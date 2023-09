O longo legado de Rupert Murdoch na Inglaterra

LONDRES – Em julho de 1995, Tony Blair era tão popular na Grã-Bretanha que foi considerado primeiro-ministro dois anos antes da eleição que o coroaria. No entanto, ele sentiu necessidade de voar 25 horas para o outro lado do mundo para apresentar o seu caso a um homem chamado Rupert Murdoch.

A viagem de Blair ao resort australiano de Hayman Island, na Grande Barreira de Corais – e o seu regresso a Londres no dia seguinte – é um símbolo de singularidade e os críticos dirão que reflecte o efeito prejudicial que Murdoch tem tido sobre os líderes da Grã-Bretanha e da sua terra natal, a Austrália, durante décadas. . .

Blair disse ao público em 2012: “Eu não teria dado a volta ao mundo se não fosse por uma decisão muito deliberada e, novamente, muito estratégica, de que iria forçá-los a investigar a ética da mídia”, ele lembrou-se da viagem à Ilha Hayman, onde discursou na conferência do magnata da mídia News Corporation. O objetivo mínimo é impedi-los de nos despedaçar, e o objetivo mais elevado é abrir o caminho para o apoio, se possível.

Rupert Murdoch e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair em Washington em 2008. Arquivo Kevin Lamarck/Reuters

Depois que Murdoch, de 92 anos, anunciou na quinta-feira que deixaria o cargo de presidente da Fox Corp. e da News Corp., grande parte do debate nos Estados Unidos se concentrou na influência da Fox News na política americana. Media Matters é um grupo liberal de vigilância que monitora a mídia conservadora Um legado de “engano, destruição e morte”.

Mas muito antes de voltar a sua atenção para a radiodifusão americana, ele transformou um modesto negócio jornalístico australiano num império impresso que distribuía opiniões amargas de Canberra a Londres. O domínio de Murdoch também incluía um controle acionário de 39% na emissora britânica Sky antes de ser comprado pela Comcast, controladora da NBC News, em 2018.

As divisões são amargas e polarizadas. Os apoiantes expressaram o seu amor pelo jornalismo por ter salvado a indústria jornalística britânica em meados da década de 1980, ao destruir os poderosos sindicatos da imprensa.

“Ele tem dedos cheios de tinta; ele adora jornais”, disse Kudo Harry, que atuou sob Murdoch como diretor de comunicações e assuntos corporativos da News UK, editora do The Sun, The Times e Sunday Times, entre 2012 e 2015.

“Ele estaria no escritório mais cedo do que você pela manhã”, disse Harry, que foi assessor de imprensa sênior de Boris Johnson, primeiro prefeito de Londres e depois primeiro-ministro. “Ele lia todos os jornais do dia e então começava a fazer perguntas às pessoas, fossem elas da equipe editorial, das finanças ou dirigindo caminhões de entrega.

Rupert Murdoch, editor do National Star, na redação do tablóide em Manhattan, em 7 de fevereiro de 1975. Naomi Laston/Newsday RM por meio do arquivo Getty Images

Os críticos acreditam que Murdoch desonrou, em vez de salvar, a indústria: o escândalo de escutas clandestinas que levou jornalistas a interceptar mensagens de correio de voz de centenas de figuras de destaque e, finalmente, ao encerramento do seu tablóide News of the World em 2011; Mulheres da “Página 3” em topless que enfeitaram o sol até 2015; e um desrespeito geral pela ética, privacidade e precisão jornalística.

“Vejo uma inversão completa nos anos Murdoch na Inglaterra”, disse Steven Barnett, professor de comunicações na Universidade de Westminster, em Londres. “Acho que ele minou os padrões jornalísticos”, disse ele Burnett é um crítico de Murdoch do grupo Hacked Off, um grupo criado após o escândalo dos grampos telefônicos para fazer campanha pela regulamentação da imprensa.

Ele acrescentou que Murdoch supervisionou uma cultura de “desinformação, intimidação, misoginia, homofobia e racismo” e teve um “impacto totalmente negativo na cultura britânica e na democracia britânica”.

Na declaração de Murdoch na quinta-feira, a News Corp., quando questionada sobre as críticas contra Murdoch, apontou a frase da NBC News: “As elites têm um desprezo aberto por aqueles que não são membros da sua classe rarefeita. Grande parte da mídia colabora com essas elites, divulgando narrativas políticas em vez de seguir a verdade.

Rupert Murdoch com seu filho Lachlan Murdoch em Nova York em 2015. Arquivos Evan Agostini / Invision / AP

Poucos que conheceram Murdoch negam que ele era um “grande e mau idiota”, escreveu o quiroprático e agente de mídia de Blair, Alistair Campbell, em suas memórias, “The Blair Years”, relembrando a conversa entre seu ex-chefe e as consequências. -Primeiro-ministro australiano Paul Keating.

Na Austrália, Murdoch possuía mais da metade dos jornais do país.

No seu país, muitos reverenciam aquela que é a história empresarial global mais bem sucedida e influente do país. “Ele tem sido uma figura controversa em muitos aspectos, mas também uma figura influente”, disse o tesoureiro federal Jim Chalmers à Australian Broadcasting Corporation, conhecida como ABC.

Recomendado

Mas há muitos, incluindo o antigo primeiro-ministro Malcolm Turnbull, que disse na sexta-feira que Murdoch tinha “causado enormes danos ao mundo democrático – particularmente aos EUA” e acusou-o de “incitar a raiva”.

Em Inglaterra, a ligação entre a bênção de Murdoch e o poder político é tão impressionante que o The Sun, um dos jornais britânicos mais lidos, tem um registo de 100% de apoio aos candidatos vencedores desde 1979. O seu pedido de desculpas só veio depois do Partido Conservador, no poder. Ele venceu as eleições gerais de 1992, quando muitos previram a derrota. “Foi o Sun que votou que ganhou”, anunciou a primeira página do Sun no dia seguinte, após anos de zombaria do Partido Trabalhista, da oposição.

Os apoiantes de Murdoch dizem que o futuro governador tem toda a razão em apresentar o seu caso aos proprietários e editores de jornais que representam milhões de leitores e, portanto, às opiniões da nação. Os críticos argumentam que estes princípios muitas vezes defendem os seus próprios interesses, e não os interesses dos seus leitores.

Embora Blair sempre tenha negado um acordo tácito com Murdoch, um de seus conselheiros especiais, Lance Price, escreveu no livro “Where Powers Lie: Prime Ministers V Media” que “embora nenhum acordo tenha sido feito, nada foi feito. Por escrito”, isso “teria deixado Murdoch perseguir seus interesses comerciais em paz, e ele teria dado ao Partido Trabalhista a garantia de que daria um vento favorável”.

Com o declínio do domínio dos jornais e a ascensão das redes sociais, a preocupação com a influência controladora de Murdoch diminuiu. Mas alguns acreditam que a transferência da presidência para o filho mais velho, Lachlan Murdoch, significa que ele está completamente fora de cogitação.

“Ele deixou claro que vai ficar de olho em Junior, então a ideia de ele ir embora e deixar Lachlan comandar todo o show como ele quer assusta os pássaros”, disse Barnett. Universidade de Westminster.

“Trata-se basicamente de dinheiro, trata-se de auto-enriquecimento e enriquecimento para a empresa”, acrescentou. “E suspeito que ele ficará mais do que feliz em passar por cima de qualquer ética jornalística que possa interferir nisso.”