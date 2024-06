Dan Hurley – O declínio da oferta do Lakers não é ‘alavancagem do jogo’

Dan Hurley disse que sua decisão de recusar uma oferta de US$ 70 milhões por seis anos para treinar o Los Angeles Lakers não foi um “jogo alto” porque ele já havia concordado com os termos de um novo contrato com a UConn.

No “Show de Dan Le Batard com Stugotz.” Na quinta-feira, Hurley disse que foi uma decisão difícil treinar o Lakers por uma quantia de oito dígitos ou retornar para buscar o terceiro título nacional consecutivo na UConn. Mas esta alavancagem é desnecessária porque ele e UConn já negociaram um novo contrato nas últimas semanas.

“Uma das piores coisas que já ouvi foi uma peça estrangeira que fiz para melhorar minha situação na UConn”, disse Hurley no programa. “Não preciso de vantagem aqui. Vencemos campeonatos nacionais consecutivos aqui. Nunca foi uma situação positiva para mim.

“Tenho contrato aqui há duas semanas. A parte final, em termos salariais, já está feita há algum tempo. Houve NIL e salários de funcionários e algumas coisas diferentes. Preciso me ajustar, mas a sensação disso sendo uma conspiração para conseguir um bom negócio na UConn, isso é preguiçoso “.

UConn fez quatro aparições consecutivas no torneio da NCAA sob o comando de Dan Hurley, contratado pelos Huskies, em 2018. Hurley se encontrou com o Lakers na semana passada antes de recusar a oferta. Justin K. Imagens Aller/Getty

Hurley admitiu que o Lakers poderia ter feito uma oferta que ele não poderia recusar. Mas o seu contrato na UConn – que a escola não anunciou – faria dele o treinador universitário mais bem pago dos Estados Unidos, disse ele. Atualmente, ele tem um contrato de seis anos no valor de US$ 32,1 milhões com a UConn. O técnico do Kansas, Bill Self, é atualmente o treinador mais bem pago, com US$ 9,6 milhões por ano.

Adrian Wojnarowski, da ESPN, relatou na semana passada que o Lakers decidiu concentrar sua busca em Hurley em vez de outros candidatos. Hurley voou para Los Angeles no fim de semana para se encontrar com o gerente geral Rob Belinka e a proprietária Jeanie Buss. No entanto, ele disse na quinta-feira que não conversou diretamente com a maior estrela do time. Lebron JamesAntes que ele escolha.

“Eu não fiz [speak to James]”, disse Hurley. “Tivemos algum contato. Treiná-lo teria sido uma emoção.”

Hurley disse que teve um fim de semana angustiante enquanto lutava com suas opções.

“Foi uma decisão corajosa para mim”, disse ele. “Domingo à noite, indo para segunda-feira, onde eu tinha um prazo em mente, fiquei dividido e não sabia o que fazer até ir para a cama.”

O Lakers, disse Hurley, teria que pagar a ele uma quantia significativa para deixar o programa UConn.

“Para decolar, provavelmente há [a number]”, disse ele. “Sair de um lugar em qualquer momento da sua vida, para dizer isso, não é um fator motivador… as finanças de deixar um lugar são definitivamente uma coisa. Ficar no mesmo lugar, não acho que isso seja uma coisa. Para ficar em algum lugar como a UConn, pode não ter sido uma questão financeira.

“Não é como se fosse uma tática de pressão para me tornar um treinador universitário bem pago. Isso já foi feito. Mas deixar um lugar onde você sinta o que nós sentimos e a conexão familiar com minha esposa, meus filhos, minha mãe. Meu pai -cunhado, meu pai… indo para torneios do Big East e Quando eu estava treinando contra Rick Pitino, eu sabia o quão importante era ir a 10 jogos da UConn por ano em casa e talvez houvesse um número por trás de tudo isso. “

Hurley retornará ao time UConn com a chance de conquistar seu terceiro título nacional consecutivo, feito não alcançado desde que John Wooden levou a UCLA a sete campeonatos nas décadas de 1960 e 1970. Mas Hurley disse que a oferta do Lakers era atraente por causa da história e do prestígio associados ao trabalho.

“É algo que eu queria explorar”, disse Hurley. “A oportunidade de treinar o Lakers, de treinar um dos maiores jogadores de todos os tempos, de treinar um dos maiores jogadores da NBA. [Anthony Davis] E liderar uma franquia tão histórica e caminhar onde poucos dos melhores para fazê-lo – Pat Riley e Phil Jackson – fazem. [coached]. Estava em minha mente que deveria explorar e considerar como seria.”

Hurley falou à mídia na quinta-feira no Worth Champions Center da UConn. Ele disse aos repórteres que a oferta do Lakers era “obviamente atraente”, mas tinha vários motivos para ficar com os Huskies.

“Você pensa em dois lugares que está tentando escolher. Você está treinando campeões consecutivos na UConn ou no LA Lakers”, disse Hurley. “Não há muitos treinadores que tenham que escolher entre essas duas opções para a sua carreira.”