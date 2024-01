New York AG busca US$ 370 milhões de Trump após investigação de fraude civil

Na semana seguinte, os advogados do caso apresentaram ao juiz Arthur F. Eles farão argumentos finais perante Engoron. A natureza do caso da Sra. James significava que não havia júri; O juiz Engoron disse que tentará emitir um veredicto até o final deste mês.

Com uma penalidade financeira severa, a democrata Sra. James, um republicano Sr. Trump está pedindo a proibição de participar do setor imobiliário de Nova York e de manter qualquer empresa no estado.

O juiz Engoron, também democrata, foi persuadido pelos argumentos da Sra. James no passado. Antes do início do julgamento, ele inflou o valor dos seus bens e, portanto, o Sr. Descobriu que Trump cometeu fraude e decidiu a seu favor. Grande parte da investigação diz respeito à questão de saber se a conduta do ex-presidente violou outras leis de Nova Iorque e as potenciais consequências dos seus erros.

O julgamento foi um assunto controverso, já que os advogados de James e Trump entraram em confronto sobre questões grandes e pequenas, e o ex-presidente frequentemente comparecia aos procedimentos usando a calçada fora do tribunal como parada de campanha. Lá, ele processou o procurador-geral, o juiz e o secretário-chefe do juiz, a quem atacou como sendo politicamente tendencioso, o que levou o juiz Engoron a emitir uma ordem contundente proibindo-o de comentar sobre os funcionários do tribunal.

Na ausência de um júri, os advogados da Sra. James não pressionaram para alinhar dezenas de testemunhas e transformaram a questão das provas documentais numa história clara para os telespectadores acompanharem. Em um documento apresentado na sexta-feira pelos promotores, o Sr. Recentemente, ofereceram suas opiniões sobre algumas das principais questões da investigação, incluindo como provaram a intenção fraudulenta de Trump.