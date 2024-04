Se você vai se aposentar este ano aos 70 anos, aqui está o benefício máximo da Previdência Social que você pode receber

Não existe uma idade oficial de aposentadoria nos Estados Unidos e não existe uma idade única para receber o Seguro Social. Por causa disso, você pode decidir trabalhar até os 70 anos e inscrever-se no Seguro Social nessa época.

Fazer isso pode resultar em um benefício mensal muito generoso. Isso é verdade quer você esteja ou não na fila para o benefício mensal máximo da Previdência Social.

Você pode desfrutar de um bom salário

Com base no seu histórico de renda pessoal, você tem direito a receber seu benefício mensal integral da Previdência Social Idade de aposentadoria completa (FRA) está chegando. Essa idade pode ser 66, 67 ou algo entre isso, dependendo do seu ano de nascimento.

Mas todo ano você atrasa Seguro Social Se você registrar além do FRA, seu benefício mensal aumentará em 8%. Se não estiver claro, esse impulso é permanente para você aproveitar.

Enquanto isso, se você entrar com o pedido de Seguro Social aos 70 anos este ano, esse é o benefício mensal máximo que você pode receber US$ 4.873. No entanto, para receber $ 4.873 por mês da Previdência Social, você deve ter trabalhado 35 anos E Ele era muito bem pago naquela época. E “excessivo” significa salários que atingiram ou ultrapassaram o limite salarial da Segurança Social durante 35 anos.

A Segurança Social é em grande parte financiada por impostos sobre os salários. Mas os trabalhadores não pagam impostos sobre todos os seus rendimentos. Em vez disso, é estabelecido anualmente um limite salarial, que é o montante dos rendimentos pelos quais os trabalhadores pagam esses impostos.

Este ano, esse limite é de US$ 168.600. No ano passado, foram US$ 160.200. Como o limite salarial aumenta com a inflação ao longo dos anos, pode haver anos em que você ganhou menos de US$ 160.200 ou US$ 168.600 e ainda estará na fila para o benefício mensal máximo da Previdência Social este ano.

Porém, para ter direito a esse benefício, seus rendimentos devem ser muito elevados ao longo da vida. Caso contrário, você poderá não receber o salário mensal de $ 4.873, mesmo que seu pedido de Seguro Social seja adiado até os 70 anos.

Isso significa que você ainda pode estar na fila para receber um belo benefício mensal. Um pagamento mensal de $ 3.873, ou mesmo $ 3.000, nesse caso, poderia fazer muito bem ao seu fundo de aposentadoria.

Atrasar seu arquivamento pode ser benéfico

Se você abordar a FRA e solicitar a Segurança Social, ela poderá pagar Trabalhe por um tempo Seu pedido será adiado até seu 70º aniversário. Esta pode ser uma jogada muito inteligente se você não estiver confiante sobre o dinheiro que economizou para a aposentadoria e souber que precisará do Seguro Social para cobrir a maior parte de suas despesas de moradia de idosos.

Você pode aumentar seu benefício mensal atrasando seu pedido de Seguro Social até os 70 anos, lutando por uma promoção, lutando por um aumento no trabalho ou aumentando seus rendimentos totais e tentando aumentar seus salários no final de sua carreira. Projeto pessoal.

De qualquer forma, há muito a ganhar solicitando a Segurança Social aos 70 anos. E isso é verdade mesmo que você não esteja na fila para o pagamento mensal máximo deste plano.

Um tolo heterogêneo Política de Divulgação.

The Motley Fool é um parceiro de conteúdo do USA Today que fornece notícias, análises e comentários financeiros projetados para ajudar as pessoas a assumir o controle de suas vidas financeiras. Seu conteúdo é produzido de forma independente do USA TODAY.

