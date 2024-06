Os preços das casas atingiram níveis recordes com a estagnação das vendas em maio

Republicanos do Senado bloqueiam projeto de lei para proteger tratamento de fertilização in vitro

A maior variação de maio foi no estoque de casas à venda, com alta de 6,7% e 18,5% em relação a maio do ano passado. No ritmo de vendas atual, há agora uma oferta de 3,7 meses. Embora o inventário esteja aumentando, ainda é limitado pela população e pela demanda.

As vendas mensais ficaram estáveis ​​em todas as regiões, exceto Sul, onde caíram 1,6%.

Essa demanda continua a elevar os preços. O preço médio de uma casa vendida em maio foi de US$ 419.300, um preço recorde para corretores de imóveis e um aumento de 5,8% ano a ano. Esse ganho é muito forte a partir de outubro de 2022. Os preços aumentaram em todas as regiões.

O pagamento da hipoteca de uma casa típica é hoje duas vezes mais alto do que há cinco anos, observaram os corretores de imóveis em um comunicado. Não só as taxas subiram, como os preços das casas estão 50% mais elevados do que há cinco anos. Isso ocorre em parte porque a média está inclinada para o extremo superior.

As vendas de casas com preços abaixo de US$ 250 mil foram menores do que há um ano, enquanto as vendas entre US$ 250 mil e US$ 500 mil aumentaram apenas 1%. As vendas entre US$ 750.000 e US$ 1 milhão aumentaram 13%, e as vendas acima de US$ 1 milhão aumentaram quase 23%.

O dinheiro ainda é rei, respondendo por 28% das vendas. Os compradores de primeira viagem representaram 31% das vendas, ante 28% no ano anterior.

Com dois terços das casas sob contrato no prazo de um mês, a concorrência ainda é forte, apesar dos preços elevados. A corretora de imóveis Redfin relata que um número cada vez maior de listagens está envelhecendo, então, se uma casa com um bom preço e que não precisa de muito trabalho chegar ao mercado, ela irá mais rápido. Outras casas estão paradas há mais tempo.