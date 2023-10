O que saber sobre a Lua do Caçador e como vê-la neste fim de semana

Comente esta história Comente Adicione às suas histórias salvas Salvar

Enquanto as pessoas se vestem como seus personagens favoritos e se preparam para satisfazer seus desejos por açúcar, os observadores do céu terão uma surpresa pré-Halloween: Hunter’s Moon deste ano iluminará o céu na noite de sábado. Os visitantes não apenas verão a lua cheia, mas alguns espectadores sortudos também verão um eclipse lunar parcial.

A lua não é a única esfera celeste no grande palco. Júpiter – o maior planeta do nosso sistema solar – tentará ofuscar a Lua, embora a Lua ainda seja o ponto mais brilhante no céu. Um gigante gasoso paira ao sul da Lua.

“O que há de especial na lua nesta época do ano é que ela escurece cada vez mais tarde, e quando a lua está cheia ela nasce logo ao pôr do sol, então você tem essas lindas luas baixas no céu”, disse Nova Pedro. Cientista do Programa Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o fim de semana.

Por que é chamada de lua do caçador?

Diferentes culturas dão nomes à lua, muitas vezes com base em funções sazonais comuns. A Lua do Caçador, também conhecida como Lua das Folhas Caídas e Lua Geada, marca historicamente a época do ano em que as tribos estocam comida para o inverno – especialmente quando veados e outras presas são engordados depois de festejar durante todo o verão. A Lua do Caçador geralmente ocorre em outubro – a cada quatro anos a Lua do Caçador aparece em novembro.

A Lua do Caçador e a Lua da Colheita anterior são caracterizadas por um nascer da lua de 30 minutos – em comparação com os 50 minutos habituais. Basicamente, estes são os nasceres da lua à noite. As longas horas de luz do dia tornam as luas cheias em setembro e outubro ideais para colheita e caça. A lua nascerá ao mesmo tempo em várias noites antes e depois da Lua do Caçador. READ Terremoto no Afeganistão: terremoto de magnitude 6,3 mata 15 e fere 78

Quem pode ver um eclipse lunar parcial?

Os observadores do céu na África, Europa, Ásia e Austrália terão um tratamento especial neste fim de semana, pois verão um eclipse lunar parcial – o último eclipse lunar do ano.

Um eclipse lunar parcial ocorre quando o alinhamento imperfeito do Sol, da Terra e da Lua faz com que parte da sombra da Terra obscureça partes da Lua – mas não completamente.

Mas segundo Pedro, pode não ser tão óbvio. Este será um eclipse parcial muito sutil.

“Pode não ser algo que as pessoas reconheçam imediatamente”, disse Pedro. “A Lua passará por parte da sombra da Terra, então desaparecerá.”

Os eclipses lunares sempre ocorrem logo após os eclipses solares, disse Pedro. Duas semanas depois, para ser exato. O eclipse do “Anel de Fogo” enfeitou nossos céus há duas semanas.

Ao contrário dos eclipses solares, que requerem óculos de proteção, um eclipse lunar não requer equipamento especial porque você não estará olhando para o Sol.

A Terra começará como um buffer entre a Lua e o Sol às 19h35 UTC, que será 15h35, horário do leste, em 28 de outubro (o horário universal está quatro horas à frente do horário do leste). A Terra irá parar sua posição às 20:52 UTC.

Onde e quando esta lua pode ser vista?

Como a Lua do Caçador é lua cheia, a lua está 100% iluminada. Lembre-se de que a lua nasce no leste e se põe no oeste. Aqui estão os melhores horários para assisti-lo em determinados fusos horários:

Nascer da lua: 18h06, horário do leste

Nascer da lua: 17h44, horário central READ Previsão para a área DC: ensolarado hoje com uma brisa fresca; Está esquentando essa semana

Nascer da lua: 18h04, horário do Pacífico