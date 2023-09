Jimmy Buffett lutou contra o câncer de pele 4 anos antes de sua morte

O cantor e compositor Jimmy Buffett lutou contra o câncer de pele quatro anos antes de sua morte. Website oficial revelado.

Buffett tinha câncer de pele com células de Merkel. Ele morreu na sexta-feira aos 76 anos em sua casa em Sag Harbor, Long Island, cercado por familiares, amigos e seus cães.

Sua causa oficial de morte não foi divulgada.

O câncer de pele de células de Merkel, de acordo com a Clínica Mayo, é um tipo raro, mas agressivo, de câncer de pele que geralmente aparece como um nódulo da cor da pele ou vermelho-azulado no rosto, pescoço ou couro cabeludo.

De acordo com seu site, Buffett “continuou a se apresentar durante o tratamento, fazendo uma aparição surpresa em seu último show em Rhode Island, no início de julho”. A doença o forçou a adiar os shows em maio e Buffett reconheceu em postagens nas redes sociais que havia sido hospitalizado, mas não deu detalhes.

Buffett O soft rock praiano ficou famoso com a canção escapista com sabor caribenho “Margaritaville”. E transformou aquela celebração do pão num império bilionário de restaurantes, resorts e misturas congeladas.

Buffett deixa sua esposa há 46 anos, suas filhas, filho, um neto, outros parentes e uma matilha de cães.

