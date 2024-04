Colapso da Rodovia 1 da Califórnia deixa 2 mil turistas presos

O porta-voz da Caltrans, Kevin Drabinski, disse que as autoridades determinaram que os danos foram graves o suficiente para fechar a rodovia aos motoristas na tarde de sábado.

“Caltrans sabia que havíamos perdido parte da pista sul, por isso foi necessário fechar completamente a Rodovia 1”, disse o Sr. disse Tropinski.

Senhor. Drabinski acrescentou: Parte do tráfego começou a se movimentar na tarde de domingo, e autoridades do Departamento de Gerenciamento de Emergências do condado de Monterey enviaram comboios com escolta policial para evacuar as pessoas das áreas afetadas, disse o porta-voz do condado, Nicholas Pasculli.

Acredita-se que os visitantes que passaram pela área sejam um dos que ficaram presos A mais bonita do mundo Durante as férias da Páscoa, ele teve que dormir em abrigos temporários com 75% da capacidade, disse ele. Pasculli disse. Outros ficaram em hotéis, pousadas e acampamentos locais, enquanto outros dormiram em seus carros, acrescentou.

Outro comboio está planejado para segunda-feira de manhã, caso a tripulação não consiga chegar a todos até domingo à noite, disse ele.