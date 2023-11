Guerra Israel-Hamas, acordo de libertação de reféns ratificado, cessar-fogo de 4 dias em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, participa de uma conferência de imprensa em Tel Aviv, Israel, em 28 de outubro. Abir Sultan/Pool/Reuters/Arquivo

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na quarta-feira que o acordo de reféns não “liberta os assassinos”.

A maioria dos israelenses acolheu favoravelmente o acordo, e Netanyahu disse que as Forças de Defesa de Israel (IDF) e as agências de segurança apoiam totalmente o acordo com o Hamas.

“Eles deixaram claro na reunião do governo ontem que a segurança das nossas forças será mantida durante os dias de pausa”, disse Netanyahu durante uma conferência de imprensa.

Mas há preocupações por parte de alguns de que a lista de palestinianos a libertar das prisões israelitas possa incluir os culpados de ataques mortais contra israelitas.

A maioria dos palestinos listados como elegíveis para libertação são jovens do sexo masculino com idades entre 16 e 18 anos – crianças segundo a definição das Nações Unidas – embora alguns tenham apenas 14 anos. Segundo a contagem da CNN, 33 eram mulheres.

Netanyahu atribuiu o sucesso do acordo a uma combinação da “implacável pressão militar maciça” de Israel sobre o Hamas e à “intensa” pressão diplomática que Israel está a aplicar para libertar os reféns detidos pelo grupo militante.

“Tivemos negociações difíceis e lutamos para melhorar o acordo”, disse Netanyahu.

Ele disse que conversou com o presidente dos EUA, Joe Biden, na quarta-feira e agradeceu-lhe por trabalhar contra os mediadores para alcançar “progressos significativos no acordo a meu pedido, e tal progresso foi de fato alcançado”.

“Acredito nesta combinação [of diplomatic and military efforts] Os próximos passos permitirão a libertação de reféns adicionais”, disse o Primeiro-Ministro.

Durante o cessar-fogo, as FDI se prepararão para a “continuação” da guerra contra o Hamas, disse Netanyahu.

“A batalha continua e continuará até que todos os nossos objetivos sejam alcançados”, disse ele.