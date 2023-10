Gaza foge para o sul em busca de refúgio do bombardeio israelense

Centenas de milhares de palestinos fugiram de suas casas no norte de Gaza depois que Israel ordenou que se deslocassem para o sul do enclave costeiro e as forças israelenses ampliaram o bombardeio ao enclave densamente povoado.

Israel ordenou que 1,1 milhão de cidadãos palestinos – quase metade da população de Gaza – deixassem a parte norte do empobrecido enclave de 40 km antes de uma esperada ofensiva terrestre em grande escala contra o grupo militante Hamas, que lançou um ataque transfronteiriço no último sábado.

Autoridades israelenses disseram que pelo menos 1.300 israelenses, a maioria civis, foram mortos no ataque ao sul de Israel. Pelo menos 2.515 pessoas – 1.182 delas mulheres e crianças – foram mortas em Gaza desde que Israel iniciou o bombardeamento, disseram autoridades de saúde palestinas.

A ONU condenou a ordem de expulsão de Israel contra o Hamas para proteger os civis, enquanto o enviado principal da UE disse no sábado que Israel deve respeitar o direito internacional.

Joseph Borrell disse que a ordem era impraticável e agravou a crise humanitária no território.

Borell, que visitou Pequim no sábado, disse que era “absolutamente impossível de implementar”.

Os militares israelitas recusaram-se a discutir qualquer prazo, mas reiteraram a sua exigência de que os civis partam o mais rapidamente possível. “Siga nossas instruções – vá para o sul”, disse o tenente-coronel Richard Hecht, porta-voz das Forças de Defesa de Israel.

Israel disse no sábado que se absteria de bombardear duas estradas que levam ao sul durante seis horas.

O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman al-Safadi, disse que a ordem de Israel para que os palestinos deixassem o norte de Gaza quando a guerra “eclodiu” era uma “violação flagrante do direito internacional”., Direito Internacional Humanitário e Direito da Guerra.”

Ele disse no sábado que a ofensiva de Israel representou uma “punição coletiva de mais de 2 milhões de palestinos” e causou uma catástrofe humanitária, “mergulhando toda a região no abismo”.

Palestinos se refugiaram em uma escola administrada pela ONU © Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Depois de se reunir com o primeiro-ministro do Catar na sexta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse que Washington “continuou a discutir com Israel a importância de tomar todas as precauções possíveis para evitar danos aos civis”.

“Reconhecemos que muitas famílias palestinas em Gaza estão sofrendo por causa dos seus próprios erros e que cidadãos palestinos perderam a vida”, disse Blinken, reiterando que Israel tem o direito de proteger os seus cidadãos.

“Sabemos que a situação humanitária é urgente. Estamos ativamente envolvidos com parceiros, incluindo o Qatar, para levar ajuda aos necessitados.

O Qatar, um aliado dos EUA que acolhe o gabinete político do Hamas, tem tentado libertar reféns feitos pelo Hamas durante a sua ofensiva. Hecht disse que Israel identificou 120 reféns.

A fronteira de Gaza com o Egipto, a única saída não controlada por Israel, está praticamente fechada desde que Israel impôs um bloqueio em 2007 em resposta a uma tomada violenta do poder pelo Hamas, deixando 2,3 milhões de palestinianos sem possibilidade de entrar no enclave.

Israel cortou o fornecimento de alimentos, água potável e eletricidade a Gaza depois que o ministro da Defesa, Yoav Gallant, declarou um “bloqueio total” esta semana. A ONU afirma que o abastecimento de água é severamente limitado, forçando as pessoas a beber água salobra e aumentando o receio de doenças.

“A morte é melhor do que esta vida”, disse Mona Hanafi, 55 anos, que foi à ONU depois da sua casa na Cidade de Gaza ter sido destruída. Ele se refugiou em uma escola administrada. “Há pouquíssimos banheiros, não há água. Desde ontem só comemos biscoitos. Fomos ao supermercado, mas não tinha nada lá.

O porta-voz das FDI, Jonathan Conricus, disse no sábado que Israel pretende “melhorar nossas operações militares” na cidade de Gaza, a maior cidade do enclave densamente povoado e centro do aparato político e militar do Hamas.

As IDF disseram na sexta-feira que as forças especiais israelenses entraram em Gaza em busca de reféns na primeira incursão conhecida desde a guerra de 2014. Eles reuniram “evidências para ajudar na busca pelos reféns” e dispararam contra uma tripulação de mísseis antitanque do Hamas que atacava Israel.

Tanques israelenses estão estacionados na fronteira com a Faixa de Gaza, no sul de Israel © Ariel Schalit/AP

O Hamas indicou que quer trocar reféns por prisioneiros palestinos nas prisões israelenses.

O Centro Palestino para os Direitos Humanos disse na sexta-feira que centenas de milhares de habitantes de Gaza estavam fugindo para o sul em carros, caminhões e carroças, com a escassez de combustível e estradas em ruínas dificultando sua fuga. Outros optaram por ficar ou não puderam sair.

O deslocamento é um segundo “Nakba“Ou apocalipse – o termo usado para descrever a expulsão dos palestinos de sua terra natal após a criação do Estado de Israel em 1948”, disse o presidente palestino, Mahmoud Abbas, na sexta-feira.

Jan Egeland, um antigo diplomata norueguês ligado aos acordos de Oslo, disse à BBC: “Centenas de milhares de pessoas estão a salvar as suas vidas – [that is] Não é algo que deveria ser chamado de despejo. Esta é a transferência forçada de pessoas de todo o norte de Gaza, o que constitui um crime de guerra ao abrigo das Convenções de Genebra.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse na sexta-feira que a guerra “levará tempo”.

“Estamos atacando nossos inimigos com uma força sem precedentes”, disse Netanyahu num raro discurso de Shabat. “Isto é apenas o começo. Nossos inimigos estão começando a pagar o preço.

Na fronteira norte de Israel com o Líbano, combatentes do Hezbollah apoiados pelo Irã dispararam mísseis antitanque contra soldados israelenses, enviaram dois drones para Israel e dispararam mísseis terra-ar contra aeronaves israelenses, disse Conricus no sábado.

“A situação na fronteira norte é muito tensa”, disse ele.

Reportagem adicional de Simeon Kerr