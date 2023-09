Greve WGA: estúdios de Hollywood enviam oferta ‘melhor e final’ aos roteiristas conforme a greve se aproxima

CNN

Na noite de sábado, os principais estúdios de cinema e televisão deram aos escritores em greve a sua “melhor e última” oferta, disse à CNN uma pessoa próxima da situação, acrescentando esperança significativa de que as negociações para acabar com a greve de meses terminem com um acordo. Este fim de semana.

Esperava-se que os negociadores do Writers Guild of America analisassem a oferta e fornecessem sua resposta.

O Writers Guild of America e a Alliance of Motion Picture and Television Producers mantiveram conversações pelo quarto dia consecutivo no sábado. Se um acordo provisório for alcançado, ele deverá ser ratificado pelos membros comuns antes de poder entrar em vigor.

“A WGA e a AMPTP reuniram-se no sábado para negociar e voltarão a reunir-se no domingo”, afirmaram os dois grupos num comunicado.

Os quatro grandes chefes de estúdio – o presidente da Warner Bros. Discovery, David Zaslau, o presidente da Disney, Bob Iger, o co-presidente da Netflix, Ted Sarandos, e a chefe do estúdio da NBC Universal, Donna Langley – não eram uma única pessoa na sala de Sherman Oaks na tarde de sábado. Isso implica que quase todos os principais problemas foram resolvidos. A pessoa insistiu que, embora não estivessem diretamente na sala, os chefes do estúdio estavam totalmente envolvidos no processo.

Os porta-vozes da AMPTP e da WGA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A WGA, de 11.000 membros, está em greve desde 2 de maio, e a greve atingiu seu 145º dia no sábado. A greve ocorre menos de duas semanas depois da greve mais longa da história sindical, que durou 154 dias em 1988. Várias produções foram interrompidas antes que o SAG-AFTRA se juntasse ao WGA na greve de 14 de julho.

As negociações entre o WGA e a AMPTP incluíram disputas sobre salários, proteções aos trabalhadores e inteligência artificial.

Warner Bros. Discovery é a empresa-mãe da CNN.

Mesmo que se chegue a um acordo provisório, este terá de ser ratificado pelos membros comuns antes de poder entrar em vigor. Mesmo assim, encerrar a greve da WGA sem um acordo com a SAG-AFTRA, que representa cerca de 160 mil intervenientes, pouco faria para reiniciar a produção interrompida.

