Carroll foi a diferença na terceira corrida do Arizona. Ele quebrou em direção à base quando Ketel Marte atingiu o solo na primeira base. Lowe lançou para o receptor Jonah Heim. Carroll deslizou na terra e inclinou a marca centímetros para dar aos Diamondbacks uma vantagem de 3-2.

A liderança não durou. O topo da escalação do Texas assediou Gallen no final do turno. Os Rangers se beneficiaram da bola rápida de Gallen e da incapacidade de encontrar um cortador. Seeger caminhou. Carter deu um golpe duplo. Seager ficou em terceiro, mas Gallen lutou para escapar. Ele acompanhou Garcia para carregar as bases. Mitch Carver, o rebatedor designado, cometeu uma falta antes de enviar um par de bolas rápidas de contagem completa em uma troca baixa. Sua caminhada empatou o jogo.

O Arizona mostrou seu potencial contra a Filadélfia. Eles se recusaram a desistir depois de perder os dois primeiros jogos para os Phillies. Enquanto Galen cambaleava, o grupo também cambaleava. No topo da quarta, Ewaldi pendurou uma dividida. Baum marcou o arremesso por cima da cerca do campo esquerdo para uma vantagem de 4-3.

Os Diamondbacks montaram uma clínica para sua marca no quinto. O quadro começou com um single do rebatedor nº 9 Perdomo. Pertomo roubou a segunda base. Evaldi lançou uma bola curva para Marte, que acertou o arremesso por cima da cabeça de Taveras para a dobradinha do RBI. O Arizona não marcou novamente durante o inning, mas Ewaldi seguiu o primeiro base Christian Walker com um groundout.

O bullpen do Arizona tentou manter a liderança segura. A equipe se reuniu nas últimas semanas da temporada, uma confusão de novatos e seguidores que construíram uma ponte para Sewald. No prazo, Hazen adquiriu Seewald dos Mariners. Sua presença estabilizou o grupo, atribuindo papéis aos demais. Lovullo trouxe seus substitutos nas últimas quatro entradas. Ryan Thompson conseguiu o sexto lugar. Joe Montipli eliminou Seager e Carter no topo do sétimo. Kevin Zingel trabalhou em torno de um single e uma caminhada no oitavo.

A nona entrada pertenceu a Seewald. Tudo começou com um solavanco. Ele deu uma caminhada inicial para o rebatedor nº 9, Taveras. Depois que Marcus Siemian foi eliminado, Seager avançou para a base. Seewald prefere bolas rápidas. Ele tentou passar furtivamente por Seeger. A aposta falhou. Seager destruiu um aquecedor elevado de 93,6 mph. Ele soltou um grito enquanto corria pela linha da primeira base, os sticks ainda agarrados em seus braços. Ele fez a mesma pose, o mesmo grito, o mesmo trote contra o craque dos Astros, Justin Verlander, anos atrás, em Los Angeles. Essa seqüência terminou em desgosto. Por causa de Seager, os Rangers têm chance de um tipo de finalização diferente.

Leitura obrigatória

(Foto: Kevin Jairaj/USA Today)