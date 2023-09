Dois mortos e mais de 40 feridos após capotamento de ônibus escolar em Nova York

Dois adultos morreram e mais de 40 ficaram feridos quando um ônibus que transportava estudantes para um acampamento de banda capotou no estado de Nova York na tarde de quinta-feira, disseram autoridades.

Cinco estudantes estão em estado crítico depois que um ônibus que transportava 40 estudantes e quatro adultos do distrito escolar de Farmingdale, em Long Island, caiu 15 metros em uma ravina, disseram autoridades estaduais em uma entrevista coletiva na noite de quinta-feira.

A governadora de Nova York, Cathy Hochul, disse que as famílias estão de luto.

“Temos famílias, temos uma escola, um distrito escolar, um condado e realmente um estado inteiro em luto neste momento”, disse ele.

O acidente fatal aconteceu por volta das 13h15 na Interestadual 84 em Wawayanda, cerca de 120 quilômetros a noroeste da cidade de Nova York.

Gina Pellettiere, 43, de Massapequa, e Beatrice Ferrari, 77, de Farmingdale, morreram no acidente, que Hochul disse poder ter sido causado por uma falha no pneu dianteiro.

Ele enfatizou que as conclusões são preliminares. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, juntamente com a Polícia do Estado de Nova York, conduzirão a investigação.

A cena do acidente de um ônibus interestadual em Nova York. Notícias da NBC

Alunos e acompanhantes de Farmingdale foram para um acampamento de banda na Pensilvânia, disse uma porta-voz do distrito.

Pellettiere era o diretor da banda e Ferrari era o acompanhante e “o coração e a alma do programa da nossa banda marcial”, disse o distrito escolar de Farmingdale em uma carta aos pais. NBC Nova York.

Ferrari foi professora por 36 anos, 32 dos quais ela passou na Farmingdale High School, e sua aula de estudos globais do 10º ano era do outro lado da sala da banda, disse sua filha, Dra. Angela Ferrari-Altieri.

Ferrari e Pelletier tornaram-se amigos e, quando outro professor se aposentou, ele foi convidado para ser acompanhante de acampamento da banda e foi aceito.

“Minha mãe era como uma avó, e as crianças podiam se sentir confortáveis ​​e bem conversando com ela”, disse Ferrari-Altieri. “Ela se tornou vovó Bee.”

Edward Hoeschler, pai de um aluno do primeiro ano da Farmingdale High School que pegou outro ônibus para o acampamento da banda, ficou emocionado ao descrever a descoberta de que sua filha estava bem.

Hoschler conheceu uma acompanhante e sua filha na quinta-feira no centro de reunião.

“Ver o rosto dela foi… nada que um pai gostaria de passar”, disse Hoschler, com a voz embargada. “Quando você perceber que eles estão bem, pense imediatamente em todos naquele ônibus.”

Hoschler disse que ficou chocada por não saber se sua filha estava no ônibus que caiu.

“É surreal”, disse ele. “Está meio entorpecido. … Atinge você mais tarde e, a princípio, não registra.

Hoschler disse que a viagem de fim de semana é um evento anual pelo qual alunos e pais anseiam. Cerca de 300 alunos planejam participar, disse Hoschler.

O executivo do condado de Nassau, Bruce Blakeman, lutou para entender a rapidez com que um acontecimento feliz poderia se tornar sombrio.

“O único conselho que posso dar a qualquer pessoa esta noite é abraçar seus filhos com muita força”, disse ele em entrevista coletiva. “A vida é preciosa. … Nossos filhos partiram hoje pensando que teriam um final de semana maravilhoso com os amigos.

A escola estará aberta na sexta-feira e conselheiros estarão disponíveis, disse o distrito escolar em uma carta à comunidade.